Najskôr tiger dohrýzol ruku žene, teraz lev usmrtil majiteľa. Ranč pri Žiline mal dlhodobo problémy s úradmi

Na veterinárnu správu išlo päť podnetov.

ŽILINA. Viac ako dvadsať rokov funguje blízko Žiliny verejne prístupný areál s desiatkami atrakcií pre deti, trampolínovým centrom i so zverincom. Na malej ploche s rybníčkom tu vedľa seba stoja vyslúžené kolotoče, staré traktory, domček na stračej nôžke i údajne liečivý prameň.

Do Ranča pri Žiline však chodili rodiny s deťmi najmä za zvieratami. V súkromnom chovnom zariadení v tesnej blízkosti kysuckonovomestskej časti Oškerda chovajú domáce i exotické zvieratá. Veľké mačky boli najväčšou atrakciou „zoologickej záhrady“.

Prvú šelmu tu umiestnili v roku 2011 neplánovane, keď sa počas hosťovania cirkusu Medrano na Slovensku ujali malého levičaťa. Po čase prikúpili levicu a chov rozšíril aj o tigre. Keď pred vyše dvom rokmi úrady posudzovali, či toto zariadenie môže chovať nebezpečné druhy živočíchov, v ranči v katastri žilinskej mestskej časti Brodno mali vo svojich výbehoch dvanástich tigrov džungľových a ôsmich levov púšťových.

Majiteľ ZOO bol na okolí známy svojim vzťahom k levom a tigrom. S mláďatami sa prechádzal v okolí areálu a nemal problém vojsť do výbehu medzi šelmy. To sa mu stalo osudným.

Keď sa v utorok z oploteného objektu nevracal, jeho príbuzní zalarmovali záchranárov. Muž útok šelmy nemohol prežiť.

"Po zabezpečení výbehu šeliem boli na mieste identifikované časti ľudského tela. Na miesto bol privolaný obhliadajúci lekár s cieľom zabezpečenia ďalších procesných úkonov," opísala udalosti hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Alena Krčová.

Po incidente napokon usmrtili štyroch levov. Rozhodol o tom policajný zbor, pretože vo výbehu sa v čase incidentu nachádzalo viac šeliem.

„Stále je to divé zviera, aj keď sa narodilo v zajatí. Ak napriek nerešpektovaniu prirodzenej povahy šelmy človek vstupuje napriamo k zvieraťu, tak sa dáva do rizika dobrovoľne, že raz sa môže niečo stať. Ale na vine nikdy nie je zviera,“ upozorňuje ošetrovateľka na to, že ak sa niečo stane, je to zlyhanie ľudského faktora.

Päť podnetov na veterinárnu správu

Chovné zariadenie i celý zábavný areál ľudia vnímali kontroverzne. Niektorí naň nedajú dopustiť. Žilinský mestský poslanec Jozef Augustín, pod ktorého Brodno spadá, tu prišiel raz – dva razy do roka zrelaxovať s deťmi.

„Je to jediné miesto v okolí Žiliny, kde takéto zvieratá môžeme s deťmi vidieť. Na Ranči bolo čisto, k bezpečnostným opatreniam sa vyjadriť neviem, ja som sa tam nikdy necítil nebezpečne,“ poznamenal.

Ranč pri Žiline sa dostal do pozornosti médií potom, ako tiger dohrýzol ruku mladej žene, ktorá ho chcela pohladkať. V minulosti čelil kritike, že zvieratá tu držia v nevyhovujúcich podmienkach. Podľa našich informácií už zverinec pre nevyhovujúce podmienky nemal povolenie na činnosť.

„Môžeme potvrdiť, že Mestský úrad v Žiline v minulosti prijal podnety v súvislosti s prevádzkou tohto ranča a postúpil ich regionálnej veterinárnej a potravinovej správe, ktorá má na starosti kontrolu dodržiavania pravidiel, ako aj samotnej prevádzky,“ vyjadrila sa k incidentu hovorkyňa mesta Žilina Zuzana Hilienčíková.

Zverinec od roku 2017 monitoruje Sloboda zvierat. Podľa hlavného inšpektora Linky proti krutosti Jozefa Chmela dostali desiatky podnetov na nevhodnú starostlivosť o zvieratá v ranči. Počas tohto obdobia podali päť podnetov na Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu v Žiline.