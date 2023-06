Skvelá komédia na obzore – divadelné predstavenie „Účet“ v kaštieli v Gbeľanoch

Kaštieľ v Gbeľanoch je počas roka pravidelne dejiskom viacerých kultúrnych podujatí.

Koncerty klasickej či modernej hudby, výstavy umenia, krsty kníh a v neposlednom rade divadelné predstavenia sú stálou súčasťou podujatí v kaštieli. A ešte pri troške šťastia a peknom počasí si kultúru môžete užiť v exteriéri s pôsobivými ,,kulisami“ v podobe historického kaštieľa, keďže väčšina vonkajších podujatí sa koná práve v jeho nádvorí.

Nádvorie kaštieľa sa navyše vyznačuje skvelou akustikou. Pri divadelných predstaveniach v kaštieli sa nesú do okolia práve salvy smiechu divákov, nakoľko práve komédie sú najčastejším žánrom ,,kaštieľneho“ divadla.

Inak tomu nebude ani tento rok. Už budúci týždeň 15. júna (štvrtok) o18:00 si môžete dopriať odreagovanie pri skvelej komédii. ,,Účet“, kde vám Lukáš Latinák, Andy Hajdu a Robo Jakab šarmantným spôsobom predvedú, ako to v tom mužskom svete chodí… Nuda to rozhodne nebude.

(zdroj: Ctibor Bachraty)

A o čom to bude ? O troch kamarátoch, ktorí strávili spolu večer v bare a následne ráno, po prebudení, sa dostávajú do vypätej, ale veľmi vtipnej situácie. Ten, ktorý sa večer žoviálne ponúkol zaplatiť účet, sa po myšlienkovom vytriezvení hlási o to, aby mu naň každý z nich prispel.. no a tým sa spúšťa lavína úprimnosti a odkrývania nepoznaného. Chlapský svet je totižto nevyspytateľný a niekedy prekvapí aj ich samotných. Najmä, keď sa prelína s tým ženským. Sú totižto presvedčení, že ženám rozumejú najlepšie, niekedy však nerozumejú ani sami sebe...

Nenechajte s ujsť príležitosť a doprajte si kultúrny zážitok s tou správnou dávkou smiechu. Lístky na predstavenie sú ešte dostupné na predaj na recepcii hotela. Pre rezerváciu a kúpu lístkov môžete kontaktovať recepciu e-mailom na reception@chateaugbelany.com alebo telefonicky na +421 904 498 533.