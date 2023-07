Brankárska legenda Predmiera nemá vekový limit. Richard Uríček oslavuje 40 rokov (rozhovor)

Narodeninový oslávenec potvrdzuje, že vek je v jeho prípade iba číslo.

Richard Uríček vľavo ako sedemročný, vpravo ako dlhoročná brankárska jednotka Predmiera. (Zdroj: Koláž MY, archív R. U., Robo Michalec)

PREDMIER. Skvelý brankár, legenda Predmiera, jeden z najlepších hráčov šiestej ligy. Všetky tieto prívlastky sa viažu ku Richardovi Uríčkovi, ktorý sa 4. júla 2023 dožíva životného jubilea 40 rokov. Pri tejto príležitosti nám ochotne poskytol nasledujúci rozhovor.

Kto vás priviedol k futbalu a kedy ste s najpopulárnejším športom na svete začínali?

Boli to rodičia. Mamina hrávala aktívne hádzanú za Inter Bratislava, čiže ona bola tou motiváciou športovať. Začal som hrávať futbal od šiestich rokov a to, že to bol práve futbal, vyplývalo z možností, ktoré boli vtedy dostupné v okolí.

O vás je známe, že ste do 14 rokov hrávali v zálohe, no potom ste sa presunuli medzi tri žrde. Čím vám učarovala pozícia brankára?

Bola to situácia, ktorú si doteraz dobre pamätám. Hrali sme zápas a neprišiel nám brankár, tak tréner Palino Bullo ma nominoval do brány. Vyhrali sme a moja cesta bola jasná (úsmev).

Následne som mal šťastie na trénerov brankárov, ktorí veľa dosiahli a aj mne pomohli (Ferko Smák st., Ferko Plach st., Braňo Rzeszoto, Vlado Klepáč).

Až na krátke hosťovania v Bytči a Dolnom Hričove už 20 rokov hájite farby Predmiera. Čo pre vás znamená tento klub?

Je to pre mňa materský klub, v ktorom som vyrastal od narodenia. Sme v klube jedna rodina a aj keď to je amatérsky klub, všetci sa snažíme v ňom pracovať na sto percent, aby sme na náš klub a našu obec boli pyšní.

Veľmi si vážim všetkých mojich spoluhráčov, pretože sme vytvorili skvelú partiu, ktorá to ťahá spolu nielen na ihrisku, ale aj mimo neho.

V posledných rokoch nastupujete s kapitánskou páskou. Aký je to pocit?

Momentálne je kapitánom mužstva Romčo Husár, ktorý je srdciarom pre klub a v prípade jeho neprítomnosti mám tu česť nosiť kapitánsku pásku. Keď má hráč kapitánsku pásku, je to väčšia zodpovednosť za tím a klub a preto ju nosím s pokorou a vďačnosťou.

Ďalej sa dozviete: či sa Richard Uríček chystá odovzdať brankárske žezlo,

dokedy ho uvidíme behať po futbalových trávnikoch,

ktoré zážitky z hráčskej kariéry sú preňho nezabudnuteľné,

v čom sa futbal počas jeho aktívnej kariéry najviac zmenil a čo sa z neho vytráca,

Richard Uríček je aj členom výboru FK Predmier - čo má na starosti,

či je ťažké robiť futbal na amatérskej úrovni,

či si jeho manželka a deti zvykli, že s nimi netrávi nedeľné popoludnia,

aké oslavy jubilea plánuje,

prečo nemá Richard Uríček vekový limit a ako si spomína na gól cez celé ihrisko spred ôsmich rokov proti Kotešovej,

aké je jeho civilné povolanie a čo obnáša jeho práca,

ako sa o Richardovi Uríčkovi vyjadrili predseda FK Predmier Juraj Bajza a tréner Dušan Raninec - čo pre nich znamená ako futbalista a človek.

Čo je na práci brankára najťažšie?

Najťažšie je asi to vedomie toho, že brankár nesmie urobiť chybu, lebo za ním už je len prázdna brána. Samozrejme, dá sa s tým pracovať a keďže mám takých skvelých spoluhráčov, ide to o to ľahšie.

V niektorých jarných domácich zápasoch, už za rozhodnutého stavu, ste do brány na 15, 20 minút pustili svojho náhradníka Kristiána Španihela. Ide o signál, že sa postupne chystáte odovzdať brankárske žezlo?