Teplička získala zlatý postupový bod, Belá ani Gbeľany na ihriská súperov nevycestovali

Komentáre k zápasom 26. kola V. ligy.

Počas víkendu sa odohralo 26. kolo V. ligy Sever. Belá ani Gbeľany na ihriská súperov do Zubrohlavy, resp. Závažnej Poruby, nevycestovali a kontumačne prehrali 3:0.

Ďalší dvaja žilinskí zástupcovia boli priamo zainteresovaní do boja o majstrovský titul. Tepličke stačil na zisk postupovej definitívy aj bod, čo sa zverencom trénerského dua Padala-Labuda aj podarilo. Hostia mali zápas v Turzovke skvelo rozohraný, keď po dvoch Dolinayových góloch vyhrávali po prvom polčase 2:0.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Po zmene strán o dvojgólové vedenie prišli, no už o minútu im ho prinavrátil Šesták. Po tomto momente hostia trochu poľavili, čo domáci využili na dorovnanie výsledku.

Dobrý zápas odohrala v Tvrdošíne Rosina, ktorá prehrala 2:1. Na Orave mohla pri troche šťastia aj bodovať, lenže Ján Slatinský v 68. minúte nepremenil pokutový kop.

Prečítajte si aj:

Prečítajte si aj: Záver sezóny v oblasti priniesol gólové divočiny, zahodené penalty i dve kontumácie Čítajte

V. liga Sever - 26. kolo

TJ Sokol Zubrohlava – ŠK Belá 3:0 (0:0)

Hostia na stretnutie nepricestovali.

ŠK Závažná Poruba – ŠK Gbeľany 3:0 (0:0)

Hostia na stretnutie nepricestovali.

Ďalej sa dozviete: podrobné priebehy zápasov Turzovka - Teplička nad Váhom, Tvrdošín - Rosina,

zostavy tímov, strelcov gólov, počet divákov a tabuľku,

ako padli góly v jednotlivých zápasoch,

ktorý hráč Tepličky mohol zvýšiť na 1:4, no v úniku na domáceho brankára neuspel,

ktorí dvaja futbalisti Tepličky podali v Turzovke najlepšie výkony,

proti strele ktorého hráča Rosiny predviedol brankár Tvrdošína dobrý zákrok,

a ešte oveľa viac.

FK Tatran Turzovka – OFK Teplička nad Váhom 3:3 (0:2)

Góly: 51. a 81. J. Polka (1 z 11m), 86. R. Šmahajčík – 10. a 36. P. Dolinay, 52. R. Šesták. ŽK: M. Pleva – R. Surma, P. Ďuríček. Rozhodoval Bajcár, 140 divákov.

DOMÁCI: V. Poništ – M. Puchoň (46. F. Skorčík), N. Pištek, M. Steiniger, M. Rovňaník, M. Pleva, T. Dodek, J. Ligač, J. Polka, M. Poláček, R. Šmahajčík.

HOSTIA: P. Ďuríček – F. Poljak, M. Jarabica, L. Blaščik (90. D. Labuda), R. Surma, R. Šesták (62. P. Gajdošík), S. Staník, M. Poljak, V. Oberta (39. A. Kulas), L. Sušienka, P. Dolinay.

Na spečatenie postupovej definitívy potrebovala Teplička získať v Turzovke aspoň bod. Opatrný vstup do stretnutia naštrbila hrubá chyba v rozohrávke domácich, ktorú po nezištnej prihrávke Sušienku koncovkou do prázdnej brány potrestal Dolinay. Podobnú hrúbku vzápätí urobili v rozohrávke aj obrancovia Tepličky, ale domáci Poláček v tutovke minul bránu Ďuríčka. Hostia boli aktívnejší a domácich prevyšovali pohybom. Vytvorili si ďalšie sľubné príležitosti, no ujala sa až tá z 36. minúty – do odkrytej brány opäť upratal loptu Dolinay, tentoraz po Surmovej prihrávke.