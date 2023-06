Nová trasa na cyklistickej mape. Slávnostne otvorili úsek medzi Žilinou a Terchovou

Unikátny chodník spája deväť katastrálnych území.

ŽILINA. Má viac ako 23 kilometrov a spája až deväť katastrálnych území v smere zo Žiliny do Terchovej. Ako informovala hovorkyňa mesta Žilina Zuzana Holienčíková, unikátna cyklomagistrála Terchovská dolina slúži priaznivcom cyklistiky a cykloturistiky už aj oficiálne.

Svojou dĺžkou a výškou investícií patrí podľa jej slov k najnáročnejším projektom cyklotrás na Slovensku.

„ Cyklomagistrála Vodné dielo Žilina – Terchová má celkovú dĺžku 23,60 kilometrov a cyklistom ponúka bezpečné prepojenie Žiliny s Terchovou," uvádza hovorkyňa s tým, že s jej výstavbou sa začalo v roku 2014. Vtedy sa uskutočnil prvý prieskum terénu pre návrh trasy a projektovej štúdie.

Ako ďalej popisuje, od roku 2015 do 2018 sa vypracovávali projekty pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie. Následne pokračovali prípravy inžinieringom a podaním žiadosti o nenávratný finančný príspevok zo zdrojov Európskej únie.

V rokoch 2019 – 2020 sa obstarával zhotoviteľ stavby, s ktorým bola podpísaná zmluva o dielo. Cyklotrasa v hlavnej vetve od Vodného diela Žilina cez obec Varín kopíruje rieku Varínka až do Terchovej. Vedľajšia trasa v úseku Teplička nad Váhom a prepojovacia trasa A ponúkajú bezpečné spojenie do automobilky KIA, priemyselného parku pri Tepličke nad Váhom a Nededze. Cez nový most v Tepličke nad Váhom je možné prejsť opäť na vodné dielo.

„ Unikátom stavby je sústava premostení rieky Varínka – na trase je spolu 18 mostných telies v dĺžke od 10 do 80 metrov. Na cyklochodník nadväzuje aj sieť horských cyklotrás v okolí Malej Fatry, Žiliny a Kysúc, a to v rozsahu viac ako 500 kilometrov," dodáva.

Súčasťou cyklotrasy je tiež osem nabíjacích staníc pre elektrické bicykle. „Tešme sa z diela, ktoré patrí medzi tie najväčšie, čo sa týka cyklotrás na Slovensku, a tešme sa z tých výsledkov. Pevne verím, že ľudia, ktorí po tejto cyklotrase pôjdu, si užijú nielen cyklistiku, ale aj krásu prostredia. S veľkou úctou a rešpektom vám chcem všetkým poďakovať,“ približuje primátor Žiliny a predseda Oblastnej organizácie cestovného ruchu Malá Fatra Peter Fiabáne.

„Pri príprave cyklomagistrály bolo potrebné vyriešiť veľké množstvo vlastníckych vzťahov, pri rôznych druhoch vlastníkov, napríklad fyzické osoby, urbárske spoločenstvá, firmy, štátne podniky. Vo výsledku ide o viac ako 80 uzatvorených zmlúv v deviatich katastrálnych územiach. Veľkosť projektu dokumentuje aj náročný proces stavebného povolenia, inžinieringu či verejného obstarávania,“ doplnil člen predstavenstva OOCR Malá Fatra Peter Chrapčiak s tým, že ide o najväčšiu a najvýznamnejšiu investíciu organizácie od jej založenia v roku 2012.

Finančné prostriedky v celkovej výške 6,3 milióna eur získala OOCR Malá Fatra z Integrovaného regionálneho operačného programu. Partner projektu, Nadácia KIA Slovakia, sa na financovaní podieľala sumou viac ako 310-tisíc eur.

Holienčíková uvádza, že cyklomagistrálu ako významný projekt cyklodopravnej trasy v Terchovskej doline podporil aj Žilinský samosprávny kraj sumou 100-tisíc eur a krajská organizácia cestovného ruchu v Žiline – Žilinský turistický kraj sumou 30-tisíc eur.

„ OOCR Malá Fatra vynaložila od roku 2014 na projekt finančné prostriedky vo výške 350-tisíc eur, významnú časť z nich financovalo mesto Žilina," dopĺňa hovorkyňa.