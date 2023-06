Bytča oslavuje unikátne double. Ivan Šebík sa lúčil s Predmierom, Kotešová je zachránená

Komentáre k zápasom 25. kola VI. ligy.

Počas víkendu sa odohralo 25. kolo VI. ligy skupina A. Šláger o prvé miesto, ktoré sledovalo 500 divákov, sa hral v Bytči, kam pricestovalo Višňové. Domáci o zisku titulu rozhodli po výhre 1:0, ktorú Bytči vystrelil už v 3. minúte Viktor Pečovský. Pre Višňové išlo o prvú prehru v jarnej časti.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Rovnakým pomerom si Predmier poradil so Strečnom, no keby využil viaceré sľubné príležitosti, víťazstvo mohlo byť ešte vyššie. Sedem gólov padlo v Brezanoch, ktoré zdolali Vysokú nad Kysucou 5:2. Varín zase vo Vadičove trikrát prehrával, no nakoniec bral tri body po výhre 4:3.

Futbalisti Bitarovej zachraňovali v závere zápasu proti Radôstke aspoň bod. Pred uplynutím hodiny hry síce prehrávali 0:2, no po góloch Kollára s Adamčíkom sa mužstvá rozišli zmierlivo.

Body sa delili aj v Kotešovej, kam pricestovalo Skalité. V zápase mužstiev zo spodku tabuľky to bolo ako na hojdačke - dvakrát vyhrávali domáci aj hostia. Kotešová mohla brať tri body, no v úplnom závere odpískal hlavný rozhodca pokutový kop, ktorý hosťujúci Mudrík premenil.

Prečítajte si aj:

Prečítajte si aj: Senzačný titul Ďurčinej! V Divine sa lúčila 50-ročná legenda, skvelý obrat Považského Chlmca Čítajte

VI. liga skupina A - 25. kolo

TJ Jednota Bánová B – TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou 5:2 (2:1)

Góly: 9. Mano, 43. Horký, 59. Holeš, 80. Jaššo, 90. Valek – 37. a 56. J. Pavlica. ŽK: Červenec, Bobek. Rozhodoval Scherer, 80 divákov.

DOMÁCI: Franek – Valek, Mára, Ďuratný (46. Holeš), Štaffen, Ftorek, Hotera (86. Červený), Jaššo, Horký, Mano, Ťažký.

HOSTIA: M. Pavlica – Putorík, Dorman, Barčák, Kovalík (61. Sojka), Nekoranec, Červenec, Jančík, Bobek, J. Pavlica, Masnica.

Ďalej sa dozviete: ktorí 14 hráči (každý z iného mužstva) podľa trénerov najviac zaujali v 25. kole VI. ligy,

podrobné priebehy zápasov Bánová B - Vysoká nad Kysucou, Bytča - Višňové, Bitarová - Radôstka, Predmier - Strečno, Vadičov - Varín, Kotešová - Skalité,

zostavy tímov, strelcov gólov, počet divákov a tabuľku,

ako padli góly v jednotlivých zápasoch,

ktorý hráč Brezian mohol zvýšiť vedenie domácich, ale nevyšlo mu zakončenie,

aký moment futbalistov Višňového v Bytči zaskočil,

ktorý futbalista Bytče neuspel v úniku zoči-voči Kováčovi,

z akých situácií hrozila Bitarová proti Radôstke v prvom polčase a v čom mali hostia navrch,

ktorému hráčovi Predmiera nebol uznaný gól pre ofsajd,

ktorí futbalisti Predmiera si vypracovali najväčšie príležitosti na druhý gól a kto mal najväčšiu šancu Strečna,

ktorý futbalista Kotešovej mal za stavu 0:1 najväčšiu šancu na vyrovnanie,

a ešte oveľa viac.

Hostia boli od začiatku zápasu častejšie na lopte a dynamickejší, no paradoxne skóre otvorili domáci. Po rohovom kope zahranom na krátko prenikol do 16-tky Ťažký a jeho center na zadnú tyč umiestnil Mano hlavou do siete.

V 22. minúte unikol po pravej strane Mano, jeho nebezpečný center na nabiehajúcich spoluhráčov odvrátila obrana hostí na roh. V 28. minúte po chybe stopéra išiel Horký sám na M. Pavlicu, ale ten jeho nájazd zneškodnil.

V 37. minúte síce chýbala Pavlicovej strele razancia, ale nakoniec skončila za Franekovým chrbtom. Domáci si prinavrátili vedenie o šesť minút neskôr – Ťažký vysunul Horkého, ktorý si prebral loptu, dostal sa do 16-tky a zoči-voči obstrelil M. Pavlicu.