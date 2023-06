Koniec legendy: Martin Minarčík vyhral so Žilinou dva ligové tituly, kariéru ukončil na dedine

37-ročný Martin Minarčík zavesil kopačky na klinec.

VIŠŇOVÉ. Martin Minarčík (37) je odchovancom žilinského futbalu. S MŠK Žilina získal v rokoch 2005 a 2007 majstrovské tituly, počas svojej kariéry okúsil pôsobenie vo viacerých mužstvách a nechýbal ani v mládežníckych výberoch slovenskej reprezentácie.

Skúsený obranca odohral množstvo zápasov, no ten zo 17. júna 2023 bol jeho posledným v bohatej hráčskej kariére. V zápase VI. ligy skupina A mu jeho spoluhráči z Višňového dopriali víťaznú rozlúčku, keď porazili Predmier 4:3.

Zaujímavosťou je, že v deň rozlúčky s aktívnou kariérou oslávila jeho dcéra Timea 18 rokov.

Aké pocity ste prežívali po poslednom súťažnom zápase vašej kariéry?

Išlo o nával pozitívnych emócií. Až o pár dní mi dôjde, že sa skončila krásna etapa môjho života. Bola to jazda. Veľmi som si prial, aby som sa s kariérou rozlúčil víťazne, čo sa mi aj podarilo. To ma najviac teší.

Ako a kedy ste dospeli k rozhodnutiu, že posledný zápas sezóny 2022/2023 bude vašou derniérou?

Nad ukončením kariéry som premýšľal už druhý rok. Kolená mám úplne v háji. No vždy sa našiel niekto, kto ma presvedčil, aby som to ešte potiahol. Vo Višňovom pracuje okolo futbalu skvelá partia ľudí. Jeseň som kvôli zraneniu neodohral, už po nej som to chcel zabaliť. Prekusol som to a povedal som si, že ešte skúsim naskočiť do zimnej prípravy.

Pod vedením trénera Roberta Machynu bola náročná, ale zároveň veľmi dobrá. Išiel som do toho s tým, že uvidím, ako sa budem cítiť po fyzickej stránke. Na moje prekvapenie som to vydržal a povedal som si, že mužstvu na jar pomôžem. Zavážil aj fakt, že sme sa s Bytčou bili o postup a nemohol som chalanov nechať v tom iba tak.

Ďalej sa dozviete: v ktorom klube strávil najdlhšie obdobie kariéry a koho prínos vyzdvihol,

čo pre Martina Minarčíka znamenajú dva majstrovské tituly s MŠK Žilina,

aký to bol preňho pocit hrať v mládežníckych reprezentáciách a či mu nie je ľúto, že sa nedostal do seniorského áčka,

kedy sa kvôli zraneniam začala lámať jeho profesionálna kariéra,

či sa nájde niečo, čo Martin Minarčík z aktívnej kariéry ľutuje,

či ho neláka trénerská kariéra a či mu bude aktívny futbal chýbať.

Dúfam, že som im herne pomohol. A ak nie, tak aspoň mojimi skúsenosťami a „minarčíkovským“ štýlom – vykrikovaním, emóciami. Už cez zimu som však vedel, že pôjde o môj posledný polrok.

Teraz je správny čas na bilancovanie. Aká bola vaša kariéra?

Futbal som hral od siedmich rokov. Pôsobil som na profesionálnej, ale aj amatérskej úrovni. Škoda, že kariéra profesionálneho futbalistu nebola dlhšia.