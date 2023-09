Nikdy neprestúpil do zahraničia, má unikátne treble. Viktor Pečovský sa stále baví futbalom

Nedávno oslávil štyridsiatku, na dedinských trávnikoch je stále aktívny.

Písmo: A - | A + diskusia ( 0 ) Zdieľať

BYTČA. Futbalová kariéra Viktora Pečovského bola na profesionálnej báze rozdelená medzi dva kluby – Banskú Bystricu a Žilinu.

Medzi dva tímy je zatiaľ rozdelená jeho kariéra aj na amatérskej úrovni – zopár zápasov odohral za ŠK Javorník Makov a aktuálne háji farby MFK Bytča.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Legenda slovenských ligových trávnikov odohrala v najvyššej slovenskej súťaži celkovo 422 zápasov. Ten posledný v sobotu 11. júla 2020 proti Michalovciam. Čo sa za tie tri roky u „Pečiho“ zmenilo?

„V prvom rade mám úplne iné povinnosti ako predtým. Pri trénovaní začínam vnímať futbal úplne inak. Zatiaľ ma to napĺňa, takže super. Som rád, že som pri tomto športe stále zostal, baví ma to,“ načrtol rodák z Brezna fakt, že pri najpopulárnejšom svetovom športe sa stále pohybuje.

Po konci trénera Pavla Staňa robil počas sezóny 2021/2022 vtedajšiemu hlavnému trénerovi Petrovi Černákovi asistenta.

„Bola to pre mňa veľká skúsenosť, pretože v dospelom futbale sa pracuje úplne inak. Dalo mi to veľa. Verím, že sa na túto úroveň vrátim a budem ešte úspešnejší,“ zaželal si smerom do budúcnosti.

Pečovský si svoj život bez futbalu jednoducho nevie predstaviť. „Ťažko, ale raz príde aj čas, kedy už futbal hrať nebudem. V trénovaní sa chcem zlepšovať a uvidíme, čo prinesie budúcnosť,“ doplnil.

Prečítajte si aj:

Prečítajte si aj: Premýšľal nad koncom kariéry. Tomáš Hubočan mladým Žilinčanom pomôže skúsenosťami Čítajte

Stále ho baví

Na regionálnej úrovni si futbal prvý raz vyskúšal v roku 2020, keď sa objavil na súpiske ŠK Javorník Makov.

„Išlo o jednu z covidových sezón, za Makov som odohral iba zopár zápasov. Prostredie aj ľudia boli super. Škoda, že to pandémia narušila, pretože sme tvorili skvelú partiu,“ zaspomínal si na kysucký angažmán.

Do Bytče prestúpil pred začiatkom jarnej časti 2021/2022, kedy hral MFK v oblastnej súťaži.

„Futbal na dedinskej úrovni robím kvôli partii a kabíne. Toto mi po konci aktívnej kariéry chýbalo. Futbal ma stále baví a napĺňa. Hrávam ho s radosťou a už nie pod takým tlakom, ako keď som pôsobil na profesionálnej úrovni. Viac si to užívam,“ vravel Pečovský.

Ďalej sa dozviete: Čo pre Viktora Pečovského znamená zisk unikátneho treble,

ako sa mu páči myšlienka Prezidentského pohára,

ako hodnotí svoje pôsobenie na amatérskej úrovni,

dokedy chce aktívne hrávať futbal,

ako si užíva prácu asistenta trénera a či by chcel raz pôsobiť ako hlavný kouč,

ako hodnotí profesionálnu kariéru a či mohol prestúpiť do zahraničia.

Držiteľ unikátneho treble

S Bytčou sa mu podarilo vyhrať ligový titul v sezóne 2021/2022 v I. triede Oblastného futbalového zväzu Žilina a aj v nasledujúcej sezóne v VI. lige skupina A. A keďže Bytča sa stala úplne prvým víťazom novej súťaže – Prezidentského pohára, Viktor Pečovský sa na amatérskej úrovni tešil zo zisku double.

Rovnaký pocit zažil aj na profesionálnej úrovni v ročníku 2011/2012, kedy získal s MŠK Žilina ligový titul aj Slovenský pohár.