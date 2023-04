Jej tvár svietila na Times Square, boduje aj v Hollywoode. Rodáčka z Kysúc sa inšpiruje každodennou realitou

Karin Ann dobýva hudobnú scénu v zahraničí.

Umelkyňa Karin Ann naďalej boduje na svetovej hudobnej scéne. „Hovorím jednoducho o tom, čo vo svete vidím a dúfam, že aj takto ľuďom pomôžem,“ tvrdí 20-ročná slovenská speváčka.

Je známa svojou originalitou, píše a spieva o témach, ktoré sú často tabuizované.

Rodáčka zo Slovenska, aktuálne pôsobiaca v Londýne a v USA, strávila od začiatku roka väčšinu času v zahraničí. Nedávno poslala novou skladbou pozdrav z Hollywoodu.

Od roku 2020, kedy zverejnila prvé skladby, bola predskokankou viacerých svetovo známych mien, odohrala spoločné koncerty s Imagine Dragons, vydala úspešné single a stala sa prvou slovenskou speváčkou, ktorej tvár svietila na billboarde spoločnosti Spotify na Times Square v New Yorku.

Ako sama hovorí, snaží sa byť čo najviac autentická, sama voči sebe a to platí aj o jej tvorbe.

K novinke If I fall for you ste v Hollywoode natáčali videoklip. Zverili ste ho do rúk známej americkej dvojici TUSK. Ako na vás nakrúcanie pôsobilo? Bolo náročné?

Áno, išlo o náročné dva dni nakrúcania. Mám pocit, že sme pracovali vždy asi po 15 hodín.

Našťastie sme si ale všetci veľmi dobre sadli a napriek náročnosti sme tak prežili čas plný zábavy. Ubehol veľmi rýchlo. Za túto skúsenosť som naozaj vďačná.

Skladba je o životných obdobiach, kedy človeka spoznávate a začínate k nemu niečo cítiť. Podnietila jej tvorbu vaša osobná skúsenosť?

Podľa mňa má nejednu takúto skúsenosť v živote každý (úsmev).

Máte za sebou viaceré single, spolupráce, koncerty či turné. Čo považujete za svoj najväčší úspech?

K mojim najobľúbenejším momentom patrí okamih, kedy som robila predskokanku Yungbludovi v Prahe a v prvej rade, priamo v strede predo mnou bolo dievča, ktoré si pamätám ešte z obecenstva jeho predošlého koncertu v januári 2019.

V tom roku som s ňou ako jediná v celom 200-člennom publiku spievala pesničky jeho vtedajšej predskokanky. Mať ju neskôr pred sebou, keď som bola predskokankou ja a navyše na koncerte s pár tisícmi ľudí, bol veľmi surreálny a emotívny moment.

Potom sme sa spolu dokonca rozprávali, tiež sa na spomínané chvíle pamätala. Obe sme mali slzy v očiach.