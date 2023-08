III. trieda: Štyri (staro)nové tímy, vysoké ambície mužstiev. Kto sa pobije o postup? (anketa)

Predsedovia a tréneri klubov odpovedajú na tri otázky.

ŽILINA. Počas posledného augustového víkendu odštartuje v oblastných futbalových súťažiach jesenná časť súťažného ročníka 2023/2024 aj v III. triede. Pred štartom novej sezóny sme urobili anketu medzi zástupcami III. triedy ObFZ Žilina.

Aké majú ambície a s akým umiestnením budú spokojní po polovici súťaže, sa dočítate na nasledujúcich riadkoch.

III. trieda ObFZ Žilina sa skladá z týchto mužstiev: TJ ŠK Podhorie, ŠK Lietava, TJ Divina, FK Trnové, ŠK Dolný Hričov, FK Fatran Dolná Tižina, TJ Fatran Krasňany, ŠK Petrovice, FK Turie, ŠK Dynamo Kotrčiná Lúčka, TJ Jablonové, AC UNIZA.

Zástupcom klubov III. triedy ObFZ Žilina sme položili tri otázky:

1. Už onedlho odštartuje nová futbalová sezóna 2023/2024. Čo celkovo od nej očakávate a akým futbalom sa chcete prezentovať?

2. Aké sú klubové ambície a s akým umiestnením budete spokojný po jesennej časti?

3. Ktoré mužstvá patria podľa vás k najväčším favoritom a pobijú sa o postup do vyššej súťaže?

Na anketové otázky odpovedajú: LUKÁŠ KOVÁČIK (tréner ŠK Dolný Hričov), LUKÁŠ PLACEK (predseda TJ Divina), MILOŠ BREZÁNI (predseda FK Trnové), ERIK HOLÚBEK (tréner TJ ŠK Podhorie), IVAN DRÁBIK (predseda ŠK Dynamo Kotrčiná Lúčka), PETER TAVAČ (tréner FK Fatran Dolná Tižina), PAVOL ČIČKA (predseda TJ Jablonové), TOMÁŠ KIŠ (predseda a tréner AC UNIZA).

Z klubov ŠK Petrovice, ŠK Lietava a FK Turie nám anketu do konca uzávierky neposlali. S predstaviteľom klubu TJ Fatran Krasňany sa nám ani na viacero pokusov skontaktovať nepodarilo.

ŠK DOLNÝ HRIČOV: Lukáš Kováčik, tréner

1. Od novej sezóny očakávam, že bude veľmi vyrovnaná. Prihlásili sa štyri nové mužstva, od ktorých neviem, čo očakávať, ale zrejme sa neprihlásili zo srandy. Každý zápas bude ťažký, aj keď je to posledná okresná súťaž. My ideme do sezóny spolu s dorastencami, ktorí za nás nastupovali už na jar. Chceme hrať futbal za každého stavu a dokázať vyjsť z ťažkých situácií kombinačne, nie odkopávaním lôpt. To je moja predstava o našej hre - hrať s loptou, vážiť si ju.

2. Ambície záležali od posíl.