Boli to nervy. Žilinčania urobili podľa Ďuriša zo zápasu zbytočnú drámu, Jambor očakáva náročnú odvetu

Ďuriš s Jamborom hodnotia zápas prvého predkola Európskej konferenčnej ligy.

ŽILINA. Futbalisti MŠK Žilina zvíťazili v zápase 1. predkola Európskej konferenčnej ligy nad mužstvom FCI Levadia Tallinn 2:1. Víťazný gól šošonov strelil v závere zápasu z pokutového kopu Myslovič. Odveta je v Estónsku na programe vo štvrtok 20. júla.

1. zápas 1. predkola EKL

MŠK Žilina - FCI Levadia Tallinn 2:1 (1:0)

Góly: 7. Ďuriš, 93. Myslovič (z 11 m) - 51. Agyiri. ŽK: Adang, Gidi, Stojchevski - Peetson, Schjønning-Larsen. Rozhodovali Dickinson - Potter, Spence (všetci Škótsko), 3571 divákov.

MŠK Žilina: Belko - Minárik, Stojchevski, Nemčík - Rusnák, Adang (46. Sauer), Gidi (88. Myslovič), Bari (73. Javorček) - Kaprálik (46. Essomba), Jambor (73. Addo), Ďuriš.

FCI Levadia Tallinn: Vallner - Tur, Heitor, Fomba, Schjønning-Larsen - Peetson, Ainsalu (90. Lepistu) - Agyiri (76. Kirss), Mavretić (90. Vassiljev), Markovskyy (27. Yakovlev) - Bessala (76. Roosnupp).

Žilina sa mohla dostať do vedenia už po úvodných sekundách, keď Belkov nákop obrana hostí podcenila, ale Kaprálikova strela z hranice 16-tky letela vedľa ľavej tyče. Vo štvrtej minúte napriahol spoza pokutového územia Adang, no jeho pokus bol zblokovaný na roh. Za svoju aktivitu boli šošoni odmenení o chvíľu neskôr, keď Gidi perfektne vysunul voľného Ďuriša, ktorý zoči-voči Vallnerovi nezaváhal.

„Štart do zápasu nám vyšiel fantasticky, na gól sme využili hneď prvú väčšiu šancu. Som rád, že som mojím gólom pomohol mužstvu k víťazstvu,“ povedal strelec otváracieho presného zásahu Dávid Ďuriš.

„Myslím si, že zo zápasu sme urobili zbytočnú drámu. Keby sme využili ďalšie stopercentné šance po otváracom góle, bolo by to lepšie. Nakoniec nás to nemrzí, no nemusel z toho byť dramatický zápas,“ doplnil.

Mrzeli nevyužité veľké príležitosti

Žiline vyšiel úvod zápasu fantasticky. Druhý gól mohol pridať opäť Ďuriš, ale jeho hlavička letela tesne mimo ľavého horného rohu. Ďalšiu tutovku po Bariho centri zahodil Kaprálik, ktorý zostal úplne voľný pred Vallnerom, ale ten vytiahol skvelý zákrok.

Žilinčania boli častejšie na lopte a hostí nepúšťali na dostrel Belkovej brány. V 42. minúte zase Gidi našiel Adanga, ale jeho pokus išiel mimo troch žrdí. Až v závere prvého dejstva sa hostia ocitli vo väčšej príležitosti, ale Bessalov pokus zblokoval jeden z domácich hráčov na roh.

Nevyužité domáce príležitosti mrzeli po záverečnom hvizde aj ďalšieho žilinského útočníka Timoteja Jambora.