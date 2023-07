V Bytčici obyvatelia naďalej protestujú, vodičom blokujú cestu

V obytnej zóne je doprava kritická.

Protestovať chcú každý pracovný deň až do odvolania. (Zdroj: Juraj Solčanský)

BYTČICA. Od prvého júlového týždňa obyvatelia mestskej časti Bytčica protestujú proti neúnosnej doprave priamo v obytnej zóne, v ranných a popoludňajších hodinách sa miestni schádzajú na ceste smerujúcej do obce Rosina, pričom prejazd áut blokujú.

Robia tak každý pracovný deň a pokračovať budú až do odvolania. Ako nám potvrdil tamojší obyvateľ Peter Gajdošík, stále čakajú na reakciu mesta.

Na ceste, ktorá bola podľa vyjadrenia poslanca Antona Trnovca vybudovaná pred šesťdesiatimi rokmi len na prejazd mechanizácie a miestnych zamestnancov, je totiž dnes situácia kritická.

Hluk a kolízie

Ako apelujú domáci, po trase zvyknú obytnou zónou denne premávať aj tri tisícky áut, pričom si takto skracujú trasu z Rajeckej doliny a výnimkou nie sú ani kamióny, ktoré do ulíc zavedie navigačný systém. V oblasti sa zvyšuje riziko nebezpečenstva kolízií, život v rodinných domoch znepríjemňuje hluk či splodiny z tranzitnej dopravy.

Názory obyvateľov na zatarasenie cesty sa však rozdeľujú do dvoch táborov. Jedni sa čudujú nad zbytočným konaním znepríjemňujúcim cestu i tamojším šoférom, ľudia z dotknutej lokality zas presadzujú svoj komfort.

„V čase, keď sme kupovali pozemky v obytnej zóne, nekupovali sme ich vedľa hlavnej cesty, časť bola budovaná ako obytná zóna. Cesty bez chodníkov sú úzke, spĺňajú podmienky miestnych komunikácií, ako prístupové cesty pre obytné domy,“ zmienil sa na tohtoročnom treťom zasadnutí mestského zastupiteľstva v Žiline Gajdošík, a to s prosbou o riešenie problematiky a žiadosťou o odstránenie dočasného značenia, zjednosmernenia ulice.

To bolo na podnet obyvateľov schválené minulý rok, vtedy však nepredpokladali, že daný krok bude skôr na škodu, cez jednosmerky sa autá dostávajú priamo do obytnej zóny. Jej zrušením by sa pohyb vozidiel mohol viac rozptýliť.

„Stále konáme ako nám právny stav a možnosti umožňujú. Chápem, že nespokojnosť občanov Bytčice tu je, keby sme vedeli dosiahnuť lepší výsledok, tak ho dosiahneme. Sme ale pripravení konať,“ reagoval na spomínanom zasadnutí žilinský primátor Peter Fiabáne.

Uzatvorenie neschválili

Problém sa aj napriek opakovým rokovaniam a aktívnemu hľadaniu riešenia tiahne zhruba desať rokov. Neďalekú cestu, ktorá prepája Bytčicu s Rosinou, totiž zablokoval obyvateľ mobilným plotom a betónovými prekladmi.

„Zásahom začali vodiči z iných obcí chodiť okolitými bočnými komunikáciami,“ popisuje Gajdošík. Vozidlá premávajú pred oknami rodinných domov.

Zvažovalo sa úplné uzatvorenie či prípadné korigovanie úseku medzi Bytčicou a Rosinou, čo ale polícia neodsúhlasila. Hoci dočasné zjednosmernenie schválením prešlo, ani to neobišlo prejavy nespokojnosti.

Obeťami sa stali samotné značky. Okrem zatretia blatom zasiahol vo februári zákazovú značku aj výbuch.

Dlhodobé problémy by mohlo vyriešiť odstránenie zábran na ulici Do Rosiny, za čím sa však skrýva dlhé ťahanie sa po súdoch.