Bánovej chýbali v Seredi viacerí hráči základnej zostavy. Treťoligista prehral 2:0

Komentár k zápasu 28. kola III. ligy Západ.

BÁNOVÁ. V 28. kole III. ligy Západ cestovala Bánová na ihrisko Serede.

V 29. kole privíta Bánová v nedeľu 3. júna na domácom trávniku Nové Mesto nad Váhom.

III. liga Západ - 28. kolo

ŠKF Sereď – TJ Jednota Bánová 2:0 (1:0)

Góly: 13. T. Vantruba, 73. M. Michalička (z 11m). ŽK: S. Bičan, P. Bielik, R. Chupáň. Rozhodoval Papuča, 220 divákov.

DOMÁCI: M. Yakubu – O. Kovchar (85. M. Dedok), L. Remeň, I. Hladík, O. Janso, N. Mpofu, T. Vantruba, F. Buchel (65. M. Klačman), M. Michalička (85. S. Bakoš), E. Mikeš (78. P. Krchnák), S. Bohuš (78. K. Kemakolam Iheme).

HOSTIA: P. Kosa – M. Dusa, P. Sekerka, B. Gluvić, S. Bičan, J. Mráz (77. M. Špánik), P. Bielik, R. Chupáň, P. Jasenovský (63. M. Traoré Coulibaly), M. Zavadzan, Š. Káčer.

Ďalej sa dozviete: priebeh zápasu Sereď - Bánová,

ako padli góly,

ktorý hráč Bánovej sa v prvom polčase dostal do streleckej pozície,

aký dobrý zákrok predviedol brankár Peter Kosa.

Bánová vycestovala do Serede bez piatich hráčov základnej zostavy, ktorí treťoligistovi chýbali kvôli zraneniam a iným dôvodom. Hostia mali slušný úvod stretnutia, ale vypracované príležitosti nedotiahli vo finálnej fáze.

Už v 2. minúte sa dostal do brejku Gluvić, ktorý do dobrej pozície prihral Mrázovi, ale lopta mu v poslednej chvíli preskočila nohu. No aj tak sa dostala k Jasenovskému, ale tomu nevyšiel prvý dotyk a obrana domácich túto situáciu vyriešila.