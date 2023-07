Choma, Kavecká, či Mičo. Kto kandiduje v parlamentných voľbách z okresov Žilina a Bytča

V žilinskom regióne bojuje o miesto v parlamente viac ako 70 uchádzačov.

Šéfredaktor - MY Žilina

ŽILINA, BYTČA. Šesť kandidátov na poslancov do Národnej Rady SR z okresov Žilina a Bytča má reálnu šancu zasadnúť po septembrových voľbách do poslaneckých lavíc vzhľadom na ich pozíciu na kandid átny ch listinách politických strán.

Ak by ich poradie potvrdili voliči aj krúžkovaním, žilinský región by mal v parlamente viac poslancov ako po voľbách v roku 2020, keď sa do národnej rady priamo prebojovali Juraj Blanár za stranu SMER-SD a trojica Richard Vašečka, Monika Kavecká a Peter Dobeš za OĽANO.

S istotou bude v parlamente Juraj Blanár a to už po piatykrát. Profesionálny politik a trojnásobný žilinský župan je dvojkou na kandidátke strany SMER – sociálna demokracia hneď za Robertom Ficom.

Veľkú šancu na návrat do poslaneckých lavíc má niekdajší žilinský primátor Igor Choma. 59-ročný manažér sa na krátky čas stiahol z politiky. Svoj politický potenciál si otestoval v minulom roku, keď bez väčšej kampane obsadil vo voľbách žilinského župana druhé miesto a pozbieral vyše 22 % hlasov zúčastnených voličov.

Kandidáti OĽANO s otáznikom

Pomerne silný tím zo žilinského regiónu zostavilo zoskupenie OĽaNO a priatelia, Kresťanská únia a Za ľudí. Koalícia však potrebuje na vstup do parlamentu až 7 % hlasov, čo nebude jednoduché prekonať. Aktuálne sa jej preferencie pohybujú práve okolo siedmich percent.

Ak s a koalícia do parlamentu prebojuje, zo žilinského regiónu by mohla byť súčasťou poslaneckého zboru až trojica poslancov. Dvojkou koalície je 34-ročný Žilinčan Július Jakab, generálny manažér strany OĽANO a priatelia a niekdajší vedúci Úradu vlády SR.

Na ôsme miesto kandidátky postavili Lenku Dunajovú Družkovú z Kolárovíc. Zdravotná sestra, ktorá to dotiahla až na štátnu tajomníčku ministerstva zdravotníctva, by mohla byť novou tvárou v parlamente. Šancu na úspech má aj Richard Vašečka, ktorý žije vo Svederníku. Pôvodne učiteľ náboženstvá a člen Kresťanskej únie môže byť s trinástkou na kandidátke v parlamente už štvrté volebné obdobie.

Poslancom sa môže stať aj ekonóm Tomáš Hellebrandt. Je dvadsaťpäťkou na kandidátke Progresívneho Slovenska. Vyštudoval ekonómiu na Oxfordskej Univerzite a London School of Economics. Pôsobil ako analytik v britskej centrálnej banke a neskôr v jednom z popredných think tankov v USA. Po návrate na Slovensko pracoval na Ministerstve financií. Hrdo sa hlási k príslušníkom dúhovej komunity.

Známe tváre

Z okresu Žilina a Bytča sa bude v tohtoročných parlamentných voľbách uchádzať o hlasy voličov 72 kandidátov zo šestnástich strán. Až 30 z nich je na kandidátke strany Spoločne občania Slovenska.

Na kandidátnych listinách je ešte niekoľko známych mien z okresov Bytča a Žilina. Opakovane kandidujú poslanci národnej rady Monika Kavecká a Peter Dobeš, obaja za OĽANO a priatelia, či bývalý šéf Slovenského pozemkového fondu Ján Marosz (OĽANO) alebo podpredseda ŽSK Peter Weber (KDH).

Na kandidátnych listinách sa ocitli starostovia Vladimír Loderer, z Nezbudskej Lúčky (Spoločne občania Slovenska), Karina Holešova z Hlbokého nad Váhom (OĽANO), kotešovský starosta Peter Mozolík (SMER-SD), ale i neúspešný kandidát na župana Peter Slyško (HLAS), či niekdajší prednosta Mestského úradu v Žiline Igor Liška a terchovský podnikateľ Jozef Mičo.

Zoznam kandidátov do parlamentných volieb za okresy Žilina a Bytča

Progresívne Slovensko

25 Tomáš Hellebrandt, ekonóm, Žilina

89. Michal Švajda, manažér nákupu, Žilina

129. Samuel Pekár, komunitný koordinátor, Žilina

Spoločne občania Slovenska

6. Róbert Winkler, vedúcu dopravy, Žilina

10. Vladimír Loderer, starosta Nezbudská Lúčka

14. Andrej Krajíček, podnikateľ, Žilina

24, Veronika Hanuljaková, 33 r., učiteľka, Žilina

29. Ľubica Kramarová, 36 r., operátorka výroby, Žilina

30. Natalia Krajičková, 26 r., podnikateľka, Žilina

33. Terézia Tomaničková, Mgr., 59 r., vychovávateľka, Žilina

34. Miroslava Bednárová, Ing., 28 r., asistentka riaditeľa, Bytča

36. Ján Haluška, 38 r., podnikateľ, Žilina

37. Bohuš Šottník, 51 r., podnikateľ, Rosina

41. Mário Winkler, 47 r., teamleader, Žilina

43. Roman Melicher, 46 r., živnostník, Žilina

46. Dagmar Winklerová, 70 r., dôchodkyňa, Žilina

47. Viliam Groszman, 31 r., podnikateľ, Žilina

48. Vladimír Valášek, 37 r., zvárač, Žilina

49. Rastislav Tatarka, 53 r., živnostník, Podhorie

50. Štefan Truchlík, Bc., 39 r., laborant, Rajecké Teplice

53. Adrián Barnošák, 45 r., vodič kamiónu, Žilina

57. Benjamín Kučera, 21 r., živnostník, Žilina

59. Juraj Majerík, 66 r., dôchodca, Žilina

60. Radoslav Kramara, 47 r., automechanik, Žilina

65. Anna Huláková, 60 r., opatrovateľka, Bytča

66. Peter Hudec, 51 r., podnikateľ, Lietavská Svinná – Babkov

68. Michal Jánošík, 44 r., developer, Žilina

70. Miroslav Škatuliak, 45 r., živnostník, Rajecké Teplice

73. Matúš Lepiš, 25 r., dôchodca, Štiavnik

74. Jakub Bednár, 22 r., stavebný technik, Bytča

76. Róbert Santus, 49 r., živnostník, Žilina

78. Viliam Groszman, 57 r., dôchodca, Žilina

79. Peter Vnuk, Mgr., 46 r., podnikateľ, Žilina

OĽaNO a priatelia, Kresťanská únia a Za ľudí

2. Július Jakab, krízový manažér, Žilina

8. Lenka Dunajová Družková, námestníčka pre ošetrovateľskú starostlivosť, Kolárovice

13. Richard Vašečka, poslanec NRSR, Svederník

27. Karina Holešova, starostka, Hlboké nad Váhom

33. Ján Marosz, projektový manažér, Podhorie

37. Monika Kavecká, poslankyňa, Kunerad

40. Peter Dobeš, poslanec, Rajecké Teplice

82. Adam Šarišský, koordinátor mládeže, Žilina

107. Miroslav Vlk, zdravotník, Belá

122. Ján Loderer, konateľ Strečno

Komunistická strana Slovenska

41. František Štefánik, dôchodca, Lietavská Svinná-Babkov

Vlastenecký blok

4. Daniela Zemanová, učiteľka, Žilina

12. Pavol Mindek, dôchodca, Žilina

20. Miroslav Uhlárik, súkromný podnikateľ, Žilina

24. Emília Mináriková, opatrovateľka, spisovateľka, Žilina

39. Emília Žeňuchová, záchranárka, Porúbka

Slovenské hnutie obrody

33. Martin Hrobárik, systémový inžinier, Kolárovice

Sme rodina

28. Anna Pialová, súkromná podnikateľka, Rajec

MYSLOVENSKO

27. Zuzana Krajči Chmeľová, customer service agent, Žilina

46. Martin Čech, operátor výroby, Žilina

Slovenská národná strana

28. Jana Beňáková Tulisová, pedagogička, Bytča

48. Ladislav Čulman, zubný lekár, Žilina

75. Roman Bryndziar, servisný technik, Petrovice

126. Peter Majstrík, mestský policajt, Bytča

SMER - sociálna demokracia

2. Juraj Blanár, poslanec, Žilina

22. Igor Choma, manažér, Žilina

96. Peter Mozolík, starosta, Kotešová

127. Igor Liška, riaditeľ spoločnosti, Žilina

HLAS - sociálna demokracia

34. Peter Slyško, manažér, Rajecké Teplice

SRDCE vlastenci a dôchodcovia - SLOVENSKÁ NÁRODNÁ JEDNOTA

49. Ján Lukniš, technik, Štiavnik

Kotlebovci - ĽSNS

50. Ján Jelínek, SZČO, Žilina

54. Pavol Lazar, živnostník, kontrolór, predseda OZ, Žilina

Demokrati

35. Jakub Kubík, právnik, Žilina

KDH

31. Jozef Mičo, riaditeľ spoločnosti, Terchová

32. Peter Weber, podpredseda samosprávneho kraja, Bytča

126. Pavel Pavlásek, vysokoškolský pedagóg, dopravný expert, Žilina

146. Juraj Kuciak, 45 rokov, stavebný inžinier, Štiavnik

Republika

85. Miloš Kováčik, konateľ, Rosina

115. Tomáš Senko, podnikateľ, Žilina