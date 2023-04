Lietať sa naučí takmer každý, stačí na to len deväť dní, hovorí úspešný paraglajdista

Paraglajding je bezpečnejší než jazda na bicykli.

ŽILINA. Na Straníku, na území Zástrania, nedávno priaznivci klubu X-air paragliding vyčistili terén, na ktorom čoskoro zrealizujú aj prvé kolo Slovenského a Českého pohára v paraglidingu.

Šancu naučiť sa lietať má takmer každý. „Ide o zmes adrenalínu, sústredenia sa na let a odpútania sa od starostí,“ hovorí inšpektor paraglajdingu Peter Vrabec.

Je súťažným pilotom, niekoľkonásobným majstrom Slovenskej republiky, jediným slovenským účastníkom pretekov Red Bull X-Alps a aj vedúcim spomínaného strediska v Žiline.

Zo skúseností aj štatistík potvrdzuje, že lietanie patrí k tým najbezpečnejším aktivitám. „Aj jazda autom či na bicykli sú štatisticky jednoznačne nebezpečnejšie ako pohyb vo vzduchu,“ popisuje.

Ďalej sa dočítate: prečo s paraglajdingom Vrabec začal,

ako prebiehali najťažšie dobrodružné preteky sveta,

s čím mali športovci najväčší problém,

prečo sa lietania netreba báť,

aká je pravdepodobnosť, že sa záujemca naučí lietať,

ako prebieha podobný kurz,

či ide o finančne náročný šport,

kde sú na Slovensku vhodné podmienky na let,

prečo patrí Straník k najlepším lokalitám,

či môže pasažier ohroziť pilota,

ako najdlhšie Vrabec letel a aké sú ďalšie rekordy.

Lietate už od roku 1998, čo vás pri paraglajdingu drží? Aký pocit vám dáva?

Keď sa človek dostane do vzduchu, všetky starosti bežného pozemského života zostávajú na zemi. Hore sa musí venovať už len lietaniu, keďže proces riadenia klzáku je nepretržitý, neustále sa meniaci a je potrebné plné sústredenie, tak ľahko zabudne na zvyšné problémy dole.

Oddá sa iba lietaniu. Podobný pohľad na prírodu sa napokon nedá nahradiť ničím. Povedal by som, že ide o zmes adrenalínu, sústredenia sa na let a odpútania sa od starostí. Tie sa po pristátí samozrejme vrátia, ale v duši už zostanú inak. To je podľa mňa moment, pre ktorý lietajú mnohí, začínajúci piloti si ho uvedomujú až po nejakom čase.

Od príjemných pocitov vás lietanie priviedlo až k súťažnému lietaniu a viacerým úspechom. Ako ste s ním ale začali? Prečo?

Kedysi som sa venoval parašutizmu, no v 90. rokoch sa pre mňa stal už finančne neúnosným. Kamarát, okrem iného stále aktívny pilot a člen nášho klubu, ma zoznámil s týmto športom. Následne som si spravil kurz a už to išlo samo.

Vtedy som ani neuvažoval o spomínaných krásnych pocitoch, bol som sústredený len na to, aby som sa naučil štartovať, následne riadiť klzák, letieť. Chcel som letieť čoraz vyššie a stále ďalej. Paraglajding som vyskúšal a chytil ma natoľko, že som mal ambície lietať aj závodne.

Stal ste sa jediným Slovákom, ktorý sa zúčastnil Red Bull X-Alps, najťažších dobrodružných pretekov na svete v paraglajdingu, kde musia športovci zdolať vyše tisíc kilometrov cez Alpy. Pozvánka chodí len najlepším. Čím ste si ju zaslúžili?