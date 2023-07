Festivalová nálada musí hlavne dobre chutiť!

Toto leto bude pojazdný TreskaBar hneď na niekoľkých festivaloch.

Počas leta môžete ochutnať rôzne hudobné štýly, nadchnete sa pre menej známe kapely a hlavne, čakajú vás špeciality, ktoré môžete pokojne zaradiť na zoznam svojich obľúbených jedál. A tak by to malo byť. Leto vonia, chutí a znie úplne inak ako ostatné ročné obdobia.

Tak, ako sa fanúšikovia žilinskej tresky vyberú v lete za skvelou hudbou, my sa vyberieme za nimi. Toto leto bude pojazdný TreskaBar s originálnou pochúťkou TreskaBurger hneď na niekoľkých festivaloch. Vegáni, aj vy nás hľadajte, sme pripravení aj na vás.

Prelom júna a júla sa vo Východnej v blízkosti Nízkych a Vysokých Tatier rozozvučia slovenské hudobné nástroje a v obrovskom amfiteátri sa stretnú priaznivci folklórnej hudby, ožijú bohaté ľudové tradície a nebudú chýbať ani slovenské remeslá. Naša treska je na trhu už pekných pár desiatok rokov a svoje miesto v domácnostiach si pekne užíva. V pojazdnom TreskaBare vás čaká originálna špecialita, TreskaBurger. Chrumkavá zapečená žemľa s lahodnou Treskou Exklusiv vo vnútri. Podľa chuti si môžete vybrať prílohu – tuniakový či feferónový šalát alebo nepravého lososa. Nezabudli sme ani na vegánov a u nás si môžete dať Vegan Exklusiv, čisto rastlinná alternatíva tresky a dva vegánske lahôdkové šaláty.

Ak nestihnete folklórny festival vo Východnej, tak si TreskaBurger budete môcť vychutnať so skvelou hudbou od 6. do 8. júla na trenčianskom letisku na festivale Pohoda. Brány festivalu, v našom prípade okno pojazdného TreskaBaru, sa otvoria už deň vopred, 5. júla o 18.00 v stanovom mestečku. Na druhý deň sa presunieme do gastrozóny v areáli a TreskaBurger si vychutnáte za tónov výnimočnej hudby a živých diskusií, ktoré neodmysliteľne k Pohode patria.

Druhý augustový víkend (11. a 12.8.) sa bude niesť v duchu neopakovateľných kultúrnych zážitkov na festivale Grape. Takmer po mesiaci sa vrátime na letisko pod Trenčianskym hradom a ani jeho návštevníkov neukrátime o výnimočnú pochúťku TreskaBurger.

K Treskaburgru patrí jednoznačne pohoda a pokoj. Všetci hudobní a treska nadšenci si ju budú môcť vychutnať v oddychovej zóne, ktorú budú mať na skok od pojazdeného TreskaBaru a čilovať na Treskaležadlách.

Sledujte naše sociálne siete a dozviete sa, kde všade si budete môcť dať počas leta výnimočnú špecialitu TreskaBurger a ostatné lahôdky. Chystáme sa do Čadce, Kremnice, Nového Mesta nad Váhom, Skleného, Hontianskych Nemciach či Žiliny.

Nech vás leto baví priatelia, stretneme sa pri TreskaBare!

