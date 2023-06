Ukrajinci boli na Slovensku neviditeľnou menšinou. Dnes čelia atakom a ponižovaniu

Na začleňovaní Ukrajincov pracujú viaceré organizácie.

ŽILINA. Ukrajinci, ktorí utiekli zo svojej krajiny pred vojnou, to nemajú u nás ľahké. Slováci sú mimoriadne rozdelení v tom, do akej miery má štát podporovať odídencov. Susedia z východu sa dostávajú do konfliktných situácií, stretávajú sa so šikanou a vyhrážkami.

Napriek tomu mnohí na Slovensku zostávajú. Našli si prácu, uchytili sa tu a chcú sa integrovať do slovenskej spoločnosti.

Olesya Besaraba začala v prvých dňoch ruskej invázie v Ukrajinskom dome v Žiline pomáhať odídencom hľadať ubytovanie, chodila s nimi po úradoch i lekároch. Dnes sa snaží formovať ukrajinskú komunitu a robí na projektoch, ktoré im pomôžu začleniť sa do bežného života.

Ako Ukrajinka žije na Slovensku už niekoľko rokov. Tvrdí, že pred rokom 2014 u nás necítila žiadnu nevraživosť. „Slováci boli pokojní, s pochopením sa pozerali na cudzincov. V roku 2014 začala silnieť ruská propaganda a aj tu to začalo vrieť,“ upozornila na obrat v správaní Slovákov.

Po rozpútaní vojny sú vzťahy ešte napätejšie. „Cítim to na ulici. Mám stále ukrajinský prízvuk a stačí, že telefonujem na chodníku, vnímam slovné ataky a ponižovanie. Cítiť to v závodoch na linkách, kde sa to snažia riešiť oddeľovaním zamestnancov. Nikto nechce byť nenávidenou minoritou. Pred tým sme boli neviditeľní, ako napríklad Rusíni. Nikto nás neriešil,“ opisuje svoju skúsenosť.

Jazyk a kultúra

Na otázku, prečo sa napriek tomu rozhodnú Ukrajinci usídliť na Slovensku, odpovedá stroho: jazyk a kultúra.

„Boli už aj takí, ktorí odišli do Nemecka, do Kanady a potom sa vrátili späť, lebo nevedia jazyk. Ukrajinci začínajú slovenský jazyk chápať veľmi rýchlo. Vedia sa dohovoriť. Podniky a personálne agentúry už pred vojnou brali Ukrajincov, boli na to nastavení, mali tlmočníkov,“ poukazuje na podobnosť národov a tvrdí, že niektoré podniky cielene vyhľadávajú ukrajinskú pracovnú silu. Je to pre nich jednoduchšie, ako privážať sem pracovníkov z Balkánu.

Olesya Besaraba vedie neziskovú organizáciu Ukrajinský dom. Tvrdí, že za týždeň ešte stále pomôžu v priemere šiestim novým odídencom, ktorí sa rozhodli hľadať šťastie v Žiline. Myslí si, že na rozdiel od minulosti dnes dobre funguje systém podpory odídencov. Ukrajinský dom aktuálne robí aktivity, aby začlenil Ukrajincov do slovenskej spoločnosti.

„Komunitu Slovákov a Ukrajincov treba miešať. Kým tu bolo menej Ukrajincov, išlo to prirodzene, všetci sa miešali. Prišla utečenecká vlna a počet Ukrajincov sa len v Žiline viac ako zdvojnásobil a nechceme, aby sa vytvorilo geto. Keď Ukrajincov pribudlo a k tomu sa pridala propaganda, začali sa problémy. Zoznamujeme preto Ukrajincov so Slovenskom,“ hovorí organizátorka komunitného života a poukazuje na to, že naše krajiny majú podobnú kultúru, ale odlišný systém.

A práve na rozdiely v nastavení právneho systému, pracovného trhu, zdravotníctva, či sociálneho systému sa snaží Ukrajincov upozorňovať a prispôsobiť.

Aj na Slovensku chcú byť špecialisti

Mikhaylo Jehorov patri do skupiny odídencov, ktorí sa usadili v Žiline. Ako vysokoškolský vzdelaný sociálny pracovník a psychológ asi rok pracoval pre organizáciu Človek v ohrození. Aktuálne pracuje v žilinskej Charite. Počas svoje práce sa stretáva s osudmi mnohých odídencov.

Keď ich niečo rozčuľuje, tak to je slovenské zdravotníctvo. A je tu ešte niečo, s čím viacerí bojujú.