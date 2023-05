Nominácia je známa. Na MS vo futbale do 20 rokov cestuje pätica Žilinčanov

V základnej B-skupine sa Slováci postupne stretnú s Fidži, Ekvádorom a USA.

V nominácii slovenskej futbalovej reprezentácie do 20 rokov na majstrovstvá sveta napokon figurujú posily z AS Trenčín i Adam Griger z talianskeho Cagliari Calcio. Tréner Albert Rusnák tak má k dispozícii všetkých hráčov, ktorých plánoval na turnaj v Argentíne nominovať.

Mladí Slováci začnú svoje pôsobenie na šampionáte v sobotu 20. mája proti Fidži s jasným cieľom postúpiť do vyraďovacej fázy. Účasť Šimona Mičudu, Samuela Bagína, Dominika Hollého i Artura Gajdoša nebola istá. Ich Trenčín bojuje vo Fortuna lige o udržanie a štvoricu ešte čaká v piatok zápas v Zlatých Moravciach.

V zložitejšej pozícii je Griger - sardínsky tím ho možno uvoľní až v priebehu budúceho týždňa a do dejiska by musel prísť po vlastnej osi. Mladý útočník nastúpil za klubové "áčko" v tejto sezóne len raz a jeho príchod komplikuje boj o udržanie v mládežníckom Campionate Primavera.

Na reprezentačnom zraze v Šamoríne bolo tento týždeň 26 hráčov, do nominácie sa dostalo 21. Kouč však musel vynechať viac ako päť mien, keďže väčšina posíl z dvoch inkriminovaných klubov na zraze nebola.

"Niekde rozhodovali detaily, na niektorých postoch mikro detaily. Včera sme sedeli do pol dvanástej a rozmýšľali o každom detaile, o súperoch a ktorý typ hráča nám bude viac vyhovovať," priblížil Rusnák proces.

Reprezentantov ešte čakajú ligové zápasy, s možnosťou prípadného zranenia je kormidelník vyrovnaný. Do nominácie zaradil aj veľmi mladých hráčov vrátane Lea Sauera či Nina Marcelliho, ktorí majú momentálne sedemnásť rokov.

"Pozerám na výkonnosť, nie na vek. U každého pomohla výkonnosť a sú tam aj hráči, ktorí s nami predtým neboli. Po dohode na reprezentačnom úseku sme ich predtým uvoľnili pre devätnástku, ale v Šamoríne nás presvedčili," povedal k mladším posilám kouč.

Do nominácie sa naopak nezmestil Jakub Luka, jeden z lídrov z vlaňajších ME do 19 rokov. Práve na tomto turnaji si Slovensko vybojovalo postup na nadchádzajúci šampionát.

"Nie je to jednoduché. Treba sa s tým však vyrovnať, nechať si to prejsť hlavou. Chalani dostali dostatok informácií o vyrovnaní sa s takouto situáciou," okomentoval svoje rozhodnutie tréner.

Do Južnej Ameriky odchádza s jasným cieľom: "My nebudeme rozprávať, že ideme od zápasu k zápasu. Myslím si, že ísť na MS bez toho, že chcete postúpiť čo najďalej by bola hlúposť. Málokto veril, že postúpime na MS a sme tam."

Slováci sa predstavia na šampionáte prvýkrát od roku 2003. V základnej B-skupine sa postupne stretnú s Fidži (20.3.), Ekvádorom (23.3.) a USA (26.3.). Do vyraďovacej fázy priamo postúpia po dva tímy zo šiestich skupín a štyria najlepší z tretích miest.