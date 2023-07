Spojiť päty a zapchať si uši. Búrky v horách netreba podceňovať, varuje meteorológ

Miroslav Žiak vysvetľuje rozdiely medzi búrkami.

MALÁ FATRA. Turistiku do hôr si v lete treba poriadne naplánovať a najmä sledovať predpoveď počasia. Búrky môžu byť v letných mesiacoch každodenným rizikom a blesková aktivita na vrcholoch hôr a hrebeňoch predstavuje pre človeka smrteľné nebezpečenstvo.

Miroslav Žiak je horský meteorológ a horský sprievodca. Pôvodom Žilinčan krúti hlavou nad tým, že ľudia si pred výletom do hôr často nekontrolujú predpovede a riskujú, že ich prekvapí nepriaznivé počasie. Poukazuje na to, že na turistiku by nešiel, keď hrozí organizovaná búrková činnosť. Pri lokálnych búrkach, ktoré sú v teplých mesiacoch pomerne časté, treba vyraziť čo najskôr.

Keď sa sám rozhodujete, či zoberiete svoje malé deti do hôr na turistiku a či ich vystavíte nebezpečenstvu, aké musí byť počasie, aby ste sa s nimi niekam vybrali?

Závisí to od toho, na ako dlho chceme ísť a kam chceme ísť. Tým, že bývame v Tatrách, viem si počasie odsledovať a zobrať ich aspoň na jednoduchú túru. Samozrejme, ak sú výstrahy, alebo je predpoklad, že bude zlá situácia, nikde ich radšej neberiem. Oni už sami vedia, že ak hrozí búrka, tak netreba ísť do hôr. Aj keď sa im páčia blesky, ale chcú ich pozorovať spoza okna.

Turisti si často dlho dopredu naplánujú túru, majú dovolenky, zabezpečené ubytovanie a nechcú prísť o zážitok napriek zlej predpovedi. Oplatí sa riskovať a ísť do hôr, aj keď meteorológovia predpovedajú búrky?

Dá sa nájsť cesta podľa toho, aký typ búrok hrozí. Keď sa povie búrka, každý má strach, ale je rozdiel medzi organizovanou štruktúrou búrky alebo búrkou z tepla. Keď hrozí v ten deň len búrka z tepla, viem sa rozhodnúť, či pôjdem na jednoduchší výstup a budem sledovať znaky tvoriacej sa búrky na oblohe. Ak by bolo v predpovedí, že prejde organizovaná búrková štruktúra, to znamená zvlnený studený front, radšej si nič neplánuje, určite žiadny štít. Vtedy je veľmi pravdepodobné, že búrky budú, budú na viacerých miestach a budú intenzívne.

Iné je to v prípade búrky z tepla. Tá sa môže vytvoriť desať kilometrov odo mňa a nado mnou bude pekne. Sú to jednoduché štruktúry, ale ani tie by nikto nechcel zažiť na štíte. Vlani som zažil, že boli len slabé búrky, no zomrel človek po zásahu bleskom na Kriváni. Ja som sa vtedy pohyboval na druhej strane doliny, na hrebeni a videl som tú búrkovú hmotu.

Na búrky z tepla sa teda nedá pripraviť. Aké musia byť podmienky v atmosfére, aby udreli?

Meteorológovia hovoria o lokálnych búrkach, tie hrozia väčšiu časť leta. Predpovedné modely vedia aspoň čiastočne určiť lokalitu, kde môže búrka vzniknúť. Väčšinou vznikajú popoludní, turisti si preto vedia naplánovať túru tak, aby na obed už boli na nejakom bezpečnom mieste. Zásada je vyjsť do hôr skoro ráno a vrátiť sa na obed.

Ako vedia hory ovplyvniť počasie?

Sú iniciátori lokálnych búrok tým, že vzduch narazí na horu ako prekážku, vystúpi hore a tým, že teplý vzduch stúpa nahor, vytvára podmienky na vznik búrky. Hory teda do veľkej miery podporujú búrkovú činnosť. Napríklad Malá Fatra je pre vznik búrok priaznivejšia ešte viac ako Tatry. Tatry majú vo vyšších polohách nižšiu teplotu vzduchu, komplikovanejšiu štruktúru dolín a to môže narúšať vytváranie búrok. Často sledujem vznik búrok na strednom Slovensku okolo Banskej Bystrice, na Horehroní, takže niektoré menšie pohoria majú väčší vplyv na výzdvih vzduchovej hmoty.

Čo má robiť turista, keď vidí tvoriť sa nejakú čierňavu blízko nad hlavou?

Existujú postupy, ktoré má človek dodržať, keď je na horách. Mal by si pozrieť predpoveď počasia, sledovať meteorologické modely, aby si urobil predstavu, či hrozí organizovaná búrková činnosť, alebo lokálna. Ak hrozí organizovaná, mal by sa vyhnúť takýmto miestam a nechodiť do hôr. Ak môžu byt lokálne búrky, vyráža do hôr skoro ráno. Keď je dusno už skoro ráno, vtedy možno očakávať, že búrky prídu skoro, niekedy aj pred poludním.

V teréne treba sledovať oblohu, aké typy oblakov sú na nej. Problém ešte nie je, keď vidí osamotené „barančeky“ typu cumulus. Keď sa oblaky zdvíhajú vertikálne, vytvárajú veže, to je znak toho, že sa tvoria búrkové mraky. Keď už vidí kumulonimbus, búrkový mrak, ktorý má tvar nákovy vo vrchnej časti, tak na tom mieste už je reálne búrka. V tom čase už by som nemal pokračovať hore, ale vracať sa nadol. Ak nás zastihne búrka, mali by sme už byť na bezpečnom mieste, nie niekde na vrchole.