Povinný štamprlík a hor sa na Slovan! Príbehy Martina Lopušana o ukážkovej varínskej vernosti

Kapitán a predseda klubu je hrajúcou legendou.

VARÍN. Martin Lopušan je s výnimkou krátkeho hosťovania v Bytči celú kariéru verný farbám klubu TJ Fatran Varín. Roboty má viac ako dosť, keďže je kapitánom mužstva a zároveň aj predsedom klubu.

S ikonou Fatrana sme sa rozprávali na viaceré témy, pričom sme neobišli ani pohárové meranie síl Varína so Slovanom Bratislava z roku 2015.

Kedy ste začínali s futbalom a ako si spomínate na vaše futbalové začiatky?

Ako väčšina chalanov v mojom veku, aj ja som začal s naháňaním sa za loptou na uliciach vo Varíne a kadejakých ihriskách, ktoré sme si vytvárali po dedine. Do klubu som sa zapojil prvýkrát ako 10-ročný, kedy som bol zaradený ku mladším žiakom.

Prvým trénerom bol pán L. Cvacho, ktorý bol aj výraznou funkcionárskou osobnosťou nášho klubu. Pamätám sa aj na svoj prvý zápas, pred ktorým ma tréner postavil na pozíciu pravého krídla a ja som vôbec netušil, čo je to za post (úsmev).

Vo Varíne ste si prešli cez žiacke a dorastenecké kategórie až ku mužom. S výnimkou hosťovania v Bytči počas jarnej časti sezóny 2012/2013 hrávate za klub TJ Fatran Varín. Čo hovoríte na vašu oddanosť k tomuto klubu?

Hlavne som veľmi vďačný každému trénerovi a všetkým spoluhráčom, s ktorými som mohol hrávať počas tých 28 rokov. Bola a je stále pre mňa veľká česť nastupovať za náš klub a reprezentovať ho najlepšie, ako viem.

Spolu s mojimi rovesníkmi sme už ako malí chlapci snívali o hraní za A-mužstvo a vtedajších hráčov sme vnímali ako naše najväčšie vzory, ktoré sme mohli vidieť v nedeľu na vlastné oči.

Črtali sa niekedy ponuky z iných klubov? A boli ste niekedy blízko k prestupu do iného mužstva?

Počas tých všetkých rokov v A-mužstve sa občas niečo obtrelo okolo mňa, záujem mali skôr tímy z okolia, ktoré ma chceli zlanáriť k sebe. Takisto ma volalo viacero kamarátov do iných klubov, ale nikdy to nebolo pre mňa natoľko zaujímavé, aby som opustil Varín.

Raz som sa až s odstupom času dozvedel, že vo veku 19 rokov mala o mňa záujem Bytča, ktorú vtedy trénoval pán Král. Ale nedošlo k žiadnej dohode klubov a ja som v podstate o tom tiež nebol ani informovaný (úsmev).

Zahrať si vo vyššej futbalovej súťaži vás nikdy nelákalo?

Určite áno, mal som aj ja ambície hrať futbal vyššie. Ako každého z okolia, aj mňa lákalo pôsobenie v MŠK Žilina. Ale keď som bol v mládeži, doma sme nemali také finančné možnosti, aby som zvládal pravidelné dochádzanie na tréningy do Žiliny.

Neskôr za dospelých som bol na skúške v Považskej Bystrici, ktorá vtedy hrala tretiu ligu. Po celkom úspešnom začiatku zimnej prípravy, kde som aj skóroval proti Fomatu Martin, sa nakoniec vedenie klubu rozhodlo rozpustiť futbal kvôli nezhodám s mestom. Táto možnosť ma mierne mrzela, pretože v tom čase to bolo mužstvo plné super hráčov, ktoré malo ambíciu postúpiť do vyššej súťaže.

Nakoniec z toho bol môj presun na polročné hosťovanie do Bytče, kde si ma vyžiadal tréner Gálik, pod ktorým som predtým absolvoval zimnú prípravu v Považskej Bystrici. Po polroku som sa vrátil späť do Varína s cieľom vrátiť klub z okresu do krajskej súťaže.

V sezóne 2014/2015 ste suverénnym spôsobom ovládli I. triedu ObFZ Žilina a postúpili do krajskej súťaže. Išlo o dovtedy najväčší úspech v histórii klubu?

Nehodnotil by som to ako najväčší úspech klubu. Varín vždy patril do krajskej súťaže, ktorú dlhé roky pravidelne hrával. Čiže účasť v okrese bol skôr neúspech a návrat späť do piatej ligy bol naším jasným cieľom od začiatku súťaže.

V tíme sme sa stretli viacerí vynikajúci hráči, ktorí kvalitou presahovali úroveň okresu. Vďaka tomu sme jednoznačne postúpili vyššie. Myslím, že to bol za zvyšné roky asi najsuverénnejší postup v danej súťaži.

Hneď ste sa prihlásili aj do Slovnaft Cupu. V prvom kole ste na penalty vyradili Kysucké Nové Mesto a v druhom ste privítali Slovan Bratislava. Ako si s odstupom času spomínate na tento futbalový sviatok vo vašej obci?

Ak ste sa predtým pýtali na úspech v klube, tak tento zápas by som jednoznačne označil ako jeden z hlavných úspechov klubu v novodobej histórii. Určite to bol pre mňa najkrajší zápas celej mojej kariéry.