Výstava IQ DAYS v Aupark Žilina

Príďte si otestovať svoje schopnosti a znalosti na jedinečnú výstavu IQ DAYS do Aupark Žilina od 15. do 30.júna.

Pozývame všetky deti aj dospelých na jedinečnú interaktívnu výstavu IQ Days, ktorá vám priblíži vedu hravým spôsobom. Zabavíte sa, naučíte niečo nové a overíte si vaše doterajšie vedomosti z fyziky či matematiky. Vyskúšate svoj postreh, rýchle reakcie a silu na vlastnej koži. Chcete vedieť ako vidí mačka, pes či kôň? Na prvom poschodí skúste Simulátor videnia.

Môžete sa tešiť aj na mnohé ďalšie exponáty ako napríklad fakírové stoličky, optické klamy, hádanky, zaujímavú laserovú harfu alebo snáď najobľúbenejší exponát na ktorom si môžete urobiť odtlačok tela.

Výstava IQ Days bude v Aupark Žilina nainštalovaná na prízemí, pri kaviarni Starbucks do konca júna a to denne od 9:00 do 21:00. Na výstave v čase od 9.00 do 18.00 hod. nájdete aj lektorku, ktorá vám rada pomôže a vysvetlí ako exponáty fungujú. Vstup je bezplatný.