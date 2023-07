II. trieda: Senzačný titul Ďurčinej, dôstojné účinkovanie nováčikov, Makuka opäť kráľom strelcov

Hodnotenie sezóny v II. triede ObFZ Žilina.

ŽILINA. Sezóna 2022/2023 v oblastných futbalových súťažiach je minulosťou. II. trieda ObFZ Žilina mala na jeseň štrnásť účastníkov, no na jar už o jedného menej, keďže mužstvo TJ Zbyňov sa odhlásilo zo súťaže.

Súťaž bola vyrovnaná od začiatku do konca, o čom svedčí pre mnohých trochu nečakané prvenstvo Ďurčinej. Obhliadli sme sa za uplynulou sezónou, pričom sme neobišli ani rôzne štatistiky.

Článok vznikal ešte predtým, ako boli známe pohyby v súťažiach pred novou sezónou.

„NAJ“ II. triedy Najlepší strelci: 29 gólov: Stanislav Makuka (Divinka-Lalinok), 22 gólov: Michal Kozárec (Ďurčiná), 21 gólov: Ivan Štrba (Ďurčiná), 18 gólov: Marek Galbavý (Ovčiarsko), Marián Repkovský (Stráža) Najviac odohraných minút: 2250: Patrik Hrobárik (Hrabové), Andrej Hrobárik (Hrabové), Martin Čižmárik (Rašov), Michal Radočáni (Stráža), 2248: Michal Cingel (Stráža) Najviac strelených gólov: 77 – Ďurčiná Najmenej inkasovaných gólov: 29 – Dlhé Pole Najmenej strelených gólov: 32 – Hričovské Podhradie Najviac inkasovaných gólov: 77 - Ovčiarsko

1. miesto: FK ĎURČINÁ

Vo vyrovnanom strede tabuľky patrilo Ďurčinej po jesennej časti ôsme miesto so sedembodovou stratou na vedúce Dlhé Pole. Vstup do jari mužstvu nevyšiel podľa predstáv, keď v úvodných štyroch kolách dvakrát prehral – doma s Hričovským Podhradím a v Nezbudskej Lúčke. V určitom bode jarnej časti sa strata na Dlhé Pole dokonca prehĺbila až na jedenásť bodov.

Kľúčové boli najmä najtesnejšie víťazstvá u favoritov, v ktorých Ďurčiná získala tri body v záveroch zápasov. V Divinke strelil víťazný gól v 90. minúte Juraj Albert, v Dlhom Poli v 86. minúte zase Michal Kozarec. Dôležitá bola aj výhra 1:0 so Strážou.

Ďurčinej zahrali do karát aj časté zaváhania Dlhého Poľa a Divinky. Viaceré zápasy vyhrala vysokým gólovým rozdielom a so 77 gólmi má zaslúžene najlepší útok v súťaži. V ofenzíve sa obec s viac ako tisíckou obyvateľov mohla spoľahnúť na trio Michal Kozárec, Ivan Štrba, Matúš Gabaj, ktorí strelili 58 gólov z celkového počtu 77.

Pred začiatkom jarnej časti by málokto čakal, že Ďurčiná zamieša postupové karty, no vzhľadom na predvedené výkony je jej postup zaslúžený.

VÝSLEDKY: vs Hričovské Podhradie 1:2, vs Hrabové 4:3, vs Hvozdnica 5:0, vs Nezbudská Lúčka 1:2, vs Stráža 1:0, vs Divinka-Lalinok 3:2, vs Hliník 7:1, vs Dlhé Pole 2:1, vs Kolárovice 4:2, vs Ovčiarsko 3:1, vs Rašov 6:0, vs Pšurnovice 4:3.

NAJLEPŠÍ STRELEC MUŽSTVA: Michal Kozárec (22 gólov)

ŽK: 37, najviac Juraj Albert (6) ČK: 2 (Michal Kozárec a Peter Gabaj)

Vedúci mužstva Jakub Bôtoš: „Jarnú časť hodnotím veľmi kladne. V príprave sme prehrali len s Horným Hričovom, ktorý hral o špicu v I. triede. S výnimkou Mojša sme mali súperov z vyšších líg. Vedeli sme, že sedem bodov na Dlhé Pole je ešte hrateľných. Hneď v prvom jarnom zápase sme však dostali studenú sprchu, s Hričovským Podhradím sme prehrali doma 1:2 a klesli sme až na 10. miesto. No potom sa začala naša spanilá jazda. Prehrali sme už iba v Nezbudskej Lúčke a ďalších osem zápasov bolo bez straty jediného bodu. Výkony mužstva boli veľmi vyrovnané, mali sme silné závery zápasov. Konečne sme sa naučili otáčať stretnutia a hrať pod tlakom.“

2. miesto: TJ DLHÉ POLE

Dlhé Pole bolo pred jarnou časťou brané za najväčšieho favorita na majstrovský titul. Vstup do jarnej časti mužstvu vyšiel a po výhre v Divinke v 16. kole sa jeho náskok na čele tabuľky pred druhým mužstvom zvýšil už na osem bodov. Vyzeralo to tak, že iba zhoda okolností môže tím pripraviť o prvé miesto. A predsa sa stalo.

Dlhé Pole prehralo v Kolároviciach a prekvapujúco aj s Ovčiarskom. Najdôležitejší zápas sezóny proti Ďurčinej na domácom ihrisku prehral a odvtedy nemal prvé miesto vo vlastných rukách.

Tím síce nepatril k najlepšie strieľajúcim, ale za to mal s 29 gólmi najlepšiu obranu v súťaži, čo je slušné číslo. Gólovo sa darilo viacerým hráčom, najviac Tomášovi Rybárikovi, s deviatimi gólmi najlepšiemu strelcovi mužstva.

komentáre zástupcov klubov: DLHÉ POLE (tréner Marek Špener), STRÁŽA (predseda klubu Michal Radočáni), KOLÁROVICE (predseda klubu Peter Čado), DIVINKA-LALINOK (tréner Ján Papučík), NEZBUDSKÁ LÚČKA (vedúci mužstva Ľubomír Tavač), HRABOVÉ (tréner Ľubomír Hrobárik), RAŠOV (predseda klubu Tomáš Kurinec), HVOZDNICA (tréner Peter Gašperec), HLINÍK (tréner Martin Gajdošík), HRIČOVSKÉ PODHRADIE (tréner Peter Rakučák), OVČIARSKO (tréner Vladimír Galbavý), PŠURNOVICE (predseda klubu Marián Šichman).

VÝSLEDKY: vs Nezbudská Lúčka 0:0, vs Stráža 3:1, vs Divinka-Lalinok 2:0, vs Hliník 0:0, vs Pšurnovice 4:1, vs Kolárovice 1:2, vs Ovčiarsko 1:3, vs Rašov 2:1, vs Ďurčiná 1:2, vs Hričovské Podhradie 5:1, vs Hrabové 0:3, vs Hvozdnica 2:0.

NAJLEPŠÍ STRELEC MUŽSTVA: Tomáš Rybárik (9 gólov)

ŽK: 45, najviac Michal Badura a Kristián Bohdan (5) ČK: 1 (Vladimír Papajčík)

Tréner Marek Špener: „Pred sezónou sme nemali špecifikované žiadne ambície, ktoré by nám určovali jednoznačný cieľ. Chceli sme však zúročiť dvojročnú prácu pri mužstve a pokúsiť sa hrať o prvú trojku. Kvalita a šírka kádra nám umožnili tento predpoklad napĺňať. Jesenná časť bola z našej strany úspešná a po poslednom kole nám zaslúžene patrilo prvé miesto v tabuľke. Vedeli sme, že nás bude čakať zaujímavá a hlavne náročná jar.

To sa potvrdilo hneď od prvého kola a každý jeden zápas bol veľmi ťažký. Súperi nám nič nedarovali a postupne po našich zaváhaniach, prevažne v domácom prostredí, nás aj začali dobiehať. V poslednej štvrtine súťažného ročníka sme prišli o líderstvo a už sme nedokázali reagovať na tento vývoj. Konečné druhé miesto je síce miernym sklamaním, ale zároveň zaslúženým zrkadlom našich výkonov. Chalanom sa chcem poďakovať za pekne zápasy a mnoho pamätných víťazstiev. Veríme, že cesta, na ktorej spoločne sme, bude mať svoje pokračovanie a skúsenosti, ktoré sme doposiaľ získali, využijeme v ďalších rokoch.“

3. miesto: TJ STRÁŽA

Stráža si oproti jeseni polepšila o dve priečky a ročník zakončila na treťom mieste. S umiestnením v tabuľke môžu byť nadmieru spokojní. Prvá polovica jari síce mužstvu nevyšla podľa predstáv, no záver bol fantastický, keď zo šiestich zápasov vyhrala Stráža päť a v záverečnom kole remizovala. Viackrát svojim súperom uštedrila vysoké debakle.

Herný prejav tímu bol slušný. V mužstve najviac vyčnieval jeho druhý najlepší strelec Rudolf Šipčiak (15 gólov). Podľa nášho názoru bol práve šikovný záložník najlepším hráčom celej II. triedy.

VÝSLEDKY: vs Hliník 2:2, vs Dlhé Pole 1:3, vs Kolárovice 4:1, vs Ovčiarsko 1:4, vs Rašov 4:1, vs Ďurčiná 0:1, vs Hričovské Podhradie 6:2, vs Hrabové 2:1, vs Hvozdnica 2:1, vs Nezbudská Lúčka 5:0, vs Pšurnovice 6:0, vs Divinka-Lalinok 2:2.

NAJLEPŠÍ STRELEC MUŽSTVA: Marián Repkovský (18 gólov)

ŽK: 25, najviac Michal Cingel, Juraj Ďurana a Rudolf Šipčiak (3) ČK: žiadna

Predseda klubu Michal Radočáni: „Jarná časť nadmieru prekonala naše očakávania. Škoda jedného, dvoch zápasov a mohli sme skončiť ešte vyššie. Chalani začali chodiť na tréningy, aj predvedená hra sa zlepšila. Aj fanúšikovia nás chválili, že konečne sa na to dá pozerať. Účasť na tréningoch bola oveľa vyššia ako v nedávnej minulosti. Náš herný prejav sa mi veľmi páčil. Mrzí ma, že v niektorých zápasoch sme síce dominovali, ale nemohli sme skórovať, čo nás stálo body. Nemôžem povedať, že s tretím miesto nie som spokojný. Naše umiestnenie je zaslúžené. Z hráčov musím vyzdvihnúť prínos Rudolfa Šipčiaka, ktorý v každom zápase potvrdzoval vysoké kvality. Jednoznačne bol naším najlepším hráčom. A nesmiem zabudnúť ani na fanúšikov, ktorých sa nám konečne podarilo vrátiť na tribúny. Zároveň ma teší, že nás chodili povzbudzovať aj na vonkajšie zápasy.“

4. miesto: TJ KOLÁROVICE

V Kolároviciach môžu uplynulú sezónu hodnotiť úspešne. Mužstvo, ktoré sa z drvivej väčšiny skladá z domácich odchovancov, si vylepšilo tabuľkové postavenie o tri miesta. Kolárovice veľa gólov strieľali, ale aj inkasovali.

Kolárovice mali povesť mužstva, ktoré je silné najmä doma. Na jeseň vyhralo vonku len raz, no na jar to už bolo o inom. Dokonca dokázali doma poraziť Dlhé Pole. Gólovo to opäť sypalo Ľubošovi Hruštincovi, s trinástimi gólmi najlepšiemu strelcovi mužstva.

VÝSLEDKY: vs Hvozdnica 1:1, vs Nezbudská Lúčka 3:0, vs Stráža 1:4, vs Divinka-Lalinok 1:2, vs Hliník 6:4, vs Dlhé Pole 2:1, vs Pšurnovice 1:0, vs Ovčiarsko 2:1, vs Rašov 5:1, vs Ďurčiná 2:4, vs Hričovské Podhradie 2:3, vs Hrabové 2:0.

NAJLEPŠÍ STRELEC MUŽSTVA: Ľuboš Hruštinec (13 gólov)

ŽK: 47, najviac Ľuboš Hruštinec (7) ČK: 5 (Lukáš Kostelný, Miloš Keblúšek, Ľuboš Hruštinec a 2x Dominik Šichman)

Predseda klubu Peter Čado: „S jarnou časťou prevláda spokojnosť, celkovo hodnotím uplynulú sezónu ako úspešnú. Našou ambíciou nebol postup. Takisto sme maximálne spokojní aj s umiestnením, keďže zo štvrtého miesta boli bodové odstupy na mužstvá pred nami minimálne. Postupne sa nám podarilo zapracovať do áčka ďalších dorastencov, ktorí pravidelne hrávajú. Dostávajú príležitosť, učia sa. Máme kvalitného trénera a futbalistu v osobe Ľuba Hruštinca, ktorý s nimi pracuje veľmi dobre. Tvoríme dobrý kolektív, so všetkým som nadmieru spokojný.“

5. miesto: OŠK DIVINKA-LALINOK

Nováčik súťaže sa po jeseni nachádzal na výbornom druhom mieste. Sezónu však zakončil až na piatej priečke. Zverenci Jána Papučíka nazbierali o deväť bodov menej ako na jeseň. V mužstve chceli zabojovať o postup, no nakoniec im to nevyšlo.

V bodovo vyrovnanej tabuľke obstálo mužstvo dobre. Počas celého ročníka sa Divinke nedarilo zbierať body hlavne na ihriskách súperov. Doma to už bolo o inom, v dôležitých stretnutiach proti Dlhému Poľu a Ďurčinej však vyšlo mužstvo naprázdno. Zápasy Divinky boli väčšinou gólovo bohaté, takže diváci si prišli na svoje. Strelecké kvality opäť preukázal Stanislav Makuka, ktorý sa s 29 gólmi stal najlepším strelcom súťaže.

VÝSLEDKY: vs Pšurnovice 2:0, vs Hliník 1:2, vs Dlhé Pole 0:2, vs Kolárovice 2:1, vs Ovčiarsko 5:0, vs Rašov 1:3, vs Ďurčiná 2:3, vs Hričovské Podhradie 6:3, vs Hrabové 1:0, vs Hvozdnica 5:1, vs Nezbudská Lúčka 0:1, vs Stráža 2:2.

NAJLEPŠÍ STRELEC MUŽSTVA: Stanislav Makuka (29 gólov)

ŽK: 37, najviac Michal Michalec (7) ČK: 2 (Michal Michalec a Peter Krauz)

Tréner Ján Papučík: „Jarná časť nám nevyšla podľa predstav. Niektoré zápasy sme nezvládli. Najviac ma mrzí domáca prehra s Ďurčinou, proti ktorej sme prehrali gólom z 92. minúty. Celá sezóna bola veľmi vyrovnaná. Ako nováčik súťaže môžeme byť spokojný, keďže do posledného zápasu a poslednej minúty sme bojovali o postup, keďže sa ukázalo, že postúpili až tri mužstvá. Samozrejme, zamrzí, keď to nezvládnete a postup vám ujde o jeden gól, ale taký je futbal. Nie všetky zápasy nám vyšli podľa predstav. Na tom musíme popracovať, aby sme boli ešte lepší.“

6. miesto: TJ POVAŽAN NEZBUDSKÁ LÚČKA

V maličkej prežili slabý úvod jarnej časti. V ňom síce Nezbudská Lúčka hneď v úvode uhrala bezgólovú remízu s Dlhým Poľom, no v nasledujúcich troch stretnutiach na ihriskách súperov prehrala a tiež neskórovala. Prvý jarný gól strelila až v piatom kole.

Nezbudská Lúčka je mužstvo dvoch tvárí – na jar v domácich zápasoch neprehralo, vonku zase vyhralo až v poslednom kole. Futbalisti veľa gólov neinkasovali, ale ani nestrieľali. So šiestym miestom môžu byť v klube spokojní.

VÝSLEDKY: vs Dlhé Pole 0:0, vs Kolárovice 0:3, vs Ovčiarsko 0:1, vs Rašov 0:2, vs Ďurčiná 2:1, vs Hričovské Podhradie 2:1, vs Hrabové 2:3, vs Hvozdnica 1:0, vs Pšurnovice 3:1, vs Stráža 0:5, vs Divinka-Lalinok 1:0, vs Hliník 2:0.

NAJLEPŠÍ STRELEC MUŽSTVA: Michal Ondráš (12 gólov)

ŽK: 46, najviac Michal Beháň (12) ČK: 5 (Ján Dudus, Tomáš Škripek, Branislav Horecký a 2x Adam Tichý)