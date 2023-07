Mojš majstrom v hodine dvanástej, predbehol Súľov. III. triede kazilo dojem viacero kontumácií

Hodnotenie sezóny v III. triede ObFZ Žilina.

ŽILINA. Sezóna 2022/2023 v oblastných futbalových súťažiach je minulosťou. III. trieda ObFZ Žilina mala počas uplynulej sezóny dvanásť účastníkov.

Prvú postupovú miestenku si zabezpečil Súľov, ktorý nakoniec prišiel o prvé miesto v poslednom kole, keď ho zosadil Mojš. Obhliadli sme sa za uplynulou sezónou, pričom sme neobišli ani rôzne štatistiky.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Článok vznikal ešte predtým, ako boli známe pohyby v súťažiach pred novou sezónou.

„NAJ“ III. TRIEDY Najlepší strelci: 17 gólov: Ladislav Heiser (Zádubnie), 15 gólov: Lukáš Pirošík (Babkov), 14 gólov: Marek Kocian (Súľov), Dominik Kocian (Súľov), 12 gólov: Jakub Rolko (Mojš) Najviac odohraných minút: 1980: Marek Cudrák (Dolný Hričov), Lukáš Baraj (Divina), Roman Hroš (Divina), Šimon Ďurčík (Dolná Tižina), Peter Talafa (Zádubnie) Najviac strelených gólov: 71 – Terchová Najmenej inkasovaných gólov: 24 – Súľov Najmenej strelených gólov: 24 – Lietava Najviac inkasovaných gólov: 76 – Krasňany

1. miesto: TJ ROZVOJ MOJŠ

Futbalisti Mojša prežili parádnu jarnú časť, keď z jedenástich zápasov až desať vyhrali. Jediná jarná prehra prišla v 5. kole na ihrisku Babkova, kde mužstvo dostalo päťgólový debakel. Mojš zvíťazil nad všetkými konkurentmi v boji o špicu tabuľky, dokonca aj nad dlhodobo prvým Súľovom.

Rozvoj mal tretí najlepší útok a druhú najlepšiu obranu v súťaži. Aj keď zimná príprava v Mojši neprebiehala podľa trénerových predstáv, nakoniec mužstvo oslavuje majstrovský titul. O ňom rozhodli až v poslednom kole, kedy Súľov prehral v Terchovej a Mojš vyhral v Zádubní. V mestskej časti Žiliny prehrával 25 minút pred koncom 2:0, no nakoniec výsledok otočil a o prvenstve v súťaži rozhodol v úplnom závere gól Petra Rolka.

V útoku to gólovo sypalo viacerým hráčom, najviac Jakubovi Rolkovi, s 12 gólmi najlepšiemu strelcovi mužstva.

Prečítajte si aj:

Prečítajte si aj: Keby nepostúpili, išlo by o senzáciu. MFK Bytča získala unikátne double a už sa teší na piatu ligu Čítajte

VÝSLEDKY: vs Terchová 2:0, vs Súľov 2:1, vs Krasňany 3:0, vs Divina 3:2, vs Babkov 0:5, vs Podhorie 4:0, vs Dolný Hričov 3:0, vs Trnové 3:0, vs Dolná Tižina 4:3, vs Lietava 3:0, vs Zádubnie 3:2.

NAJLEPŠÍ STRELEC MUŽSTVA: Jakub Rolko (12 gólov)

ŽK: 17, najviac Vladimír Ružinský a Marek Káčer (3) ČK: žiadna

Tréner Marek Sárközi: „Naša jarná časť dopadla nad očakávanie, keďže sme v nej získali 30 bodov a v závere sme sa dostali na prvé miesto. Na jar sme zaváhali iba raz po prehre v Babkove, kde sme si asi vybrali slabú chvíľku a domáci nám dali poriadnu lekciu z efektivity.

Zvyšné zápasy sme všetky vyhrali, keď sa nám podarilo otočiť aj posledný duel v Zádubní z 0:2 na 3:2 pre nás. Veľmi cenné boli aj víťazstvá so Súľovom a Terchovou zo začiatku jari, ale najmä vyhratý zápas v Dolnej Tižine, po ktorom sme už všetci začali veriť aj na konečné prvé miesto v súťaži.

Nerád by som vyzdvihoval po tejto sezóne jednotlivcov, pretože sme hrali ako jeden tím a všetci sa nemalou mierou zaslúžili o tento náš spoločný úspech. Moja vďaka patrí všetkým hráčom a tiež našim výborným fanúšikom a vedeniu obce za ich podporu počas celej sezóny.“

Prečítajte si aj:

Prečítajte si aj: Pred tromi rokmi nevedeli, či sa prihlásia. Teraz oslavuje Súľov postup do II. triedy ObFZ Žilina Čítajte

2. miesto: TJ PARTIZÁN SÚĽOV

Druhé miesto Súľova a postup do vyššej súťaže je absolútne zaslúžený, no v klube by určite boli radšej, ak by sezónu zakončili ako majstri, keďže sa dlhodobo pohybovali na čele tabuľky. Z neho boli zosadení až v posledných minútach súťažného ročníka.

Zverenci Petra Bušfyho neprežili až takú dominantnú polovicu sezóny, ako tomu bolo na jeseň. Každé mužstvo sa chcelo na vedúci celok tabuľky vytiahnuť. Pred začiatkom jarnej časti očakával tréner Partizána vyrovnané zápasy, v ktorých budú rozhodovať detaily, čo sa aj potvrdilo.

Súľov viackrát stratil body. Vyhral sedemkrát, no až v štyroch prípadoch to bolo o jeden gól. Až v troch týchto zápasoch strelil Súľov víťazný gól v posledných pätnástich minútach. Viac ako polovicu presných zásahov mužstva si podelili dvaja 14-góloví hráči – Marek Kocian s Dominikom Kocianom.

Ďalej sa dozviete: hodnotenie jarnej časti mužstiev FK Terchová, TJ Hviezda Zádubnie, FK Fatran Dolná Tižina, ŠK Dolný Hričov, TJ ŠK Podhorie, TJ Divina, TJ Babkov, FK Trnové, ŠK Lietava, TJ Fatran Krasňany + štatistiky,

komentáre zástupcov klubov: TERCHOVÁ (vedúci mužstva Andrej Opalka), DOLNÝ HRIČOV (asistent tréner Lukáš Kováčik), PODHORIE (hrajúci tréner Erik Holúbek), TRNOVÉ (tréner Dušan Kundra), LIETAVA (tajomník klubu Tomáš Mikulík).

VÝSLEDKY: vs Dolný Hričov 1:0, vs Mojš 1:2, vs Trnové 2:2, vs Krasňany 2:1, vs Dolná Tižina 3:2, vs Divina 2:0, vs Lietava 3:0, vs Babkov 2:1, vs Zádubnie 2:2, vs Podhorie 6:3, vs Terchová 0:1.

NAJLEPŠÍ STRELCI MUŽSTVA: Marek Kocian st. a Dominik Kocian (14 gólov)

ŽK: 23, najviac Adam Kocian a Miroslav Piaček (4) ČK: 3 (Marek Kocian st., Marek Kocian ml. a Peter Hrabovský)

Tréner Peter Bušfy: „Na úvod sa chcem poďakovať hráčom, realizačnému tímu, funkcionárom a fanúšikom za celú sezónu 2022/2023, ktorá bola pre klub TJ Partizán Súľov úspešná, nakoľko vyvrcholila postupom do II. triedy. Do jarnej časti sme vstúpili rozpačito. V prvom jarnom kole sme si aj napriek nepresvedčivému výkonu poradili s Dolným Hričovom 1:0.