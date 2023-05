Pred rokom zahynul chlapec, teraz matka troch detí. Na Zbojníckom chodníku chcú osadiť zábrany

Turisti by si mali cestu naplánovať a nepreceňovať sily.

TERCHOVÁ. Tragicky sa skončila v sobotu túra 38-ročnej mamy, ktorá chcela v sprievode svojich troch malých detí zdolať Zbojnícky chodník vo Vrátnej doline blízko Terchovej. V exponovanom teréne sa zrejme pošmykla, spadla do hlbokej rokliny a na mieste zomrela.

Po chodníku v tej chvíli stúpal nahor Pavol spolu s ďalšími dvoma kamarátmi. Keď začul padať skaly, vedel, že na úzkej cestičke v horách Malej Fatry sa niečo stalo. Na mieste boli v priebehu niekoľkých sekúnd.

„Keď som videl tú výšku, z ktorej žena spadla do rokliny do porastu a nebolo ju vidieť, hneď mi bolo jasné, že to nemohla prežiť. Deti plakali. My sme ich uisťovali, že všetko bude v poriadku. Boli sme s nimi dovtedy, kým nás z horskej služby nepoverili, aby sme deti odprevadili dole,“ opísal svoj nepríjemný zážitok z víkendovej turistiky dvadsaťsedemročný mladík.

Štyri, sedem a osemročné deti odviedli do bezpečia spolu s ďalšou štvorčlennou rodinou, ktorá bola svedkom udalostí. Vystrašené deti odovzdali do rúk policajtiek. „Po ceste premýšľali, čo bude s mamou. Stále sme ich uisťovali, že jej záchranári pomôžu,“ vrátil sa Pavol k nehode.

V tej chvíli už na mieste zasahovali horskí záchranári a vrtuľník na chodníku vysadil aj lekárku.

„Ako sa na mieste ukázalo, 38-ročná Slovenka utrpela zranenia nezlučiteľné so životom. Jej telo bolo nabalené a transportované za pomoci rakúskeho vozíka ku ceste, kde sa dostavila k obhliadke aj lekárka. Následne bolo transportované ku domu HZS v Štefanovej. Tu bolo po vykonaní nevyhnutnej dokumentácie odovzdané príslušníkom Policajného zboru a pohrebnej službe,“ opísali zásah horskí záchranári z zo strediska Malá Fatra.

S deťmi radšej nie

Len niekoľko metrov odtiaľ sa presne pred rokom zošmykol pätnásťročný chlapec. Ani on pád z výšky osemdesiat metrov neprežil.

Náčelník strediska Horskej záchrannej služby Malá Fatra Matej Pištek označil Zbojnícky chodník za stredne náročný, na ktorom sú technicky náročnejšie úseky so zábradlím. Niekedy stačí malé zaváhanie, nevoľnosť, či závrat a turista môže ľahko stratiť koordináciu. Túru s deťmi na tomto mieste neodporúča.

„Ide letná sezóna, budú preplnené chodníky. Ľudí by som chcel vyzvať, aby boli pozorní, lebo v Malej Fatre sú exponované terény. Je viacero úzkych miest na chodníkoch, na Malom Rozsutci, Veľkom Rozsutci, v Dierach, na Zbojníckom chodníku. Sú stredne náročné, ale môže sa tam stať tragédia. Miest, kde sa dá v Malej Fatre spadnúť, je množstvo. Ľudia by mali zvážiť pohyb detí, prípadne psov,“ upozornil profesionálny horský záchranár.