Alkohol, noviny, hračky. Ukladanie predmetov do truhiel je bežné, trendy u nás stagnujú

Pochovávanie v Žiline má od pokrokových myšlienok ešte ďaleko.

ŽILINA. Kým vo svete možnosti pohrebných a cintorínskych služieb napredujú, u nás sa toho veľa nemení. A hoci o pokrokových myšlienkach nemožno u nás hovoriť, obyvatelia si každopádne potrpia na dôstojnosti poslednej rozlúčky, pričom neutícha ani dôležitosť následného pohostenia.

„Dokonca sa permanentne stretávame s prípadmi, keď má podmienka zabezpečenia karu väčšiu váhu ako termín pohrebu,“ hovorí majiteľ jednej zo žilinských pohrebných služieb Peter Kicoš. Súčasný stav či vývoj pohrebníctva nám priblížil v rozhovore.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Neustále sa snažíte pozorovať trendy vo vývoji pohrebných a cintorínskych služieb. Čo si ale pod trendmi v tejto oblasti vôbec môžeme predstaviť?

V Európe sa bežne konajú medzinárodné veľtrhy zamerané výlučne na pohrebné služby. Sú na nich predstavované novinky, vylepšené prostriedky na manipuláciu so zosnulými, vybavenia pre domy smútku, nové pohrebné vozidlá, novinky v dizajne rakiev, trendy v doplnkových službách.

Ďalej sa dočítate: V čom vidí nedostatky domu smútku,

ako a s ktorými predmetmi ľudia zosnulých odprevádzajú,

ktorá tradícia upadá,

na čom si pozostalí potrpia,

prečo sa zdá byť kar dôležitejší ako pohreb,

či sú dnes ľudia schopní zaplatiť výdavky naraz,

aké pohreby sú najžiadanejšie a najdrahšie,

o koľko môže sumu zvýšiť prevoz zo zahraničia,

aké špecifické zľavy zvyknú pohrebníctva dávať.

Celý pohreb je o dôstojnosti a piete, zároveň o správaní sa kolektívu zamestnancov voči zosnulému či pozostalým, pričom významnú rolu hrá aj samotná preprava tela. Každou novou generáciou pohrebného vozidla môžeme pozostalým prejaviť väčšiu úctu. V súčasnosti, v digitálnej ére, by malo byť reprezentatívne aj smútočné oznámenie.

Prečítajte si aj

Prečítajte si aj Pred rokom zahynul chlapec, teraz matka troch detí. Na Zbojníckom chodníku chcú osadiť zábrany Čítajte

Vyvíja sa jednoducho všetko, i keď Slovensko sa v porovnaní s inými krajinami posúva oveľa pomalšie.

Kým inde sa posúva dizajn rakiev, u nás sa ich vzhľad príliš nemení. Ide totiž o finančne náročné záležitosti a často je rozhodujúca kúpna sila.

Už aj na Slovensku sa dostávajú do povedomia nové spôsoby moderného, prírodného pochovávania. Telo či popol sú uložené ekologicky v okolí stromov alebo v kvetinových, trávnatých záhonoch. Aký máte na dané pochovávanie názor? Myslíte si, že by sa to ujalo aj v okrese Žilina?

Slovensko patrí v spôsobe pochovávania ku konzervatívnym krajinám, kde stále prevláda tradičné pochovávanie do zeme nad kremáciou.

Mesto Žilina sa na úrovni samosprávny zatiaľ nedopracovalo ani len k zaobstaraniu rozsypovej lúky pre voľné uloženie popola zosnulých.