Začal sa súd s bývalým primátorom Žiliny. Na proces prišiel s barlou

BANSKÁ BYSTRICA. Na banskobystrickom pracovisku Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) sa dnes začal súdny proces s bývalým predsedom Slovenskej národnej

strany a exprimátorom Žiliny Jánom S.

Na súd prišiel so zranenou nohou a barlou. Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry prečítal obžalobu, v ktorej ho viní z účastníctva na zločine prijímania úplatku formou pomoci.

Podľa obžaloby mal prijať v dvoch skutkoch úplatky pre bývalého sudcu Krajského súdu v Žiline Pavla P., raz vo výške päťtisíc eur a druhýkrát 10-tisíc eur, z ktorých si mal polovicu nechať. Obžalovaný Ján S. odmietol uzavretie dohody a uviedol, že je nevinný.

Podľa jedného z dvoch obhajcov je obžaloba účelová a nedôvodná.

"Je postavená na nezákonne získaných dôkazoch a aj ostatné dôkazy, o ktoré sa prokurátor opiera, nemožno považovať za také, ktoré by usvedčovali obžalovaného. Vo vzťahu účelovosti uvádzame, že celé trestné konanie možno považovať za zástupný prostriedok smerujúci k tomu, aby Ján S. poskytol orgánom činným v trestnom konaní informácie a udania smerujúce voči iných osobám, a to hlavne k súčasným a bývalým verejným osobám," uviedol obhajca.



Ján S. tvrdí, že počas vyšetrovania na neho robili nátlak, aby sa priznal, "lebo v opačnom prípade z basy už živý nevyjde". "Na takéto jednanie som otvorene a tvrdo reagoval s tým, že nechápem čo sú to za spôsoby vyšetrovania. Od nikoho som nezobral peniaze a nikomu som ich neodovzdal," konštatoval obžalovaný, podľa ktorého ide o politickú likvidáciu 70-ročného človeka.



Obžalovaný na otázky odmietol odpovedať, preto prokurátor navrhol prečítať zápisnice z prípravného konania. Sudca tomuto nevyhovel, lebo obžalovaný bol prítomný a vypovedal, pričom v jeho výpovedi neboli žiadne rozpory. Ján S.

následne požiadal, aby sa hlavné pojednávanie dnes aj vo štvrtok konalo v jeho neprítomnosti, lebo má bolesti a necíti sa dobre. Na otázku sudcu dodal, že nechce byť prítomný ani na ďalších pojednávaniach až do skončenia. Sudca obžalovanému vyhovel a Ján S. opustil súdnu sieň.



Pred sudcu sa postavil prvý svedok Vladimír Machaj, pričom sudca zakázal informovať o jeho výpovedi až do momentu, kým nebude vypočutý aj ďalší svedok.



Najvyšší súd SR ešte koncom marca 2022 rozhodol, že obvinený bývalý politik bude stíhaný na slobode, avšak bude monitorovaný zariadením na určenie polohy. Pre hrozbu pokračovania v trestnej činnosti nariadil súd aj dohľad probačného a mediačného úradníka. Jánovi S. kladú orgány činné v trestnom konaní za vinu prijatie úplatku v roku 2018 pre sudcu Krajského súdu v Žiline Pavla P. a jeho následné odovzdanie vo výške 5-tisíc eur s cieľom ovplyvnenia rozhodnutia trestnej veci.