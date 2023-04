Mesto Žilina začína doručovať rozhodnutia o daniach. Zaplatiť môžete aj cez nový platobný kiosk

Kiosk bude k dispozícii od 6. do 20. hodiny.

ŽILINA. Zamestnanci mestského úradu začínajú do žilinských domácností doručovať rozhodnutia o vyrubení miestnych daní a poplatku za komunálny odpad.

Občania ich môžu po novom zaplatiť aj cez nový platobný kiosk v priestoroch Mestského úradu v Žiline.

Výmery sa do domácností doručujú tým fyzickým osobám, ktoré nemajú aktivovanú elektronickú schránku na doručovanie.

„Rozhodnutia doručujú zamestnanci úradu od 20. apríla do 9. mája. Tak ako každý rok, aj teraz vychádza mesto v ústrety občanom, keďže si môžu zásielku prevziať priamo doma. V súvislosti s doručovaním rozhodnutí prosíme občanov o zhovievavosť a ústretovosť v snahe predísť prípadným nedorozumeniam,“ uviedol primátor Žiliny Peter Fiabáne.

Lehoty na zaplatenie daní a poplatku za odpad sú uvedené v rozhodnutiach.

Zaplatiť je možné bezhotovostným prevodom na účet mesta, v hotovosti alebo platobnou kartou v pokladnici Mestského úradu v Žiline, vkladom v hotovosti v Prima banke na účet správcu dane a po novom aj prostredníctvom platobného

kiosku.

„Platobný kiosk je nová služba, ktorou chceme zjednodušiť a urýchliť platby pre občanov, ktorí uprednostňujú bezhotovostnú platbu. Občania cez neho môžu zaplatiť všetky rozhodnutia úradu, ktoré obsahujú QR kód. Veríme, že Žilinčanov nová služba poteší a prinesie im pri vybavovaní dostatočný komfort,“ priblížil vedúci ekonomického odboru MsÚ Pavol Vaščák.

Cez platobný kiosk je aktuálne možné platiť počas úradných hodín mestského úradu, do konca apríla budú môcť občania zaplatiť už aj od 6.00 do 20.00 hod., a to naskenovaním QR kódu pri vchodových dverách.