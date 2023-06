Krutá rozlúčka Bánovej so sezónou. Zápas v Galante poznačili viaceré kontroverzné momenty

Komentár k zápasu 30. kola III. ligy Západ.

GALANTA. V 30. kole III. ligy cestovala Bánová do Galanty. Zverenci trénerského dua Šajnoha-Molnár zakončili sezónu prehrou 4:0, 35 bodmi a 11. miestom v tabuľke. V zápase v Galante došlo ku štyrom kontroverzným momentom.

III. liga Západ - 30. kolo

FC Slovan Galanta – TJ Jednota Bánová 4:0 (3:0)

Góly: 4. a 67. T. Horák, 24. D. Horník, 43. M. Mečiar. ŽK: M. Mečiar - Ľ. Horecký, S. Bičan, R. Konečný, R. Chupáň. Rozhodoval Parilák, 175 divákov.

DOMÁCI: K. Németh – D. Horník, M. Vass (69. F. Rajt), T. Hučko, M. Mečiar, Š. Dibala (79. M. Cehula), P. Čiernik (79. G. Viola), K. Mego, T. Kiss (60. R. Ariel Gonzalez Davalos), V. Radványi (69. R. Kočík), T. Horák.

HOSTIA: M. Špánik – M. Dusa, B. Gluvić (37. B. Ftorek), P. Bielik (79. M. Šoška), R. Chupáň, Š. Káčer, Ľ. Horecký, R. Konečný, S. Bičan, P. Jasenovský, J. Mráz.

Domáci otvorili skóre vo 4. minúte. Bánová stratila loptu na pravej strane ihriska a prudký center do 16-tky od svojho spoluhráča šikovne tečoval Horák a Špánik nemal nárok.

O dve minúty neskôr zahral rohový kop Horecký a Bielik zakončoval prízemnou strelou z voleja presne do miest, kde stál brankár Németh. V 9. minúte sa po individuálnej akcii cez obrancu prekľučkoval až do 16-tky Gluvić, no jeho prudkú prihrávku nezakončil ideálne Mráz.

V 22. minúte Špánikov výkop predlžil Konečný hlavou na Jasenovského, ktorý unikol po ľavej strane a prudkou prihrávkou v 16t-ke hľadal na opačnej strane pokutového územia Bičana, ale v poslednej chvíli odvrátil pred ním stojaci domáci obranca loptu na roh.