Višňové prišlo o výhru z poslednej akcie. Kotešová v kríze, dva góly Mihalčatina + 14 naj hráčov

Komentáre k zápasom 18. kola VI. ligy.

Počas víkendu sa odohralo 18. kolo VI. ligy skupina A. Bánovskému béčku prišli na zápas proti Bytči pomôcť piati futbalisti z áčka. Domácich mohli mrzieť viaceré nevyužité príležitosti, pretože hostia udreli tri minúty pred koncom a brali tri body.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Višňové bolo blízko piatej jarnej výhry, no Stará Bystrica z poslednej akcie v zápase vyrovnala na 3:3. Hostia ešte v prvom polčase nepremenili pokutový kop. Vďaka strate dvoch bodov prepustili prvé miesto Bytči.

Varín naplno bodoval v Kotešovej, keď sa dvakrát strelecky presadil Miroslav Mihalčatin. Bitarovej nestačilo proti Predmieru ani dvojgólové vedenie a to ešte v prvom dejstve nepremenil Ľubomír Gorelčík pokutový kop. Hosťom sa podarilo vyrovnať a vypracovali si aj dobré príležitosti na víťazný gól, no body si s Bitarovou podelili.

Dobrý výsledok uhralo aj Strečno, ktoré remizovalo vo Vysokej nad Kysucou 3:3.

Prečítajte si aj:

Prečítajte si aj: V Štiavniku sa lúčila legenda. Víkend priniesol 97 gólov, 15 penált a 3 červené karty Čítajte

VI. liga skupina A - 18. kolo

TJ Snaha Zborov nad Bystricou – FK Vadičov 4:2 (3:1)

Góly: 23. a 52. Adrián Kocifaj (1 z 11 m), 27. J. Martinec, 35. V. Kubla – 3. M. Orieščik, 72. Š. Kočiš. ŽK: A. Jakubec – K. Šalga. Rozhodoval Halfar, 150 divákov.

DOMÁCI: M. Šustek – J. Mihalda, A. Jakubec (46. O. Budoš), J. Čelko (64. J. Vojtuš), F. Podmanický (46. M. Timek), J. Martinec, M. Koščalik, P. Černošek (80. P. Šadlák), Adrián Kocifaj, V. Kubla, Miroslav Kocifaj (72. D. Murgáš).

HOSTIA: Gabriel Kubaščík – Šimon Pastorek, F. Gera (54. Š. Kočiš), P. Skrutek, K. Šalga, P. Káčerík, M. Orieščik, M. Paták, Marek Pastorek, M. Zátorský, Matej Kubaščík (70. M. Mičian).

Už v 3. minúte šiel do vedenia Vadičov. Po nedorozumení v domácej obrane otvoril skóre M. Orieščik – 0:1. Zborov nad Bystricou tento moment paradoxne nakopol, v 23. minúte po centri hlavou vyrovnal A. Kocifaj – 1:1.

O štyri minúty už domáci celok viedol, ďalekonosnou strelou do šibenice sa blysol J. Martinec – 2:1. Domáci pokračovali v aktivite a boli odmenení. V 35. minúte zvýšil na rozdiel dvoch gólov po peknej individuálnej akcii V. Kubla – 3:1.

V druhom polčase pokračovali domáci v kombinačnej hre, po faule na Kocifaja sám menovaný zvýšil na 4:1. Domáci boli aj naďalej aktívnejší, vypracovali si ďalšie sľubné šance, no gól už nestrelili. Naopak, Vadičov aspoň znížil, keď sa pekne presadil Š. Kočiš – 4:2. Tri body ostali v Zborove nad Bystricou.

Ďalej sa dozviete: ktorí 14 hráči (každý z iného mužstva) podľa trénerov najviac zaujali v 18. kole VI. ligy,

podrobné priebehy zápasov Bánová B - Bytča, Kotešová - Varín, Bitarová - Predmier, Vysoká nad Kysucou - Strečno, Stará Bystrica - Višňové, Skalité - Radôstka,

zostavy tímov, strelcov gólov, počet divákov a tabuľku,

ako padli góly v jednotlivých zápasoch,

ktorí hráči bánovského béčka zahodili v druhom polčase dobré príležitosti,

ktorý futbalista Varína nastrelil v prvom polčase tyč,

po akej chybe inkasoval Varín kontaktný gól,

ktorí traja hráči Predmiera si v prvom polčase v Bitarovej vypracovali dobré príležitosti,

akú prísnu penaltu kopala Bitarová,

po akej akcii a faule v pokutovom území rozhodca nepochopiteľne neodpískal penaltu pre Predmier,

ktorí hráči Predmiera si vytvorili príležitosti na otočenie výsledku, ale neuspeli,

v akom duchu sa niesli zápasy Strečna a Višňového,

a ešte oveľa viac.

TJ Jednota Bánová B – MFK Bytča 1:2 (1:0)

Góly: 25. R. Chupáň (z 11m) – 58. P. Puček (z 11m), 87. E. Valášek. ŽK: M. Mano, S. Prášek, P. Bielik – V. Pečovský, J. Lončík. Rozhodoval Žeriava, 200 divákov.

DOMÁCI: M. Špánik – L. Štaffen, L. Ťažký, J. Šramo, B. Ftorek (78. J. Valek), D. Ďuratný, M. Mano (68. L. Horký), R. Chupáň, S. Prášek, P. Bielik, M. Traoré Coulibaly.

HOSTIA: S. Hanovec – E. Valášek, T. Podmalík, P. Puček, J. Kucej, R. Petruš, V. Pečovský, J. Tomanica, M. Filo (84. M. Králik), J. Lončík, D. Lojdl.

Brezanom prišli na zápas proti Bytči pomôcť piati hráči z áčka Bánovej. Úvod zápasu bol opatrný z oboch strán. V 6. minúte po nakopnutej lopte do 16-tky v poslednej chvíli dobre zasiahol sklzom Štaffen. O štyri minúty neskôr unikol po čiare Coulibaly, poslal center do 16-tky, kde Hanovec vyrazil loptu pred Ftoreka, no ten v dobrej pozícii nezakončil presne.

Prečítajte si aj:

Prečítajte si aj: Derby Rosina - Teplička rozhodla hrubá chyba, Belá nepremenila dve penalty + 8 naj hráčov Čítajte

V 25. minúte sa Chupáň prekľučkoval až do pokutového územia, kde ho podrazil Valášek a rozhodca nariadil pokutový kop. Faulovaný hráč zakončil ku pravej tyči, Hanovec si vybral opačnú stranu. V 29. minúte po rohovom kope Prášeka hlavičkoval nad brvno z 11 metrov Mano. O ďalšie tri minúty unikol po čiare Ftorek, zasekol si protihráča a dlhou krížnou prihrávkou ponad obranu našiel vo výbornej pozícii Mana, ale ten si loptu ideálne nespracoval.

V 37. minúte po rohovom kope Prášeka vytesnil Bielikovu hlavičku Hanovec na brvno. O chvíľu na to na opačnej strane predviedol po odrazenej lopte dobrý zákrok Špánik.