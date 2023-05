Parádny comeback Brezian. Bytča doma valcuje, krásne góly Sventeka s Pažickým + 14 naj hráčov

Komentáre k zápasom 21. kola VI. ligy.

Počas víkendu sa odohralo 21. kolo VI. ligy skupina A. V sobotu boli v akcii Brezany, ktorým sa podaril neuveriteľný návrat do zápasu. Ešte desať minút pred koncom prehrávali so Skalitým 0:4, no nakoniec brali bod po remíze 4:4.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Favoriti z čela tabuľky na domácich trávnikoch nezaváhali. Bytča si poľahky poradila so Starou Bystricou 6:1 (po dva góly strelili Tomáš Podmalík s Erikom Valáškom) a Višňové zdolalo Strečno 3:1 (krásne góly strelili Sventek s Pažickým).

V derby zápase si Predmier poradil s Kotešovou 3:1. Ešte v prvom polčase bol vylúčený hosťujúci Peter Kendy. Domáci mohli vyhrať aj vyšším rozdielom, ale hostí viacerými dobrými zákrokmi podržal brankár Marek Porubčan.

Bitarová si po góloch Kosu a Ostráka poradila so Zborovom nad Bystricou 2:0 a to ešte nepremenila pokutový kop. Varín zaskočil Radôstku, nad ktorou po dvoch góloch Petra Hrušku zvíťazil 2:1.

Prečítajte si aj:

Prečítajte si aj: V Ďurčinej museli volať sanitku, zahanbujúci 17-gólový debakel Petrovíc + 26 naj hráčov Čítajte

VI. liga skupina A - 21. kolo

TJ Jednota Bánová B – TJ Slovan Skalité 4:4 (0:3)

Góly: 81. J. Valek, 82. a 90. M. Mano, 89. S. Bičan – 36. P. Borovička, 38. F. Pollák, 43. J. Krčmárik, 49. D. Jedinák. ŽK: L. Ťažký, D. Ďuratný – D. Jedinák, F. Mudrík, S. Škorvánek. Rozhodoval Janidžár, 100 divákov.

DOMÁCI: L. Horký – J. Šramo (83. P. Trnka), L. Ťažký, J. Valek, T. Mára, E. Hotera (46. D. Franek), D. Ďuratný, M. Mano, S. Bičan, J. Comorek, M. Jaššo.

HOSTIA: L. Sedlák – P. Borovička, F. Mudrík, T. Kondek, M. Gavlák, D. Pagáč (90. D. Repčík), R. Sýkora (14. D. Mikula), J. Krčmárik (80. S. Škorvánek), D. Jedinák, F. Šuška, F. Pollák.

Ďalej sa dozviete: ktorí 14 hráči (každý z iného mužstva) podľa trénerov najviac zaujali v 21. kole VI. ligy,

podrobné priebehy zápasov Bánová B - Skalité, Bitarová - Zborov nad Bystricou, Višňové - Strečno, Varín - Radôstka, Predmier - Kotešová, Bytča - Stará Bystrica,

zostavy tímov, strelcov gólov, počet divákov a tabuľku,

ako padli góly v jednotlivých zápasoch,

ktorí traja hráči Brezian mohli streliť prvý gól, ale v akých príležitostiach neuspeli,

ktorý hráč Bitarovej bol faulovaný v 16-tke pred penaltou a kto zo Zborova mohol streliť aspoň čestný gól,

v čom hrozilo Višňové v prvom polčase a ktorý hráč Strečna nastrelil tyč,

ktorý futbalista Višňového a ktorý zo Strečna nevyužili v druhom polčase dobré príležitosti,

s akou taktikou vstúpil Varín do zápasu proti Radôstke a po akých akciách boli hostia nebezpeční,

ktorý futbalista Varína nevyužil v druhom polčase dobrú šancu na skórovanie,

ako sa skončili dva priame kopy Michala Pobijaka z Predmiera,

tri dobré zákroky proti ktorým domácim hráčom predviedol brankár Kotešovej a kto prestrelil prázdnu bránu,

za čo ocenil tréner Predmiera Dušan Raninec celok Kotešovej,

v akom duchu sa niesol zápas v Bytči,

v ktorom zápase podala rozhodcovská trojica kvalitný výkon,

a ešte oveľa viac.

Domáci vstúpili do zápasu proti Skalitému v bráne s hráčom z poľa Horkým. V 5. minúte sa po rohovom kope dostal k strele spoza 16-tky Jaššo, ale v dobrej pozícii minul bránu.

V 24. minúte sa odrazená lopta pred 16-tku dostala k hosťujúcemu Gavlákovi, ktorý tesne minul tyč. O dve minúty neskôr po nebezpečnom centri do 16-tky zakončil hlavou Jedinák, ale Horký jeho pokus vyrazil na roh. Hostia pokračovali v tlaku, k zakončeniu sa znovu dostal Jedinák, no jeho pokus letel nad brvno.

V závere prvého polčasu v rozpätí siedmich minút strelili hostia tri góly. Najskôr využil obrovskú chybu Šrama Borovička a v nájazde na Horkého nezaváhal. O chvíľu na to sa na rohu 16-tky dostal k lopte Pollák a vystrelil nechytateľne do pravého horného rohu.

A o päť minút neskôr po nakopnutej lopte do 16-tky využil nedorozumenie medzi Horkým a Ťažkým Krčmárik, ktorý zasunul loptu do odkrytej brány.

Po zmene strán išiel do brány brankár Franek a Horký išiel do poľa, ihrisko opustil Hotera.