Sedem eur za cigánsku, päť za langoš. Najobľúbenejšie žilinské podujatie trpí poklesom dopytu

V stánkoch sú nútení zvyšovať sumy.

ŽILINA. Žilinčania si v týchto dňoch užívajú najväčšie kultúrne a spoločenské podujatie roka. Staromestské slávnosti už 27. rok hostia umelcov, dávajú priestor predajcom i zábave.

Idylku mimoriadne obľúbeného podujatia však narúšajú chýbajúce financie, vyššie ceny a nižší dopyt. Sedem eur za cigánsku, päť za langoš, štyri eurá medovníček, tri marcipánka.

Zo stánkarov, ktorých sme oslovili, potvrdili nárast cien takmer všetci. Hoci môže ísť len o desiatky centov, ľudia si od predošlého roka predsa len siahajú do vačku hlbšie.

Na slávnostiach je posledný raz

„Situácia je určite ťažšia, prirodzene sa premieta aj do cien jedál. Hlavným problémom nie je ani tak výška nájmu, ale skôr drahšie potraviny. Sme nútení meniť ceny, čo sa odráža aj na tržbách,“ hovorí prevádzkar Liščák s tým, že omnoho ich nevylepšuje ani účasť na väčších akciách. „Okrem toho si v súčasnej dobe pracovná sila žiada samozrejme vyšší zárobok.“

O kúsok ďalej za rohom sa zbiehajú ľudia na štrúdle preplnené makom, višňami, tvarohom a jahodami. Za kus platia 1,70 eura, pred rokom by ich stál o 40 centov menej. Inak to ale nešlo. „Určite vidím rozdiel v záujme ľudí, povedal by som, že klesol o tretinu,“ približuje pekár.

Od Námestia Andreja Hlinku po Mariánske však necítiť len vôňu jedla. Pristavujeme sa na Farských schodoch pri výbere tašiek a batohov ručnej výroby. Pani Janka rozprestrela stôl so svojím tovarom na žilinských slávnostiach posledný raz.