Mladosť nie je nevýhoda, ale obrovská zbraň, hovorí tréner MŠK Žilina Jaroslav Hynek

Žilina si po dvoch rokoch opäť zahrá v pohárovej Európe.

ŽILINA. Sezóna 2022/2023 bola prvou zahraničnou v trénerskej kariére Jaroslava Hyneka. Pred príchodom do Žiliny koncom mája minulého roka pôsobil 47-ročný kouč pri mládeži v Olomouci, Ostrave a Dukle Praha. Duklu viedol aj ako tréner A-mužstva a v rokoch 2019 až 2021 pôsobil na lavičke českej reprezentácie žien do 17 rokov.

V uplynulom ročníku sa šošoni pod jeho vedením na poslednú chvíľu prebojovali do hornej šestky, kde obsadili šieste miesto, no v následnej baráži porazili Banskú Bystricu a Ružomberok a po dvoch rokoch si opäť zahrajú v pohárovej Európe.

Máme za sebou súťažný ročník 2022/2023. Ako ho hodnotíte?

Uplynulú sezónu vnímam ako veľmi náročnú, s množstvom zmien. Nie vždy sme sa tešili, prežili sme aj krušné chvíle. Ale vo finále ju hodnotíme ako úspešnú.

Stanovené ciele sme splnili nadštandardne, hráči zvládli mnoho nových vecí. Osobne som si myslel, že výkony ustálime už na jeseň, konkrétnejšie po reprezentačnej pauze.

V kádri máme mnoho reprezentantov, čo samozrejme nie je novinka, ale pre mňa to bol nový faktor. Mnoho ľudí mi hovorilo, že príde pokles, ale ja som tomu neveril. Cítil som, že napredujeme.

Pred spomínanou reprepauzou sme ťahali dobrú sériu, prišli víťazstvá, inkasovali sme málo gólov. Veril som, že aj po nej na to nadviažeme. Domáci zápas s Trenčínom bol atraktívny, pričom sme mohli rozhodnúť už v prvom polčase, v ktorom mal Jibril štyri čisté šance. Nezvíťazili sme.

V podobnom duchu sa niesol aj domáci zápas s Trnavou. To už bolo po prehranom zápase v Dunajskej Strede. Prišla čierna séria, ktorú sme preťali skvelým víťazstvom nad Slovanom.

Skvelý vstup do jari, stabilizovanie zostavy, zafungovali mechanizmy. Vnútorne sme sa vyrovnali s virózou, ktorá šarapatila v tíme, čo málokto vedel. Zabojovali sme a postúpili do prvej šestky.

Následne sme sa rozhodli znovu točiť zostavou a pridať na náročnosti a variabilite, čo nás stálo dobré výsledky, ale skvele sme sa pripravili na baráž. Záver súťaže sa nám vydaril parádne. Na tím a klub som hrdý, aké množstvo práce sme v spoločnej podpore urobili.

Aké najväčšie rozdiely vám ukázala jesenná a jarná časť spojená so skupinou o titul?

Nadviažem na prvú otázku. Ukazovalo sa nám, ako našu hru zlepšujeme, pričom individuálne pokroky boli viditeľné. Kto sa pozrie „len“ na výsledky, nemusí súhlasiť.

Pocitovo to potvrdila až baráž a postup do predkôl Európskej konferenčnej ligy, ale náš pokrok bol zreteľný. Samozrejme, nesmiem zabudnúť na pridanú hodnotu zápasov so silnými mužstvami, skvelé podmienky ich štadiónov a fanúšikovskú základňu, atmosféru u nich aj u nás.

Pre našich fanúšikov to bola skvelá odmena, na takéto zápasy chcú chodiť. Patrí im veľká vďaka za podporu. Verím, že zápasy v európskych pohároch ich na štadión prilákajú ešte viac. Tešíme sa na nich.

Ďalej sa dozviete: čo rozhodlo v prospech Žiliny v barážových zápasoch proti Banskej Bystrici a Ružomberku,

ako vníma tréner Jaroslav Hynek výzvu v pohárovej Európe,

ako zhodnotil výkony brankárov, defenzívy a ofenzívy,

ako sa mu pracuje s mladými chlapcami a ako ich charakterizoval,

či mužstvu nechýba absentujúca skúsenosť v podobe starších hráčov,

v čom ho oslovila filozofia žilinského futbalu a aká bola spätná väzba vedenia klubu na jeho prácu,

ktorý hráč urobil podľa Jaroslava Hyneka najväčší progres a v čom sa najviac zlepšil,

aká kvalitná je Fortuna liga podľa českého trénera,

čo mu dala uplynulá sezóna po trénerskej stránke a ako je spokojný so svojou prácou,

ako sa mu páči Žilina a aké lokality v okolí stihol navštíviť,

ako najradšej oddychuje vo voľnom čase a akej zaujímavej záľube sa venujú jeho rodičia.

V priebehu sezóny bodovala Žilina so všetkými súpermi až na Podbrezovú, s ktorou prehrala všetky štyri vzájomné súboje. Čím si to vysvetľujete?

Podbrezová mala z celej ligy najlepšie zvládnutú organizáciu hry vo všetkých fázach, dlhodobo zažitú hru, zostavu. V tomto bola najlepšia v lige. Ostatné silné tímy, ktoré svoju kvalitu potvrdili, sa zohrávali dlhšie.

Podbrezová bola vo vzájomných zápasoch proti nám veľmi efektívna, my sme sa zase potýkali s výkyvmi v defenzíve. Ale v každom zápase sme s nimi mohli aj vyhrať. Príležitostí na to bolo dosť.

V nadstavbe o titul ste zvíťazili len dvakrát. Nie je to málo?

Boli sme blízko k viacerým víťazstvám, napríklad doma s Podbrezovou a Trnavou.

Ale za tím hovoria body, víťazstvá a umiestnenie v tabuľke. Chápem to a moja odpoveď je áno, víťazstiev bolo málo.