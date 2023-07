Hodnotíme V. ligu Sever: Mužstvá urobili Žiline skvelú reklamu, všetky skončili v top šestke

Hodnotenie sezóny v V. lige Sever.

Sezóna 2022/2023 v regionálnych futbalových súťažiach je za nami. V V. lige Sever zastupovali žilinský región Teplička nad Váhom, Rosina, Gbeľany a Belá. Všetky žilinské mužstvá skončili v prvej šestke, pričom majstrovský titul oslavovali v Tepličke.

Bližšie sme sa pozreli na to, akú sezónu jednotlivé kluby prežili, pričom sme neobišli ani rôzne štatistiky. Oslovili sme aj zástupcov jednotlivých klubov – trénera Tepličky nad Váhom Daniela Labudu, predsedu Rosiny Štefana Paura, predsedu Gbelian Dušana Martinčeka a trénera Belej Jána Holúbeka.

1. miesto: OFK TEPLIČKA NAD VÁHOM

Vstup do jari vyšiel mužstvu podľa predstáv. Prvá prehra prišla až v 20. kole v derby zápase v Belej, kde hostia ešte v 88. minúte vyhrávali 2:1... Nasledovali tesné výhry o gól proti papierovým outsiderom z Diviak a Bobrova, remíza so Zubrohlavou a výhra so Závažnou Porubou.

Mužstvo mohlo odštartovať majstrovské oslavy doma po predposlednom kole s Tvrdošínom, kedy Tepličke stačila aj remíza, no hostia boli proti a víťazný gól strelili tri minúty pred koncom.

Takto sa o majstrovi rozhodlo až v poslednom kole, kedy Teplička získala zlatý postupový bod v Turzovke. V bráne spoľahlivý Ďuríček, v obrane dominantní Surma s F. Poljakom, v zálohe neúnavný Oberta a v útoku skúsení Blaščik s Labudom. Teplička dala šancu aj ďalším dorastencom – S. Gajdošík, P. Gajdošík, M. Poljak, ale ani Staník sa rozhodne nestratili.

Teplička nazbierala v súťaži najviac víťazstiev, najmenej prehier, strelila najviac gólov, získala najviac bodov, jednoducho zaslúžene sa stala majstrom. V útoku to najviac sypalo trojici Daniel Labuda, Lukáš Blaščik a Pavol Dolinay.

Krátko po sezóne došlo v klube k viacerým zmenám, mužstvo nakoniec právo postupu do vyššej súťaže nevyužilo.

komentáre zástupcov klubov: TEPLIČKA NAD VÁHOM (už bývalý hrajúci tréner Daniel Labuda), ROSINA (predseda klubu Štefan Paur), GBEĽANY (predseda klubu Dušan Martinček), BELÁ (tréner Ján Holúbek).

VÝSLEDKY: vs Oravská Jasenica 1:1, vs Čierne 3:1, vs Belá-Dulice 3:0, vs Žabokreky 5:1, vs Rosina 2:1, vs Gbeľany 3:2, vs Belá 2:3, vs Diviaky 1:0, vs Bobrov 2:1, vs Zubrohlava 1:1, vs Závažná Poruba 3:1, vs Tvrdošín 2:3, vs Turzovka 3:3.

NAJLEPŠÍ STRELEC MUŽSTVA: Daniel Labuda (13 gólov)

ŽK: 49, najviac Pavol Gajdošík a Adam Kulas (7) ČK: 2 (Samuel Šipčiak, Pavol Gajdošík)

Už bývalý hrajúci tréner Daniel Labuda: „Uplynulá sezóna bola veľmi náročná a dlhá. Prežívali sme kruté prehry a veľké víťazstvá. Jesennú časť som hodnotil pozitívne a inak to nebude ani s jarnou časťou. V jesennej časti sme sa oslabili na niektorých postoch a to nám pomohlo zapracovať do mužstva ďalších mladých hráčov, ktorí nesklamali. Mali výborný prístup k tréningu.

Tréningové jednotky vymeškali iba kvôli zraneniam, chorobe alebo povinnostiam v škole. Absolvovali sme ťažké prípravné zápasy, ktoré nám ukázali, v čom musíme v tréningoch pridať.