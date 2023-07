Opory múr pod Strečnom začnú opravovať ešte v tomto roku

Investícia si vyžiada približne 1,5 milióna eur.

STREČNO. Práce na zosunutom opornom múre na frekventovanej ceste prvej triedy I/18 pod hradom Strečno by sa mohli začať na jeseň tohto roka a ich dokončenie sa očakáva na jar v roku 2024.

Štátny tajomník Ministerstva dopravy SR Jaroslav Kmeť o tom informoval po kontrolnom dni na ceste medzi Žilinou a Martinom, kde vo februári museli uzavrieť jazdný pruh, pretože sa zosunula vozovka a krajnica cesty.

Kmeť poznamenal, že verejné obstarávanie na zhotoviteľa prác plánujú spustiť v auguste, a v septembri alebo októbri by s ním mohli podpísať zmluvu.

"Pokiaľ to klimatické podmienky dovolia, so stabilizačnými prácami začneme ešte do zimy a dokončenie očakávame na jar," povedal štátny tajomník.



Podľa riaditeľa Investičnej výstavby a správy ciest Slovenskej správy ciest v Žiline Ivana Brečku už projekt v predpokladanej hodnote približne 1,5 milióna eur prešiel pripomienkovaním Útvaru hodnoty za peniaze. "Verím, že v októbri by sme mohli pristúpiť k odovzdaniu staveniska," povedal.

V dôsledku tejto mimoriadnej situácie zrušili pod Strečnom jazdu v troch pruhoch.

Cestári v posledných týždňoch reorganizovali dopravu, stabilizovali cestu a jej krajnice, položili nový asfalt na päťkilometrovom úseku. "Všetky práce sa vykonávali počas víkendov a sviatkov a v nočných hodinách. Čaká nás dokončenie značenia a umiestnenie bezpečnostných prvkov," poznamenal Kmeť.

Tri pruhy pod Strečnom zaviedli v roku 2009. Za 3,32 milióna eur vtedy vynovili jedenásťkilometrový úsek cesty, pričom na vyše šiestich kilometroch pribudol tretí jazdný pruh. Zámerom bolo zvýšiť kapacitu cesty medzi Žilinou a Martinom v oboch smeroch.

Na tri úzke pruhy bez krajnice si vodiči ťažko zvykali. Neskôr sa rozhodlo, že v pravom pruhu budú vozidlá jazdiť maximálne sedemdesiatkou a v ľavom deväťdesiatkilometrovou rýchlosťou.

Dopravní policajti si pred rokmi dali vypracovať analýzu, podľa ktorej majú záchranári v hustej premávke s častými zápchami problém dostať sa do cieľa. Zrušenie troch pruhov prinieslo pod Strečno upokojenie dopravy.