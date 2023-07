Vydali na nevyšliapanú cestu. Skupina Arzén spojila rock s ľudovou hudbou, dnes má štyridsať rokov

Arzén oslavuje koncertmi so súborom Rozsutec.

ŽILINA. Terchovsko-žilinská kapela Arzén je na hudobnej scéne už dlhých štyridsať rokov. Ich spojenie s terchovským folklórom sa stalo fenoménom.

Zakomponovanie ľudových motívov do modernými aranžmánov nastavilo už pred desiatkami rokov trend, ktorý najmä dnes nachádza silnú odozvu u poslucháčov.

Legendárna skupina vznikla v roku 1983 v Terchovej ako heavy metalové zoskupenie. Založili ju traja hudobníci - Ivan Gažo, Peter Vojtek a Paľo Cabadaj. Od vtedy bez prestávky robí dnes už pätica muzikantov vlastnú tvorbu, textovú aj hudobnú.

Pod hudobný charakter Arzénu sa od začiatku podpisuje skladateľ a gitarista Paľo Cabadaj. Spoluzakladateľ kapely poukazuje na to, že v osemdesiatych rokoch bolo ťažké hrať žáner, ktorý mali v krvi.

„Vtedajšej moci sa takáto hudba nepáčila, tak že sa aj málo hrávalo a prezentovalo na verejnosti. O to viac sme ale skúšali, cvičili a robili nové skladby,“ vrátil sa na začiatok štyridsaťročného príbehu.

Po roku účinkovania nahradil speváka Ivana jeho brat Jaro Gažo. Od vtedy sa píše ich spoločná história. Prvých desať rokov bolo v znamení hudobného hľadania, tvrdého skúšania, ale aj prvých úspechov.

Mali niekoľko koncertov, občas sa objavili vo vtedajších regionálnych, ale i celoslovenských periodikách a podarilo sa im párkrát dostať aj do rádia.

„Nikdy nezabudnem ako nám redaktorka Hana Laššová pomohla, tuším to bolo v roku 1988, odprezentovať sa v tom čase v Československom rozhlase v relácii Rádio Elán. Bola to veľká reklama aj udalosť pre Arzén, za to som dodnes vďačný,“ hovorí Paľo Cabadaj.

Na folklór presedlali po desiatich rokoch

Pochádza z Terchovej a keďže vyrastal vo folklórnom prostredí a doma dokonca mali spoločne s otcom a bratom vlastnú ľudovú muziku, spojenie ľudovej a rockovej hudby prišlo prirodzene.