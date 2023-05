František Skladaný: Vzhľadom na kvalitu kádra nemalo finále dospieť do siedmeho zápasu (rozhovor)

Uplynulú sezónu hodnotíme so športovým manažérom klubu Vlci Žilina.

ŽILINA. Žilinským hokejistom sa ani na tretí pokus nepodarilo splniť predsezónny cieľ – postup do extraligy. Celá uplynulá sezóna priniesla veľa vzrušujúcich momentov. Posledný krok však Žiline nevyšiel.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Hokejový ročník 2022/2023 sme zhodnotili so športovým manažérom Františkom Skladaným, s ktorým sme sa rozprávali na viaceré témy.

Ako s odstupom času hodnotíte hokejovú sezónu 2022/2023?

Emócie vo mne stále pretrvávajú. Z osobného hľadiska by som to nazval zdravým hnevom.

Mužstvo sa počas sezóny dopĺňalo o viacero hráčov. Aktívny ste boli aj na prestupovom trhu. Keď sa spätne obzriete, ako ste spokojný so skladbou kádra, ktorá sa vám podarila?

Uplynulá sezóna bola špecifická tým, že ešte pred jej začiatkom odišlo z mužstva veľa nosných hráčov. Odišla nám brankárska jednotka Stanislav Škorvánek a ďalší brankár Maroš Mikoláš nám začiatkom augusta oznámil, že končí s aktívnou kariérou. Aj cez tieto okolnosti sme sa museli prehupnúť.

Pri vtedajšej situácii na hráčskom trhu nám to dalo zabrať. Preto ani prvá polovica sezóny nebola taká, na akú bol žilinský divák z predchádzajúcich dvoch rokov zvyknutý. Mužstvo sme priebežne dopĺňali počas celej sezóny.

Podľa môjho názoru sa nám podarilo dať dokopy výborný tím. Na prestupovom trhu sme boli aktívni, pretože sme cítili potrebu posilniť sa, hlavne v zadných radoch.

Súvisiaci článok:

Súvisiaci článok: Bolo mu zle, tri hodiny nepovedal ani slovo. Patrik Koyš prvýkrát kvôli hokeju plakal Čítajte

Žilinu počas prebiehajúceho ročníka posilnilo viacero hráčov. Na základe akých kritérií ste sa pre nich rozhodovali a ako to vyzeralo na prestupovom trhu?

Žiadne rozhodnutia nerobíme pod tlakom a emóciami. Držím sa nastavených kritérií. Dôležitá je typológia hráča a jeho charakterová vlastnosť - či je prospešný do kabíny, akú má rolu a zároveň jej akceptovanie v mužstve.

A čo sa týka prestupového trhu, počas sezóny si každý klub svojich nosných hráčov drží. Po covidových ročníkoch začali hráči na trhoch ubúdať. Zohnať kvalitných hokejistov do prvej ligy je neľahká úloha.

Sledovali sme veľa zápasov, o hráčoch sme zisťovali množstvo informácií. Zahŕňalo to veľa zisťovania, komunikovania a samotného vyjednávania s hráčmi. Dôležité bolo, aby konkrétni jednotlivci mali chuť reprezentovať a hájiť naše farby.

V Žiline opäť nehral Američan či Kanaďan. Priviesť zámorských hráčov do nižšej súťaže je zrejme nemožné, však?

Pri určitej kvalite je to nemožné. Musím priznať, že sme boli v kontakte s viacerými zahraničnými hráčmi. Avšak, oni samotní aj ich agenti sa v prvom rade pozerajú na to, aby hráčovi daná súťaž neuškodila.

Čo sa týka zahraničných hráčov, priviesť ich do prvej ligy je naozaj problém. Niektorých hokejistov si zase organizácia nemôže dovoliť vzhľadom na platové podmienky, ktoré sú aktuálne nastavené na dnešnom trhu.

Sezóna bola ako na hojdačke – dobré výkony striedali zlé, výhry sa miešali s prehrami. Prečo tomu tak bolo?

Ako som už spomínal, pred sezónou z mužstva odišlo viacero nosných hráčov a budovať sa muselo odznova. Aj z osobnej skúsenosti viem, že pokiaľ je tím dlhšie pokope, nemusí si na seba zvykať, hráči sa navzájom poznajú a vedia, čo môžu jeden od druhého očakávať a vyžadovať.

Vedia sa na seba spoľahnúť a podvedome o sebe už vedia. Ukázalo sa to v minulom ročníku, kedy mužstvo zostalo pokope a ťahalo neskutočnú šnúru výhier.

Uplynulá sezóna bola o hľadaní, dopĺňaní a nastavovaní jednotlivých hráčov a pätiek, úloh jednotlivcov v mužstve a ich akceptovaní. Z tohto hľadiska to bol veľmi náročný rok.

Ako hodnotíte štvrťfinále a semifinále vyraďovacej časti?

Play-off je vrchol sezóny, na ktorý sa teší každý hokejista. Od každého jedného hráča sme očakávali, že si nepripustí ťarchu spočívajúcu v naplnení postupového cieľa. Chceli sme, aby od úvodu vyraďovacej časti ukázali svoj potenciál, prečo sme ich do Žiliny zobrali.

Séria s Topoľčanmi bola ako na hojdačke – padalo veľa gólov, viackrát sme museli doťahovať skóre. Ukázali sme silu mužstva, keďže sme tieto zápasy dostali na našu stranu. Topoľčany hrali bojovne a obetavo.

Čo sa týka semifinále, Žiar bol nepríjemným súperom, fantasticky im chytal brankár. Naši chalani ukázali v tejto sérii silnú psychickú stránku.

Ďalej sa dozviete: čo podľa Františka Skladaného mužstvu v siedmom finálovom zápase uškodilo a čo sa vytratilo z jeho hry,

aký je jeho názor na predĺženie 3 proti 3 a samostatné nájazdy vo finále,

ako bol spokojný s výkonmi rozhodcov počas sezóny a čo ho prekvapilo,

ako zhodnotil výkony hráčov od brankárov cez obranu až po útok,

čo ho počas uplynulej sezóny najviac potešilo a čo najviac sklamalo,

či kanadský tréner Jarrod Skalde splnil jeho očakávania,

ako zhodnotil jeho prácu, na čo sa zahraničný tréner zameral a či bude Jarrod Skalde pokračovať v Žiline v novej sezóne,

čo je náplňou práce Františka Skladaného ako športového manažéra,

na základe akých kritérií sa rozhodujú pre konkrétnych hráčov,

či má pri výbere posíl väčšie slovo ako Rastislav Chovanec,

či na seba necíti tlak a kedy začne skladať mužstvo na novú sezónu,

či zvolí iný prístup ku tvorbe kádra, ako tomu bolo doteraz,

ako budú vyzerať jeho najbližšie týždne.

Finálová séria dospela až do siedmeho zápasu. Ako sa na ňu s odstupom času pozeráte a ako ste ju prežívali?

Boli sme poslednú sériu od naplnenia stanoveného cieľa. Od postupu do extraligy sme boli veľmi blízko, každý jeden z hráčov si to uvedomoval.

Všetci to prežívali a verili, že konečne sa nám to podarí vybojovať. Rola favorita nie je ľahká. Nezvládli sme to a ja stále rozmýšľam nad tým, čo sme mohli urobiť lepšie.

Humenné nemalo čo stratiť. Emócie z neúspechu stále pretrvávajú. Nie nadarmo sa hovorí, že posledný krok býva najťažší. S kvalitou kádra, ktorou sme disponovali, nemalo finále do siedmeho zápasu ani dospieť. Mali sme to ubojovať skôr a s víťazným koncom pre nás.

Z pohľadu vás ako bývalého útočníka, nehrali sme po prvom strelenom góle v siedmom finálovom zápase až príliš defenzívne a na udržanie výsledku?

Je veľmi dôležité, ako sa zápas začne, pretože tento faktor niekedy určí celé jeho tempo. S prvou tretinou som bol spokojný, pretože siedmy finálový zápas môže v jeho začiatku prinášať určitú opatrnosť.