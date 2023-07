O sporné momenty nebola núdza. 27 príkladov kontroverzných rozhodnutí arbitrov z jarnej časti

Zamerali sme sa na zápasy žilinských mužstiev od III. ligy Západ po II. triedu ObFZ Žilina.

ŽILINA. Hovorí sa, že v každej slovenskej dedine nechýbajú futbalové ihrisko, krčma a kostol. V množstve obcí po celom Slovensku je zvykom stretnúť sa počas víkendu na futbalovom ihrisku a fandiť svojmu mužstvu. Iné to nie je ani v Žiline a okolí.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

V akcii sú mužstvá od III. ligy až po III. triedu. Nie je núdza o pekné futbalové momenty, krásne góly, ale aj chybné verdikty rozhodcov. Práve o mužoch s píšťalkou sa v poslednom čase často diskutuje. Arbitrov nie je v súčasnosti dostatočný počet.

Už počas jesennej časti súťažného ročníka 2022/2023 vo viacerých súťažiach došlo k chybám rozhodcov. Tie niekedy zápas neovplyvnili, no boli aj také prípady, kedy ľudský faktor výrazne zasiahol do deja zápasu a ovplyvnil ho. A práve o tom bude tento článok.

Prečítajte si aj:

Prečítajte si aj: I. trieda ObFZ Žilina: Toto je najlepšia jedenástka sezóny 2022/2023 Čítajte

V ňom sa zameriame a pomenujeme chyby rozhodcov, ktorých sa dopustili počas jarnej časti. Zamerali sme sa na zápasy žilinských mužstiev. Trénerov jednotlivých tímov sme požiadali, aby nás v priebehu jarnej časti na kontroverzné momenty upozornili, prípadne sme si ich sami vyhľadali.

Samozrejme, viaceré kontroverzie nám mohli uniknúť, pretože sa nedá všimnúť úplne všetko. Poukazujeme na tie, ktoré sa k nám dostali.

14. kolo

V. liga: ŠK Gbeľany – ŠK Tvrdošín 0:1 (0:2)

Za stavu 0:1 zahrávali domáci priamy kop z polovice ihriska. Martin Belaník dlhým nákopom presunul hru na pravú stranu na Michala Jadroňa, ktorý hlavičkou predĺžil loptu na nabiehajúceho Mareka Belaníka, ktorého na hranici bieleho bodu stiahol za dres jeden z hráčov Tvrdošína.

Hlavný rozhodca MAREK REMEŇ mal na celú situáciu dobrý výhľad, no do píšťalky nefúkol. O pár sekúnd neskôr strelil Tvrdošín druhý gól...

Prečítajte si aj:

Prečítajte si aj: II. trieda ObFZ Žilina: Toto je najlepšia jedenástka sezóny 2022/2023 Čítajte

I. trieda: ŠK Štiavnik – TJ Tatran Bytčica 3:2 (1:1)

Neospravedlniteľná situácia sa hneď na úvod jari stala v Štiavniku. Hostia z Bytčice vyhrávali po Turčanovom góle z 3. minúty 1:0 a o ďalších pár minút zvýšili skóre. Kapitán hostí Juraj Hlivka obral jedného z domácich hráčov o loptu pri striedačkách, následne bol ešte daným hráčom faulovaný, na čo hlavný rozhodca RICHARD HOLÚBEK ukázal výhodu.

Hlivka pokračoval pekným sólom až ku bráne, kde prekonal Mištríka. Gól mal jednoznačne platiť. Vlajkový rozhodca MILOŠ LONC nepochopiteľne zdvihol zástavku, čím signalizoval ofsajd a hlavný arbiter gól neuznal. Hostia boli obratý o regulárny gól. Po prvých desiatich minútach by mali sľubný dvojgólový náskok a zápas by sa vyvíjal inak. Rozhodcovia svojím rozhodnutím zasiahli do priebehu zápasu.

15. kolo

VI. liga: TJ Fatran Varín – TJ Družstevník Bitarová 2:0 (1:0)

Kontroverzie sa v tomto zápase dopustil prvý asistent rozhodcu RASTISLAV STAŠKOVAN. V 80. minúte posielal jeden z domácich hráčov Varína prihrávku za hosťujúcu obranu, za ktorou stál v jasnom ofsajde Mihalčatin. Ten sa za loptou rozbehol, čím jednoznačne prejavil záujem zapojiť sa do hry.

No videl, že loptu nestihne, tak ju pustil svojmu spoluhráčovi, ktorý prešprintoval až pred bránu, kde nahral práve Mihalčatinovi, ktorý skóroval. Vlajkový arbiter celú situáciu dobre videl, no ofsajd nezamával.

Ďalej sa dozviete: ďalších 23 zápasov, v ktorých sa rozhodcovia dopustili kontroverzných verdiktov,

o ktoré stretnutia išlo, ktorí rozhodcovia v nich pískali a akých sporných rozhodnutí sa dopustili.

VI. liga: FK Strečno – TJ Snaha Zborov nad Bystricou 1:1 (1:0)

Hlavný rozhodca ROMAN ROHOŇ sa kontroverzného momentu dopustil v závere zápasu, keď nariadil penaltu v prospech Strečna. Remek posielal dlhú loptu do 16-tky, ktorá sa Kopáskovi dostala pod nohy, na základe čoho spadol v pokutovom území. Hosťujúci obranca sa ho ani nedotkol, no Rohoň ukázal na biely bod, z ktorého sa nepomýlil Tkáčik.

VI. liga: TJ Spartak Radôstka – OFK Kotešová 3:0 (1:0)

V tomto stretnutí sa toho udialo viac. V 36. minúte nariadil hlavný rozhodca TOMÁŠ BATIZ správne pokutový kop. Porubčan domáceho hráča vychytal, no postranný PETER ŠVEC signalizoval, že skôr vybehol z čiary a penalta sa opakovala.

Pri druhej penalte sa však Porubčan žiadnej chyby nedopustil, no vlajkový opäť zamával, že skôr vybehol.