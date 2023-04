Lov medveďov? Viem si to predstaviť, prekvapuje ochranár a odborník na medvede Kalaš

Michal Kalaš organizuje monitoring medveďa v Malej Fatre.

MALÁ FATRA. Dvadsať rokov pozorujú desiatky dobrovoľníkov počas jedného júnového víkendu početnosť a aktivitu medveďa hnedého v Malej Fatre. Ich pozorovania zapisuje a analyzuje zoológ Správy Národného parku Malá Fatra MICHAL KALAŠ.

Odborník na medvede tvrdí, že je oveľa pravdepodobnejšie, že počas turistiky v horách budete potrebovať pomoc horských záchranárov, ako to, že prídete do kontaktu s touto šelmou. On sám v lese strávil väčšinu svojho pracovného života, medveďa pozoroval nespočetnekrát, no len o dvoch stretnutiach hovorí ako o nebezpečných.

Profesionálny ochranca prírody poukazuje na to, že nedostatok informácií a prevaha negatívnych správ o útokoch medveďov vytvárajú skreslený obraz o tomto živočíchovi. Ľuďom sa snaží dávať vedecké informácie. Myslí si, že keď bude mať verejnosť negatívny postoj k medveďom, jeho populácia je odsúdená na zánik.

Michal Kalaš v rozhovore prekvapuje tvrdením, že za určitých podmienok si vie predstaviť aj lov medveďov. O jeho populácii na Slovensku však musíme mať presné dáta.

Monitoring ukazuje, že početnosť medveďa v Malej Fatre stúpa. Nie je to však údaj, pre ktorý prioritne monitorujete medveďa. Čo najzásadnejšie ste sa v priebehu dvadsiatich rokov dozvedeli o o populácii tohto živočícha v okolí Žiliny?

Monitoringom ani nie je možné dospieť k absolútnym hodnotám. Skôr sledujeme demografiu populácie. Zaujímavé je zistenie z monitoringu, ale aj fotomonitoringu, že na území Malej Fatry takmer absentujú dominantné samce. Veľkých medveďov nad 200 kilogramov je minimum a ich pozorovania sú zriedkavé. V porovnaní napríklad s Poľanou je to parameter, ktorý udrie do očí.

Viete si to vysvetliť?

Jednoznačné vysvetlenie nemáme. Dôvodov môže byť viac. Jednak pytliactvo, pretože veľké medvede sa lovia. Alebo to môže byť prostredím. Malá Fatra je turisticky oveľa viac exponovaná ako napríklad Poľana. Najmä dospelé jedince sa vyhýbajú takémuto prostrediu. V Krivánskej Malej Fatre je asi 200 kilometrov turistických chodníkov a niektoré majú frekvenciu 300-tisíc turistov ročne. Pokojné časti sa nájdu aj v Malej Fatre, ale sú tak maličké svojou rozlohou, že medveď v nich nevie zotrvať dlhší čas.

Veľké samce teda skôr migrujú do pokojnejších oblastí s menším náporom turistov?

Dospelé samce žijú oveľa utajenejším spôsobom, sú menej nápadné. Aj keď sa riešia škody v blízkosti ľudských obydlí, len zriedkavo je za tým veľký medveď. To je výnimočná situácia. Oni sa takému prostrediu vyhýbajú. Naopak, samice s malými mláďatami môžu takéto prostredie vyhľadávať. Považujú ich za bezpečné lokality vo vzťahu k dospelému samcovi, ktorý by samici mohol zabiť mláďatá, aby sa s ňou mohol páriť.

Keď niekto spozoruje medveďa, tak pravdepodobne je to mladý medveď, alebo samica. Čo to znamená z hľadiska bezpečnosti a možného stretu?

Ak by sme sa pozreli na štatistiky, strety s vodiacimi samicami sú pomerne časté. Tým, že sa stará o mladé, môže v obrane zaútočiť. Môže to byť rizikový faktor v porovnaní s dospelým medveďom, ktorého v podstate neuvidíte.

Dostali ste sa vy do situácie, keď ste cítili ohrozenie zo strany medveďa?

Dvakrát som bol vo vyhrotenej situácii. Keď to beriem tak, že v horách sa pohybujem tridsať rokov a stretov s medveďmi som mal stovky, tak len dva vyhodnocujem ako vážne.

Ako ste zareagovali?

V prvom prípade som vyliezol na strom. Keď to stihnete, tak to pomôže. Je to o tom, či stihnete vyliezť do dostatočnej výšky. Poznám veľa prípadov, keď ľudia nevyliezli dostatočne vysoko a medveď im pohryzie nohy alebo stihne stiahnuť človeka zo stromu. Keď je človek dostatočne vysoko, tri-štyri metre, vo väčšine prípadov medveď za nim nepôjde.