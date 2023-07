Začal sa náročný projekt. Mesto pripraví novú dokumentáciu na rozšírenie ulice Vysokoškolákov

Odvrátenou stranou rekonštrukcie križovatky je dočasný diskomfort.

ŽILINA. Mesto Žilina pripraví novú dokumentáciu na rozšírenie ulice Vysokoškolákov smerom k lesoparku Chrasť v súvislosti s narastajúcou výstavbou a intenzitou dopravy. Po pondelkovom uzatvorení okružnej križovatky na uliciach Vysokoškolákov a Obchodná to pre TASR uviedol primátor Žiliny Peter Fiabáne.

Podotkol, že rozšírenie ulice Vysokoškolákov je dlhodobo pripravovaným projektom.

„ Rozšírenie križovatky vnímam ako prínos. Investor, ktorý buduje nové obchodné priestory, zahrnul do investície aj rozšírenie križovatky. Toto však nie je jediná investícia, ktorá v najbližších rokoch vyrastie na ulici Vysokoškolákov. Bez rozšírenia križovatiek a profilu cesty, najmä časti za klientskym centrom, sa obávame, že doprava bude pomerne náročná," skonštatoval.

Odvrátenou stranou rekonštrukcie križovatky je podľa neho dočasný diskomfort.

„ Doprava je presmerovaná tak, aby sa to dalo zvládnuť. Je to veľmi náročný projekt, pretože nesúvisí len s rozšírením, ale aj s prekládkou trolejových vedení. Podmienkou bolo zachovať dopravu v tejto časti mesta a to podmieňuje spôsob, akým sa stavba bude realizovať. Kritický určite bude september, keď sa vrátia deti do škôl. Zápchy, ktoré tam vznikajú, táto investícia ešte skomplikuje. Na druhej strane, pevne verím, že po dokončení v októbri bude situácia výrazne lepšia," dodal.

Križovatka sa po rekonštrukcii zmení z jednopruhovej na turbo-okružnú a počet jazdných pruhov sa zvýši na vjazde do križovatky na dva. Obchádzkové trasy sú v čase uzávery označené dočasným dopravným značením.