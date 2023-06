Jeho trieda sa stala fenoménom. Učiteľ zo Žiliny posiela do sveta malých virtuózov

V hre na flautu sú európskou špičkou.

ŽILINA. Dve mladé virtuózky, ktorých talent ocenil i Plácido Domingo. Ajna Marosz a Klára Valentovičová ešte vo svojom detskom veku virtuóznou hrou ukázali interpretačné možnosti zobcovej flauty, keď zvíťazili v mediálne sledovanej súťaži talentov klasickej hudby Virtuosos talent show.

Talentovú šou stredoeurópskych krajín, ktorú organizuje maďarská verejnoprávna televízia, najskôr v roku 2020 ovládla vtedy trinásťročná charizmatická flautistka Ajna Marosz zo Žiliny. Dva roky po nej sa národnou víťazkou súťaže stala opäť flautistka, opäť Žilinčanka, dvanásťročná Klára Valentovičová.

Na celom príbehu je najzaujímavejšie, že obe virtuózky vyšli z triedy Pavla Stillera zo Základnej umeleckej školy L. Árvaya v Žiline. Učiteľ virtuózoek momentálne pripravuje koncert v žilinskom Dome umenia Fatra, na ktorom sa predstavia obe talentované dievčatá na jednom pódiu.

Určite to nie je náhoda, že dve výborné flautistky pochádzajú z triedy toho istého učiteľa. Aký je váš prínos v ich hudobnom napredovaní? Mali dievčatá šťastie, že na vás narazili ako na učiteľa?

Je to ako vo vzťahu. Aby fungoval, musia na seba naraziť dve správne osoby. Ja som veľmi vďačný, že nejakou zhodou okolností sa dievčatá dostali do mojej triedy, rešpektovali ma a ja som rešpektoval ich také, aké sú. Naladili sa na moju vlnu a mohli sme na sebe pracovať. Keď je dieťa šikovné, učiteľ by mal mať pripravené metódy, aby talent rozvinul.

Nie je to jednoduché detí presvedčiť, aby poctivo cvičili a aby mali radosť z cvičenia. A vo veku dievčat to je ešte zložitejšie. Akú úlohu v motivácii zohráva rodina?

Prístup rodičov je úplne kľúčový a dôležité je nastavenie v prvom roku štúdia. Dieťa ešte nevie, že má každý deň cvičiť. Musíte ho to naučiť. Dieťa to časom pochopí. Ale v tomto bode je ďalší umelecký rast detí hlavne v rukách rodičov. Odtiaľ to všetko vychádza. Ajna Marosz vyšla z hudobníckej rodiny, kde to mali jasne nastavené. Mala obdobie, keď cvičila s veľkým entuziazmom, ale aj keď musela s cvičením bojovať. Dieťa sa dostane do veku, do puberty, keď je cvičenie na príťaž.

Sestry Valentovičové majú nastavenie cvičenia od rodiny, ktorá nie je „hudobnícka“, ale má dobre naladený vzťah ku každodenným záväzkom. Keď mám nejaké povinnosti, tak si ich splním. Povedal by som, že je to skvelá výchova, nie je invazívna, dievčatá vedia, aké sú ich povinnosti. Valentovičovci išli na rodinnú dovolenku a keď boli pri Zvolene, zistili, že si zabudli flautu. Otočili sa a vrátili sa. O tom nerozhodli deti, ale rodičia. Povedali si, že zabijeme ďalšie štyri hodiny, ale flautu musíme mať.

Talent nemusí byť kľúčový?