Pred tromi rokmi nevedeli, či sa prihlásia. Teraz oslavuje Súľov postup do II. triedy ObFZ Žilina

Rozhovor s jedným z dvojice hlavných trénerov Súľova Petrom Bušfym.

SÚĽOV. Klub TJ Partizán Súľov vyhral jesennú časť so šesťbodovým náskokom pred Mojšom a na prvej priečke sa držal počas celej jari. Z majstrovského stupienka zosadil mužstvo spod Súľovských skál až v poslednej minúte uplynulého ročníka gól mojšovského Petra Rolka v Zádubní.

Aj napriek tomu hodnotia postupovú sezónu 2022/2023 v III. triede ObFZ Žilina ako úspešnú. Nielen o nej sme sa rozprávali s jedným z dvojice hlavných trénerov Petrom Bušfym.

Postupový káder TJ Partizán Súľov BRANKÁRI: Marek Kocian ml., Jakub Kocian OBRANCOVIA: Adrián Smatana, Marek Kocian, Roman Hudek, Peter Hrabovský, Adam Kocian, Jakub Kereš, Marek Ďurajka ZÁLOŽNÍCI: Roman Hrtánek, Filip Kereš, Michal Patyka, Lukáš Kocian, Jozef Kecík, Daniel Gajdošík, Pavol Hrivo ÚTOČNÍCI: Dominik Kocian, Juraj Pištek, Peter Blaško, Miroslav Piaček, Peter Hanulík Predseda klubu: Marek Kocian Tréneri: Marcel Lingeš, Peter Bušfy Vedúci mužstva: Peter Bušfy

Ako hodnotíte postupovú sezónu 2022/2023?

Táto sezóna bola pre náš klub veľmi vydarená, nakoľko sme do nej vstupovali bez prehnaných ambícií a s pokorou. Postupom času sa s pribúdajúcimi víťazstvami kolektív utužoval čoraz viac a to nielen na ihrisku, ale aj mimo neho. Výsledkom toho bol zaslúžený postup, ktorý opäť po niekoľkých rokoch futbalovo nadchol celú obec.

Počas celej sezóny ste doma ani raz neprehrali. Platilo teda môj dom, môj hrad.

Áno, pokojne to môžeme aj takto povedať. Musím však priznať, že v niekoľkých zápasoch pri nás stála futbalová šťastena. Nebudeme mať však nič proti tomu, ak v nastavenom trende budeme pokračovať aj nasledujúcu sezónu.

Ako ste spokojný s výkonmi mužstva a predvedeným herným prejavom?

Výkony družstva boli najmä po výsledkovej stránke dobré. Herne sme sa však v niektorých zápasoch vytrápili. Niekedy sme hernú kvalitu museli vynahrádzať bojovnosťou.

Keďže z III. triedy postupujú dvaja (nakoniec postupovali štyria, no tento rozhovor vznikal ešte pred zložením súťaží v novej sezóne, pozn. red.), istotu postupu ste už mali istú dve kolá pred koncom. Aké pocity ste prežívali po záverečnom hvizde zápasu proti Zádubniu?

Bola to radosť spojená s úľavou. I keď je to III. trieda, tak tlak z očakávania postupu bol na nás cítiť. Postup sme patrične oslávili až do neskorého večera.

O prvenstvo v súťaži ste sa pripravili až v záverečnom kole prehrou v Terchovej. Od prvenstva v súťaži vás delilo doslova pár sekúnd, keďže Mojš vyhral v Zádubní gólom Petra Rolka z úplného záveru zápasu. Nemrzí vás to?