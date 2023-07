Dominancia Tepličky, vyrovnaný stred, vylúčené Petrovice. Kanonierom vládol Marek Mravec

Hodnotenie sezóny v I. triede ObFZ Žilina.

ŽILINA. Sezóna 2022/2023 v oblastných futbalových súťažiach je minulosťou. I. trieda ObFZ Žilina mala na jeseň štrnásť účastníkov, no počas jari dosiahli Petrovice tretiu kontumáciu a zo súťaže boli vylúčené.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

V jarnej časti potvrdili úlohu favorita futbalisti béčka Tepličky, ktorí sa zaslúžene stali majstrami. Slušné sezóny prežili aj v Hornom Hričove, Nededzi, Rajci či Veľkom Rovnom. O vyrovnanosti súťaže svedčí fakt, že rozdiel medzi siedmou Bytčicou dvanástym Zástraním bol iba päť bodov.

Obhliadli sme sa za uplynulou sezónou, pričom sme neobišli ani rôzne štatistiky.

„NAJ“ I. triedy Najlepší strelci: 33 gólov: Marek Mravec (Nededza), 22 gólov: Radoslav Adamčík (Nededza), Martin Hikaník (Teplička nad Váhom B), 21 gólov: Martin Bambúch (Štiavnik), Peter Bistiak (Horný Hričov) Najviac odohraných minút: 2340: Pavol Drahno (Bytčica), 2338: Martin Mištrík (Štiavnik), 2317: Lukáš Červený (Hôrky), 2250: Martin Sventek (Lietavská Lúčka), Štefan Milúch (Štiavnik) Najviac strelených gólov: 88 – Teplička nad Váhom B Najmenej inkasovaných gólov: 31 – Teplička nad Váhom B Najmenej strelených gólov: 32 – Považský Chlmec Najviac inkasovaných gólov: 78 – Považský Chlmec

1. miesto: OFK TEPLIČKA NAD VÁHOM B

Zaslúžený majster, o tom niet pochýb. Béčko Tepličky podávalo na jar najlepšie výkony a malo najlepší útok aj obranu v súťaži. Každý súper sa chcel na lídra tabuľky vytiahnuť, o to mal ťažšiu úlohu.

Zaujímavé bolo sledovať, či sa zverencom trénerského dua Maliňák-Slota podarí absolvovať sezónu bez prehry. Blízko k pokoreniu Tepličky boli Veľké Rovné aj Bytčica na ich štadióne, no nakoniec sa môže výhrou nad majstrom pýšiť Rajec so Štiavnikom.

Menším mínusom bola úspešnosť v premieňaní penált, keď z deviatich až tri futbalisti Tepličky zahodili.

VÝSLEDKY: vs Považský Chlmec 4:0, vs Veľké Rovné 1:1, vs Zástranie 3:1, vs Hôrky 3:0, vs Bytčica 4:4, vs Rajec 1:4, vs Nededza 2:0, vs Kamenná Poruba 5:3, vs Lietavská Lúčka 10:0, vs Hlboké 3:2, vs Horný Hričov 2:0, vs Štiavnik 1:4, vs Petrovice (vylúčené).

NAJLEPŠÍ STRELEC MUŽSTVA: Martin Hikaník (22 gólov)

ŽK: 42, najviac Juraj Bielik a Michal Šipčiak (8) ČK: žiadna

Ďalej sa dozviete: hodnotenie jarnej časti mužstiev OFK Teplička nad Váhom B, TJ Horný Hričov, OŠK Nededza, FK Rajec, TJ ŠTART Veľké Rovné, ŠK Štiavnik, TJ Tatran Bytčica, OŠK Kamenná Poruba, ŠK Cementáreň Lietavská Lúčka, TJ Hlboké, OFK Hôrky, FK Zástranie, TJ Považský Chlmec, ŠK Petrovice + štatistiky,

komentáre zástupcov klubov: TEPLIČKA NAD VÁHOM B (tréner Juraj Maliňák), HORNÝ HRIČOV (tréner Marián Vydra), NEDEDZA (tréner Tomáš Trpiš), RAJEC (kapitán Dominik Rybár), VEĽKÉ ROVNÉ (predseda klubu a tréner Ladislav Korček), ŠTIAVNIK (tréner Peter Hujo), BYTČICA (tréner Pavol Drahno), KAMENNÁ PORUBA (tréner Martin Strhár), LIETAVSKÁ LÚČKA (kapitán Martin Sventek), HLBOKÉ (brankár Jozef Blaško), HÔRKY (tréner Stanislav Marušák), POVAŽSKÝ CHLMEC (predseda klubu Michal Matúš).

Tréner Juraj Maliňák: „Keďže sme súťaž vyhrali, so sezónou som spokojný. Čo sa týka jarnej časti, v podstate od jej začiatku nás sprevádzali zranenia. V zostave sme často improvizovali, veľa zmien sme museli robiť hlavne v obrane, čo nikdy nie je ideálne.

Herne bola jarná časť z našej strany slabšia ako jesenná, v mužstve chýbala konkurencia, čo sa prejavilo aj na našej hre. Ale chalani sa vždy dokázali zomknúť a v ťažkých zápasoch dostať zo seba to najlepšie, čo bolo nakoniec rozhodujúce.

Pred sezónou nás ako favoritov súťaže nikto netipoval. Podstatné bolo, že tomu, že to môžeme dokázať, na sto percent verili všetci v našom mužstve. Celkovo to bola síce len moja štvrtá sezóna, ale určite tá najúspešnejšia. Doma nás neporazil nikto, škoda prehry v Rajci. Verím, že bez nej by sme zostali neporazení.

Na záver by som sa opäť poďakoval celému mužstvu, nielen za výkony a prístup, ale aj za všetky pekné chvíle, či už na ihrisku alebo mimo neho. Okrem výborného mužstva sme vytvorili ešte lepší kolektív.

Vďaka patrí všetkým sponzorom, hlavne obci Teplička nad Váhom, ktorá nám vybudovala výborné tréningové podmienky a možnosti. Taktiež celému vedeniu klubu - bývalému aj súčasnému, hráčom z A-mužstva, ktorí nám v pár zápasoch taktiež pomohli a hlavne našim fanúšikom, ktorí nám mnohokrát, aj na súperových ihriskách, vytvorili domácu atmosféru.“

2. miesto: TJ HORNÝ HRIČOV

Hornému Hričovu nevyšiel úvod jari podľa predstáv, keď vyhral až v piatom kole. Ani táto minikríza však zverencov Mariána Vydru neobrala o druhé miesto, ktoré im patrilo aj po jeseni.

V zápasoch Horného Hričova opäť padalo množstvo gólov, takže diváci si prišli na svoje. Z ofenzívy najviac vyčnievali dvojciferní góloví strelci Peter Bistiak, Michal Makovický a Milan Káčer.

VÝSLEDKY: vs Rajec 1:1, vs Nededza 1:1, vs Kamenná Poruba 1:1, vs Lietavská Lúčka 2:3, vs Hlboké 4:1, vs Zástranie 2:0, vs Štiavnik 5:2, vs Petrovice 17:0, vs Považský Chlmec 9:0, vs Veľké Rovné 2:1, vs Teplička nad Váhom B 0:2, vs Hôrky 6:1, vs Bytčica 5:4.

NAJLEPŠÍ STRELEC MUŽSTVA: Peter Bistiak (21 gólov)

ŽK: 36, najviac Martin Vydra (6) ČK: žiadna

Tréner Marián Vydra: „Tým, že nám od úvodných zápasov chýbali hráči z dôvodu zranení či choroby, bola pre nás jarná časť náročná. No nakoniec sa nám podarilo uhájiť 2. miesto za vedúcou Tepličkou o 6 bodov tak, ako to bolo aj po jeseni. To, že nám chýbali hráči, bolo pozitívne pre mladých futbalistov z dorastu, ktorí dostali oveľa väčší časový priestor na ihrisku a zastali si svoje úlohy nad očakávania. Prvé tri jarné zápasy znamenali pre nás len tri body za zhodné remízy 1:1, no aj tak sme chceli uhájiť svoje postavenie v tabuľke. Až tri kolá pred koncom sa v zápase medzi Tepličkou a nami rozhodlo o prvom mieste. Bol to náš jediný zápas v sezóne, v ktorom sme nestrelili aspoň gól, i keď príležitosti na to boli (už v 2. minúte brvno, necelých desať minút po inkasovanom góle sa nám podarilo streliť gól, no čiarový rozhodca videl ofsajd). Aj keď sme strelili vyše 80 gólov, boli zápasy, v ktorých nás trápila koncovka. Na záver by som sa chcel poďakovať všetkým hráčom, hospodárovi, výboru, starostovi a ľuďom, ktorí sa starajú o chod futbalu v obci.“

3. miesto: OŠK NEDEDZA

„Spokojný budem, keď sa nám podarí skončiť do 3. miesta,“ povedal nám v ankete pred začiatkom jarnej časti tréner Nededze Tomáš Trpiš. A to sa mužstvu aj podarilo, postavenie z jesene si vylepšilo o dve miesta.

Nededza si na jar pripísala len jednu prehru a aj to na ihrisku majstrovskej Tepličky. Z mužstiev top päťky porazila len Veľké Rovné, s Horným Hričovom a Rajcom remizovala. Mužstvo sa prezentovalo kvalitnými výkonmi. Na útočníkov bolo spoľahnutie, veď až 55 zo 77 gólov strelili Marek Mravec s Radoslavom Adamčíkom.

VÝSLEDKY: vs Hlboké 4:2, vs Horný Hričov 1:1, vs Štiavnik 3:2, vs Petrovice 21:0, vs Považský Chlmec 5:0, vs Veľké Rovné 5:0, vs Teplička nad Váhom B 0:2, vs Hôrky 3:1, vs Bytčica 7:0, vs Rajec 1:1, vs Zástranie 5:1, vs Kamenná Poruba 2:2, vs Lietavská Lúčka 4:2.

NAJLEPŠÍ STRELEC MUŽSTVA: Marek Mravec (33 gólov)

ŽK: 37, najviac Marek Mravec (4) ČK: 4 (Tomáš Trpiš, Kristián Franek, Peter Drábik, Marek Mravec)

Tréner Tomáš Trpiš: „Jarnú časť hodnotím kladne až na jedinú prehru v Tepličke, ktorá zaslúžene ovládla našu súťaž. Mrzia nás remízy, či už domáca s Horným Hričovom alebo v Kamennej Porube. V jarnej časti sme, žiaľ, ani jeden zápas neodohrali v rovnakej zostave, o čo sa pričinili zranenia, pracovné povinnosti a podobne. Aj napriek tomu som rád, že sme sa posunuli na tretie miesto. Výkony počas celej sezóny boli na dobrej úrovni, aj keď boli zápasy, hlavne počas jesene, v ktorých sme to nezvládli po taktickej stránke a zbytočne sme prehrali. Na druhej strane, máme veľmi kvalitné mužstvo a v ďalších zápasoch sme veci zlepšili. Tretie miesto je zaslúžené. Žiaľ, na Tepličku ani Horný Hričov sme v sezóne nenašli recept, ako ich poraziť. Zaslúžene skončili nad nami. Celú sezónu hodnotím pozitívne, či už prístupom chalanov na tréningoch alebo v samotných zápasoch. Vytvorili sme skvelú partiu, do ktorej aj noví hráči výborne zapadli.“

4. miesto: FK RAJEC

Rajec zostal na rovnakej priečke ako po jeseni. Môže sa pýšiť tým, že dokázal poraziť majstra z Tepličky. Ale to mu nie je nič platné... Zverenci Jána Pauliniho uhrali remízy 1:1 u favoritov v Hornom Hričove a Nededzi, ale nevyhli sa ani remíze s Kamennou Porubou či vysokej domácej prehre s Bytčicou.

V mixe starších a mladších hráčov vynikali brankár Maximilián Rybár, stredopoliari Dominik Rybár s Marošom Mikom a útočníci Ján Jeťko s Milanom Farkašom.

VÝSLEDKY: vs Horný Hričov 1:1, vs Štiavnik 5:1, vs Petrovice 6:0, vs Považský Chlmec 4:2, vs Veľké Rovné 1:3, vs Teplička nad Váhom B 4:1, vs Hôrky 4:0, vs Bytčica 1:5, vs Zástranie 2:1, vs Nededza 1:1, vs Kamenná Poruba 1:1, vs Lietavská Lúčka 4:2, vs Hlboké 3:0 kontumačne.

NAJLEPŠÍ STRELCI MUŽSTVA: Dominik Rybár a Ján Jeťko (13 gólov)

ŽK: 31, najviac Ján Jeťko (5) ČK: 1 (Vladimír Bôtoš)

Kapitán mužstva Dominik Rybár: „Pred jarnou časťou sme si dali za cieľ hrať pekný futbal, ktorý sa bude páčiť našim fanúšikom a skúsiť ešte zabojovať o postup. Tento náš cieľ sa nám ale darilo napĺňať len z časti, preto o nejakej veľkej spokojnosti nemôžeme hovoriť. Striedali sme dobré výkony s tými slabšími, čo nás v konečnom výsledku stálo dôležité body. Keď sa preto spätne obzrieme za celou sezónou, tak asi právom ju môžeme označiť za nie vydarenú. Ako som už spomenul vyššie, nevyrovnanosť výkonov a aj absencie niektorých hráčov spôsobené zraneniami alebo rôznymi inými povinnosťami mali za následok nezvládnutie napr. domácich zápasov s Nededzou, Bytčicou či Kamennou Porubou, alebo aj niektoré prehry na ihriskách súperov. Strata týchto bodov nás stála aj lepšie umiestnenie v tabuľke. Pozitívom sezóny bolo postupné nasadzovanie mladých hráčov z dorastu, ktorí svojimi výkonmi určite nesklamali.“

5. miesto: TJ ŠTART VEĽKÉ ROVNÉ

Predseda klubu Ladislav Korček po jeseni povedal, že by boli v klube radi, ak by si udržali tretie miesto. To sa klubu síce nepodarilo, keďže kleslo o dve pozície, ale umiestnenie v top päťke s výrazným bodovým odstupom od šiesteho Štiavnika možno hodnotiť ako úspech.

Veľké Rovné bolo silné najmä v domácom prostredí. Mohol to byť práve TJ ŠTART, kto by pripravil béčku Tepličky prvú prehru. Veľké Rovné vyhrávalo u favorita 1:0 a vyrovnávajúci gól z kopačky domáceho Hikaníka inkasovalo až sedem minút pred koncom. Slušnú sezónu, aj po gólovej stránke, má za sebou viacero hráčov. Najlepším strelcom mužstva sa stal 14-gólový Jakub Malík.

VÝSLEDKY: vs Zástranie 3:3, vs Teplička nad Váhom B 1:1, vs Hôrky 3:0, vs Bytčica 3:4, vs Rajec 3:1, vs Nededza 0:5, vs Kamenná Poruba 1:2, vs Lietavská Lúčka 2:1, vs Hlboké 5:1, vs Horný Hričov 1:2, vs Štiavnik 5:2, vs Petrovice (vylúčené), vs Považský Chlmec 4:1.

NAJLEPŠÍ STRELEC MUŽSTVA: Jakub Malík (14 gólov)

ŽK: 37, najviac Juraj Čvapek (6) ČK: 1 (Marek Ovseník)

Predseda klubu a tréner Ladislav Korček: „Ročník 2022/2023 môžeme z pohľadu nášho klubu hodnotiť ako úspešný. V najvyššej oblastnej súťaži pôsobíme desiaty rok od sezóny 2013/2014. V prvých ročníkoch sme hrávali o záchranu, potom v pokojnom strede tabuľky a v poslednej sezóne si môžeme dovoliť konštatovať, že patríme k špičke I. triedy. Snažíme sa robiť futbal dlhodobo, dávame priestor vlastným odchovancom. Po jeseni sme figurovali na 3. mieste, celkovo sme po jarnej časti skončili na 5. priečke so ziskom 44 bodov, pričom v tomto zisku sú odrátané body z duelu s vylúčenými Petrovicami. V jarnej časti sme odohrali dobré zápasy, no prišli aj prehry. Po úvode, keď sme stratili šancu bojovať o samé čelo tabuľky, dávali sme výrazný priestor na ihrisku mladým hráčom. Na tréningoch žiaden futbalista hernú prax nezíska. Získané skúsenosti hráči určite zúročia v budúcnosti. Chcem v tejto súvislosti spomenúť prístup a partiu našich chlapcov, to je hlavný základ úspechov. Hráči chodia na tréningy, v mužstve vládne dobrá nálada a o tom dedinský futbal je. Vyslovujem vďaku svojmu tímu za to, ako k futbalu celkovo pristupuje, čo si veľmi vážim.

Čo sa týka hodnotenia celej súťaže, zaslúženým víťazom bola Teplička B, s ktorou sme odohrali výborný zápas na jej ihrisku s výsledkom 1:1. Veľmi dobrú jar mala Nededza, Horný Hričov po slabšom úvode nabral formu a skončil druhý. Celkovo môžem skonštatovať, že žiaden zápas v súťaži nie je ľahký, mužstvá podávajú dobré výkony, čo je len dobré. Záverom sa chcem poďakovať našim hráčom za ich prístup, súperom za korektné zápasy, priaznivcom za účasť na zápasoch a všetkým rozhodcom, ktorí rozhodujú zápasy. Futbal je fenomén, ktorý spája a tešme sa všetci už na novú sezónu 2023/2024.“

6. miesto: ŠK ŠTIAVNIK

Štiavniku jarná časť vôbec nevyšla podľa predstáv. Mužstvo bývalo silné najmä v domácom prostredí, no ani v ňom sa mu počas uplynulej jari nedarilo. Veď zo siedmich domácich stretnutí vyhral len dva. Dokonca prehral so Zástraním a remizoval s Považským Chlmcom.

Najlepším hráčom mužstva bol na jar kapitán Martin Bambúch, ktorý sa gólovo presadil v ôsmich z dvanástich zápasov a s 21 gólmi sa stal najlepším strelcom mužstva. Okrem neho to gólovo sypalo aj Jozefovi Možuchovi a Máriovi Hujovi.