Poistenie pár centov, výdavky tisíce eur. Pre sumy zásahov sa niektorí turisti boja zavolať pomoc

Približne pätina návštevníkov hôr je nepoistených.

MALÁ FATRA. Hoci sa nehody v horách môžu vyšplhať do tisícok eur a suma poistenia predstavuje často zanedbateľnú sumu, viacerí ho stále podceňujú. Mierny nárast záujmu o jeho uzatvorenie však potvrdili poisťovne aj horskí záchranári.

„Z dostupných informácií o zásahoch Horskej záchrannej služby (HZS) je ale zrejmé, že stále je približne 17 až 20 percent návštevníkov hôr, ktorí do nich vyrážajú nepoistení,“ približuje hovorkyňa Union poisťovne Kristína Baluchová.

Kvôli prechádzke po nenáročných trasách nie je až tak žiaduce ako pri návšteve horských oblastí, v ktorých pôsobia horskí záchranári.

„Ale odporúčam sa vždy poistiť, aj keď idete do lesa na hríby, alebo sa len po práci previezť na horskom bicykli, môže sa stať, že budete potrebovať našu pomoc,“ hovorí náčelník strediska HZS Malá Fatra Matej Pištek.

O tom, že ísť na turistiku do hôr bez poistenia sa neoplatí, sa na slovenských horách každý rok presvedčí v priemere 2500 turistov. V Malej Fatre podľa slov Pišteka od začiatku tohto roka horskí záchranári zasahovali viac ako 110-krát.

Každým rokom sú svedkami prevažne nárastu výjazdov a žiadostí o pomoc. „Za minulý rok evidujeme viac ako 80 poistných udalostí, oproti predchádzajúcim rokom ich počet neustále rastie,“ potvrdzuje hovorkyňa Union poisťovne.

V Malej Fatre bolo od januára dokonca i šesť smrteľných nehôd. „Na to, že sme v polovici roka je to dosť, za predchádzajúci rok sme riešili 11 smrteľných prípadov,“ uvádza Pištek, pričom rok 2022 sa stal rekordným obdobím z pohľadu úmrtí v danej oblasti.

Ako dodáva, počas letnej sezóny sa najčastejšie stretávajú s pádmi na chodníkoch, srdcovými príhodami, zablúdeniami či vyčerpaniami. Záchranár aj preto pripomína, že v tomto čase treba myslieť najmä na dostatok tekutín, ktoré organizmus stráca pri fyzickej námahe v horúcom počasí omnoho rýchlejšie.

Nájdu sa však aj ľudia, ktorí situáciu podcenia a pre chýbajúce poistenie sa boja zavolať si pomoc.

„S týmto sa stretávame taktiež, pacient bez poistenia čaká so žiadosťou o pomoc do poslednej chvíle a potom je celá záchranná akcia náročnejšia, nebezpečnejšia, často do neskorých nočných hodín, čo sťažuje prácu aj nám, záchranárom,“ dodáva.

Poistenie pár centov, výdavky tisícové

Suma za základné poistenie pritom nedosahuje ani euro za deň. Pokiaľ nejde o rizikové športy, na základe údajov poisťovne Allianz si turista na deň zaplatí do 70 centov, do celoročného poistenia by investoval približne 14 eur.

Ak sa chce človek venovať horolezectvu, alpinizmu, paraglajdingu či rôznym ďalším rizikovým športom, sumy sa viac než zdvojnásobia. Poistenie do hôr však každopádne patrí k tým najlacnejším.

Na druhej strane, výdavky pre zásah môžu by v porovnaní s ním astronomické. Ako nám priblížila Lucia Strnad Muthová z odboru komunikácie spoločnosti Allianz – Slovenská poisťovna, tento rok zatiaľ vyplatili päť zásahov, platby za zásah sa pohybovali v stovkách eur, v predošlom roku i v tisíckach.

„Len pre zaujímavosť môžeme uviesť, že cena jedného technického zásahu horských profesionálov sa najčastejšie pohybuje v rozmedzí 300 až 600 eur, bolo tomu tak v 75 percentách prípadov, avšak v dvadsiatich percentách prípadov sa cena za zásah pohybuje v rozmedzí 1000 až 6000 eur a zvyšných päť percent je to nad 6000 eur,“ spomína Baluchová z poisťovne Union.

Podľa vyjadrenia Pišteka všetko závisí od charakteru zásahu, množstva nasadených záchranárov, druhu a množstva použitej techniky.