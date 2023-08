Nové tímy, množstvo posíl, zaujímaví hráči. Toto sú súpisky mužstiev III. triedy na novú sezónu

Príručka futbalového fanúšika pred novou sezónou.

ŽILINA. Už o pár dní to ožije aj na ihriskách mužstiev III. triedy ObFZ Žilina! Počas posledného augustového víkendu odštartuje 1. kolom v najnižšej oblastnej súťaži súťažný ročník 2023/2024 a tak nemôže na našom webe chýbať tradičný Kompas fanúšika. Kto z mužstiev odišiel, kto do nich pribudol a ako vyzerajú súpisky na jesennú časť? To sa dozviete na nasledujúcich riadkoch.

Pozrite si kompletný prehľad jednotlivých klubov predtým, ako sa prvýkrát súťažne fúkne do píšťalky. Pripravili sme pre vás prehľadné súpisky mužstiev v jednotlivých kategóriách - brankári, obrancovia, záložníci, útočníci.

Pri každom tíme nechýbajú ani príchody a odchody. A dozviete sa aj to, kto je v daných kluboch predsedom, trénerom a vedúcim mužstva.

Ďalej sa dozviete: kompletné súpisky mužstiev TJ Divina, ŠK Petrovice, FK Fatran Dolná Tižina, TJ Jablonové, ŠK Dynamo Kotrčiná Lúčka, AC UNIZA, TJ ŠK Podhorie a ŠK Dolný Hričov na sezónu 2023/2024,

odchody (kam hráči odišli) a príchody (z akého mužstva prišli) z každého klubu,

výsledky prípravných zápasov všetkých mužstiev.

V čase našej uzávierky nemal ešte klub FK Trnové uzavretú súpisku na novú sezónu.

Z klubov ŠK Lietava a FK Turie nám súpisku do konca uzávierky neposlali. S predstaviteľom klubu TJ Fatran Krasňany sa nám ani na viacero pokusov skontaktovať nepodarilo.

TJ DIVINA

BRANKÁRI: Martin Salaj, Ľubomír Slovák, Lukáš Placek, Vladimír Vrábel

OBRANCOVIA: Daniel Lokaj, Slavomír Ovečka, Jakub Salaj, Ján Korista, Pavol Harcek, Ivan Šimulák, Tomáš Placek, David Cigánik, Ján Cigánik, Tomáš Bohyník