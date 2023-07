Višňové dlho stíhalo Bytču. Viaceré mužstvá v tabuľke poskočili, Puček znovu kráľom strelcov

Hodnotenie sezóny v VI. lige skupina A.

Osem žilinských a šesť kysuckých zástupcov tvorilo zloženie VI. ligy skupina A. Majstrom sa stala Bytča, ktorú v boji o postup dlho stíhalo Višňové. Počas trinástich jarných kôl nebola núdza o zaujímavé zápasy, výkony jednotlivcov či krásne góly.

V hodnotení jarnej časti sme sa bližšie pozreli na každého žilinského zástupcu, pričom sme neobišli ani rôzne štatistiky.

„NAJ“ VI. LIGY Najlepší strelci: 21 gólov: Peter Puček (Bytča), 16 gólov: Jozef Játy (Kotešová), 13 gólov: Tomáš Podmalík (Bytča), Marek Filo (Bytča), Radovan Fujak (Radôstka) Najviac odohraných minút: 2340: Dalibor Švík (Stará Bystrica), Oliver Seman (Radôstka), Filip Kováč (Višňové), Michal Pažický (Višňové), 2306: Marek Gavlák (Skalité) Najviac strelených gólov: 83 – Bytča Najmenej inkasovaných gólov: 26 – Bytča a Radôstka Najmenej strelených gólov: 24 – Vadičov Najviac inkasovaných gólov: 82 – Vadičov

1. miesto: MFK BYTČA

Futbalisti Bytče sa zaslúžene stali majstrami šiestej ligy. Zverenci Stanislava Lojdla podávali počas jarnej časti slušné výkony. V domácom prostredí boli stopercentní, keď vyhrali všetkých sedem zápasov. Okrem najtesnejších výhier 1:0 s Radôstkou a Višňovým odchádzali ostatní súperi z Bytče s vysokými debaklami.

Na ihriskách súperov Bytča vo veľkom derby prehrala v Predmieri a remizovala v Strečne. V 18. kole zase strelila víťazný gól v Brezanoch až tri minúty pred koncom. Majstri šiestej ligy mali najlepší útok aj obranu v súťaži.

Mužstvo bolo vyvážené na každom poste. V bráne sa adaptoval Simon Hanovec, defenzívu dirigoval kapitán Lukáš Mravec a v útoku bol nezastaviteľný Peter Puček, ktorý sa s 21 gólmi stal opäť najlepším strelcom súťaže. V top päťke strelcov sa umiestnili aj Tomáš Podmalík s Marekom Filom.

Jediným reálnym konkurentom Bytči v boji o postup bolo Višňové. MFK v priamom súboji o titul zvíťazil nad TJ 1:0 a mohol oslavovať postup. Netreba zabúdať ani na prvenstvo v Prezidentskom pohári. MFK Bytča sa stal vôbec prvým klubom, ktorý túto súťaž vyhral.

Ďalej sa dozviete: hodnotenie jarnej časti mužstiev MFK Bytča, TJ Višňové, FK Predmier, TJ Družstevník Bitarová, FK Strečno, TJ Fatran Varín, TJ Jednota Bánová B, OFK Kotešová + štatistiky,

komentáre zástupcov klubov: BYTČA (tréner Stanislav Lojdl), VIŠŇOVÉ (hrajúci asistent trénera Jozef Ondruš), PREDMIER (tréner Dušan Raninec), BITAROVÁ (tréner Branislav Labant), STREČNO (predseda klubu Štefan Tavač), VARÍN (predseda klubu Martin Lopušan), BÁNOVÁ B (asistent trénera Marián Červený), KOTEŠOVÁ (tréner Matej Mozolík).

VÝSLEDKY: vs Vadičov 5:1, vs Skalité 8:1, vs Predmier 0:3, vs Bitarová 5:0, vs Bánová B 2:1, vs Zborov nad Bystricou 5:0, vs Kotešová 5:0, vs Stará Bystrica 6:1, vs Vysoká nad Kysucou 4:2, vs Radôstka 1:0, vs Strečno 2:2, vs Višňové 1:0, vs Varín 1:0.

NAJLEPŠÍ STRELEC MUŽSTVA: Peter Puček (21 gólov)

ŽK: 39, najviac Lukáš Mravec (5) ČK: 2 (Tomáš Škrobák a Marián Králik)

Tréner Stanislav Lojdl: „Na začiatku sezóny sme si zadefinovali dva hlavné ciele pri A-mužstve mužov, a to víťazstvo v lige a víťazstvo v Prezidentskom pohári. Zahrali sme si aj v Slovnaft Cupe, ale pri nahustenom programe to nebola priorita.

Jesenná časť súťaže bola náročná. Hrali sme päť anglických týždňov a pre amatérov to bola extrémna záťaž. V lige sa to prejavilo domácimi remízami proti Predmieru a rezerve Bánovej. Rozhodujúci zápas vo Višňovom sme ale zvládli a vytvorili sme si ideálny základ pre odvetnú časť.

V zimnej príprave sme nič nepodcenili. Všetky prípravné zápasy sme odohrali so súpermi z vyšších líg a nikto nás neprehral. Jarná časť už bola spanilá jazda. Doma sme drtili všetkých súperov vysokým gólovým rozdielom, ale stále sme nemali nič isté.