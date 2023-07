Jedinečná partia so zmyslom pre humor. V Ďurčinej hovorili o postupe, aj keď boli na 8. mieste

Rozhovor s vedúcim mužstva FK Ďurčiná Jakubom Bôtošom.

ĎURČINÁ. Vo vyrovnanej tabuľke II. triedy ObFZ Žilina patrilo Ďurčinej po jesennej časti až 8. miesto. Spomedzi všetkých mužstiev však mala najlepšiu jarnú časť. U najväčších konkurentov v boji o titul, Dlhého Poľa a Divinky, zvíťazila gólmi zo záverov zápasov a zaslúžene postúpila do vyššej súťaže.

O uplynulej majstrovskej sezóne, kolektíve, ale aj cieľoch v novom ročníku, sme sa rozprávali s vedúcim mužstva FK Ďurčiná Jakubom Bôtošom.

Majstrovský káder FK Ďurčiná BRANKÁRI: Samuel Kľucho, Roman Urík OBRANCOVIA: Juraj Albert, Pavol Macák, Michal Mikunda, Matej Vričan, Andrej Litvik ZÁLOŽNÍCI: Jaroslav Kotrík, Vladimír Súdor ml., Martin Arpáš, Šimon Albert, Tomáš Súdor, Michal Hudek ÚTOČNÍCI: Ivan Štrba, Matúš Gabaj, Michal Kozárec Predseda klubu: Vladimír Súdor st. Tréner: Michal Kotrík Vedúci mužstva: Jakub Bôtoš

Ako hodnotíte uplynulú majstrovskú sezónu?

Hodnotím ju veľmi dobre. Po jesenných zaváhaniach sme mali silnú jar, počas ktorej sme prehrali len dva zápasy. Konečne sme sa naučili hrať pod tlakom a otáčať zápasy. Určite nám pomohli aj silné závery druhých polčasov.

Vo vyrovnanej tabuľke II. triedy vám po uplynulej jeseni patrilo ôsme miesto, na vedúce Dlhé Pole ste strácali sedem bodov. Nakoniec ste sa stali majstrami. To je námet ako z rozprávky, čo poviete?

Určite to môže byť inšpiratívne pre veľa družstiev. No na druhej strane, my sme o postupe vraveli celú sezónu.

A to ste v jednej chvíli strácali na Dlhé Pole už 11 bodov...

Veľmi nám pomohlo, že sme nehrali pod veľkým tlakom, ako Dlhé Pole alebo Divinka. Oni boli na špici a každý chce predsa vyhrať s prvými.

Posledných osem zápasov ste vyhrali, získali ste 24 bodov. Parádny finiš, čo poviete?

Hrali sme pekný futbal a na každom poste sme mali silných hráčov. Tu by som vyzdvihol veterána Ivka Štrbu, Miška Kozárca a Matúška Gabaja. Ako správni útočníci dávali veľa gólov, takže ak sme aj nejaký ten gól dostali, tak sme mohli hrať pokojne a spoľahnúť sa na nich.

Pred začiatkom jarnej časti odišiel z mužstva skúsený brankár Lukáš Vereš. Jeho miesto medzi tromi žrďami zaujal mladý Samuel Kľucho. Čo hovoríte na jeho výkony a ako sa zhostil úlohy brankárskej jednotky?

Myslím si, že veľmi dobre. Vedel nás podržať, keď sme to potrebovali, i keď bolo vidieť, že prišiel z dorastu a vyrobil pár chybičiek. V konečnom dôsledku to dopadlo všetko tak, ako malo.

Keď má mužstvo rodeného kanoniera, je to vždy na nezaplatenie. Vy ste sa mohli spoľahnúť na trojicu Michal Kozarec, Ivan Štrba a Matúš Gabaj, ktorým to pravidelne gólovo sypalo a celkovo strelili 58 zo 77 gólov mužstva. Je skvelé mať takýchto kanonierov v mužstve, však?