V Strečne premiéra brata brankára MŠK Žilina, vo Višňovom sa lúčila legenda + 14 naj hráčov

Komentáre k zápasom 26. kola VI. ligy.

Počas víkendu sa odohralo 26. kolo VI. ligy skupina A. Už vo štvrtok sa proti sebe postavili Strečno s Bitarovou a v zaujímavom zápase plnom gólových šancí sa napokon zrodila remíza 2:2, o ktorú sa postaral gólom v úplnom závere hosťujúci Jozef Adamčík.

V zápase Višňové - Predmier videli diváci až sedem gólov a najtesnejšiu výhru domácich. Višňové sa najlepším možným spôsobom rozlúčilo so svojím lídrom a kapitánom Martinom Minarčíkom, pre ktorého bol tento zápas posledným v bohatej aktívnej kariére.

Na domácom ihrisku nebodoval zo žilinských mužstiev len Varín, ktorý majstrovskej Bytči podľahol najtesnejším rozdielom. Vonku prehrala Kotešová v Starej Bystrici 3:1 a Brezany zase dostali v Radôstke šestku.

VI. liga skupina A - 26. kolo

FK Strečno – TJ Družstevník Bitarová 2:2 (1:1)

Góly: 37. D. Tkáčik, 79. M. Mikunda – 20. D. Druska (z 11 m), 90. J. Adamčík. ŽK: M. Janus, M. Tučník – S. Stuchlík, M. Slašťan. Rozhodoval Šlapka, 150 divákov.

DOMÁCI: L. Vereš – P. Kopásek, M. Janus, M. Mikunda, A. Kurucár (82. I. Melo), D. Tkáčik, J. Beháň, M. Beháň (46. M. Belko), B. Oberta, M. Tučník, I. Štadáni (46. D. Žídek).

HOSTIA: A. Milo – L. Ostrák, M. Kosa, T. Šimček (87. R. De Riggo), T. Klimík (62. S. Stuchlík), S. Jurovec, D. Druska, J. Adamčík, R. Marejka, D. Ostrák (62. M. Slašťan), J. Kollár (74. J. Stalmašek).

Aj napriek tomu, že obom mužstvám už o nič nešlo, hral sa kvalitný futbal. Hralo sa hore-dole, útoky sa striedali zo strany na stranu a v množstve situácií vynikli obaja brankári.

V 20. minúte v pokutovom území podrazil Janus prenikajúceho Ostráka a rozhodca ukázal na biely bod. Loptu z neho umiestnil Druska k pravej tyči, Vereš išiel na opačnú stranu.

V 28. minúte vyslal prízemnú strelu k ľavej tyči Oberta, ale Milo jeho pokus s námahou zneškodnil. O štyri minúty neskôr na opačnej strane vyslal z priameho kopu z 20 metrov strelu pod brvno Verešovej brány Adamčík, no domáci brankár loptu končekmi prstov vyrazil na roh.

V 37. minúte prešiel Mikundov center až na druhú stranu pokutového územia, odkiaľ ju pred bránu vrátil Štadáni a Tkáčik zblízka z prvej vyrovnal. Vzápätí sa mohlo Strečno dostať do vedenia, no zakončenie M. Beháňa po Mikundovom centri vyrazil Milo na roh. V 41. minúte sa individuálne uvoľnil J. Beháň, no jeho prudkú strelu k pravej tyči Milo vyrazil.

Po zmene strán si premiéru v áčku Strečna odbil 16-ročný Matúš Belko, brat brankára Ľubomíra z MŠK Žilina.