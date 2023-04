Nepomohla ani elektrizujúca atmosféra. Vlci si vylámali zuby a prvý mečbal nevyužili

Šiesty zápas je na programe v nedeľu v Žiari nad Hronom.

ŽILINA. Žilinskí hokejisti prehrali v piatom semifinálovom zápase so Žiarom nad Hronom pred viac ako štvortisícovou návštevou 1:2 a nevyužili prvý mečbal. Hostia podali vynikajúci kolektívny výkon podporený skvelými zákrokmi Romana Petríka a zaslúžene zvíťazili.

Prvá tretina

Domáci boli od úvodu aktívnejší, no ako prví sa radovali hostia. V 7. minúte otvoril skóre Magdolen, ktorý využil skvelú prihrávku od Jakúbeka, dostal sa do úniku zoči-voči Romančíkovi a nezaváhal – 0:1. V 10. minúte si domáci vypracovali dve najväčšie príležitosti, keď v krátkom časovom slede zazvonili na žŕdku Macek a po ňom aj Novák.

V 16. minúte mal druhý gól Indiánov na hokejke Suchý, ktorého výborne spoza bránky našiel Gábor, no toho zoči-voči skvelo vychytal Romančík. V závere prvej tretiny sa hostia viackrát dopustili chybných rozohrávok, no domáci ich chyby nedokázali potrestať.

Druhá tretina

V závere úvodnej časti došlo k menšej šarvátke a tak sa na začiatku druhej tretiny hralo štyria proti štyrom. Na domácej strane to po Koyšovej prihrávke skúšal nepresne Pohl. Na opačnej strane urobil zase problémy domácej obrane Gábor. Po akcii prvého útoku Varga nahral Klukovi, no ani ten netrafil bránku.

Platilo nedáš-dostaneš, keď za domácou bránkou odviedol dobrú robotu Chlepčok, našiel Magdolena a ten Halamu, ktorý z medzikružia poslal puk do poloodkrytej bránky. A vzápätí mohlo byť už 0:3, no Tatára Romančík vychytal.

V 28. minúte sa dobre uvoľnil Halama, no proti jeho strele zakročil Romančík betónom. O minútu neskôr to dobre strelou z medzikružia skúšal Magdolen a domáci brankár mal čo robiť, aby jeho pokus zneškodnil. Po následnom vhadzovaní bol dvakrát v dobrej príležitosti Gábor. Išlo o výborný úsek Žiaru, domáci si v obrane nevedeli dať rady.

Tretia tretina

V úvodných minútach sa hralo bez väčších šancí. Z postupujúceho tlaku si domáci vynútili tri presilové hry za sebou, no v nich im to vôbec nevyšlo. Hostia dobre bránili a obetavo sa hádzali do striel.

Až štyri a pol minúty pred koncom sa domácim podarilo znížiť – Pohlovu strelu zblokoval jeden z obrancov, no odrazený puk už rovnaký hráč poslal za Petríka. Následne fauloval Demiters a domáci hrali presilovku. No opäť ju Vlci zahrali veľmi zle, navyše bez zakončenia. Záverečná hra bez brankára Žiline vôbec nevyšlo a prehrala 1:2.