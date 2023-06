Bánová zažila šesť minút hrôzy. Počas nich dostala tri góly aj červenú kartu

Komentár k zápasu 29. kola III. ligy Západ.

BÁNOVÁ. V 29. kole III. ligy privítala Bánová na domácom trávniku Nové Mesto nad Váhom, ktorému celok z mestskej časti Žiliny podľahol 1:4.

V 30. kole cestuje Bánová v sobotu 10. júna do Galanty.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

III. liga Západ - 29. kolo

TJ Jednota Bánová - AFC Nové Mesto nad Váhom 1:4 (1:3)

Góly: 30. Ľ. Horecký - 31. M. Živčic, 32. J. Valík, 37. L. Šebek (z 11m), 73. F. Buček. ŽK: P. Sekerka, Ľ. Horecký – F. Buček, M. Šimorka, I. Múdry. ČK: 36. M. Zavadzan. Rozhodoval Benedik, 150 divákov.

DOMÁCI: M. Špánik – M. Dusa, P. Sekerka, B. Gluvić, P. Bielik, R. Chupáň (61. P. Jasenovský), M. Zavadzan, Š. Káčer (61. S. Bičan), Ľ. Horecký, M. Traoré Coulibaly (81. B. Ftorek), R. Konečný.

HOSTIA: M. Igaz – A. Prelec, I. Múdry, J. Halabrín, M. Šimorka (61. Ľ. Koberčík), J. Valík (83. M. Pavlovčík), F. Buček (75. D. Štefanka), J. Tuka, M. Živčic, R. Jambor (83. L. Behúl), L. Šebek (83. L. Felipe Leal Dias).

Ďalej sa dozviete: priebeh zápasu Bánová - Nové Mesto nad Váhom,

ako padli góly,

prečo videl Matej Zavadzan červenú kartu,

ktorí dvaja hráči Bánovej a v akých príležitostiach na znižujúci gól sa ocitli, ale neuspeli.

V 3. minúte zakončoval Konečný nožničkami nad brvno. V 15. minúte zaútočili hostia po pravej strane, Buček našiel Šebeka, ale ten z voleja prestrelil bránu.

O dve minúty neskôr predviedol individuálnu akciu Gluvić, ktorý vnikol do 16-tky, no namiesto prihrávky zvolil zakončenie, avšak netrafil priestor brány. V 21. minúte dostal loptu do behu za domácu obranu Šebek, ktorý skackajúcu loptu zakončil z voleja, no Špánik bol pozorný.