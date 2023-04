Humenné odišlo s debaklom 7:0. Títo dvaja Žilinčania boli podľa Michala Kokavca najlepší

Druhé finále očami bývalého útočníka Žiliny.

ŽILINA. Žilinskí hokejisti v druhom finálovom zápase nedopustili, aby išli na východ za stavu 0:2. Zverenci Jarroda Skaldeho zvíťazili nad Humenným 7:0, keď využili až päť presiloviek.

Finále – 2. zápas

Vlci Žilina – HC 19 Humenné 7:0 (3:0, 2:0, 2:0)

Góly a asistencie: 4. Sýkora (Koyš, Pohl), 8. Halama (Novák, Varga), 14. Varga (Halama, Šidlík), 23. Varga (Pohl, Halama), 40. Halama (Tibenský, Varga), 45. Halama (Tibenský, Varga), 49. Jakubík (Macek, Kluka). Strely: 34:18. Vylúčení: 4:8. Presilovky: 5:0. Oslabenia: 0:0. Rozhodovali: Crman, Novák, Frimmel, Klejna, 3342 divákov. Stav série: 1:1.

VLCI ŽILINA: Romančík – Grebenhschikov, Novák, Kluka, Halama, Varga – Pohl, Šidlík, Koyš, Mráz, Macek – Sloboda, Pacalaj, Melcher, Jakubík, Rehák – Růžička, Nahálka, Sýkora, Tibenský, Lopušan.

HC 19 HUMENNÉ: Durný (Krasanovský) – Pulščák, Novický, Borov, Krajňák, Horvát – Novota, Lenďák, Vaško, Vrábeľ, Safaraleev – Kudin, Ťavoda, Lačný, Trandin, Legalin – Zekucia, Ragan, Zahradník, Markuš, Frič.

Ďalej sa dozviete: hodnotenie zápasu od bývalého útočníka Žiliny a v sezóne 2005/2006 majstra Slovenska s MsHK Žilina Michala Kokavca,

čo sa Michalovi Kokavcovi na hre Žiliny páčilo a ktorú dvojicu hráčov označil pri vysokom víťazstve za ťahúňov mužstva.

Čo na to tréneri? (zdroj: Vlci Žilina)

Jarrod Skalde, tréner Žiliny: „Minulý zápas to bola hra špeciálnych formácií, súper využil dve z piatich presilových hier, my zo štyroch žiadnu. Dnes to bola úplne iná hra a to je ten podstatný rozdiel. Využili sme hneď prvú presilovku, vzápätí ďalšie dve v prvej tretine a to bol obrovský rozdiel, ktorý určil vývoj duelu.

Naše presilovky, ale aj oslabenia boli dobré a chalani odviedli skvelú prácu. Romančík urobil niekoľko skvelých zákrokov aj v oslabeniach a podržal nás.“

Ivan Boržík, asistent trénera Humenného: „Dnes sme úplne zle vstúpili do zápasu. Robili sme presne tie veci, ktoré sme nechceli robiť a dávali sme šancu Žiline odskočiť nám gólovo aj herne.

Potom už bolo veľmi ťažké zastaviť vlak, ktorý sa rútil. Žiaľ, dnes to nevyšlo. Do tohto dvojzápasu sme však išli s tým, aby sme uhrali jeden zápas a to sa nám podarilo. Či v play-off prehráte zápas 1:0 alebo 7:0, je to stále strata bodu. Po dnešku je to 1:1 a ideme do Humenného.“

Druhé finále očami Michala Kokavca

Žilina nastúpila do zápasu dobre pripravená. Mala veľmi dobrý pohyb, ktorým si vynútila tri presilovky v prvej tretine a neskutočnou efektivitou a ich 100-percentným využitím sa postupne ujala vedenia 3:0.